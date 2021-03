Deux diplomates ukrainiens ARRESTÉS à la frontière dans un minibus à destination de la Pologne, prétendument rempli de cigarettes et d’or (PHOTOS)

Deux diplomates ukrainiens ont été rappelés après avoir été arrêtés pour avoir tenté de faire passer 16 kg d’or, des milliers de paquets de cigarettes et des dizaines de milliers de dollars vers la Pologne voisine, ont indiqué des responsables.

Un chauffeur de l’ambassade d’Ukraine à Varsovie et un attaché aux affaires consulaires ont été arrêtés dimanche par les gardes-frontières ukrainiens après avoir été arrêtés dans un minibus officiel à un poste de contrôle en route pour la Pologne.

Deux autres responsables auraient également été impliqués dans la tentative de contrebande, y compris le père de l’attaché, qui travaille à l’ambassade, a déclaré lundi le bureau d’enquête de l’État ukrainien dans un communiqué. Les enquêteurs ont accusé le chauffeur et l’attaché d’avoir tenté d’introduire illégalement des marchandises dans l’Union européenne (UE) «En utilisant les immunités et privilèges diplomatiques, ainsi que les transports officiels.»

Le duo aurait été pris en flagrant délit avec plus de 200 000 dollars en euros, zlotys et dollars polonais, ainsi que l’or et plus de 8 000 paquets de cigarettes, d’une valeur de plus de 50 000 dollars.

© www.dbr.gov.ua





© www.dbr.gov.ua





Lundi, le ministre ukrainien des Affaires étrangères et vice-Premier ministre Dmytro Kuleba a confirmé qu’il avait limogé les deux membres du personnel et a déclaré qu’il était «important» qu’un exemple en soit donné.

«J’ai immédiatement retiré les deux employés d’un long voyage d’affaires à l’étranger. Leur travail d’ambassade est terminé. Dans les prochaines heures, toutes les formalités à ce sujet seront accomplies ». a-t-il déclaré dans un communiqué sur Facebook.

« Je ne couvrirai jamais les méchants qui pensent pouvoir utiliser le statut diplomatique non pour servir l’État et le peuple, mais pour un enrichissement illicite personnel » il ajouta.

Aussi sur rt.com EXCLUSIF: Au milieu de la « répression politique », l’Ukraine devient la « colonie » américaine en Europe, selon le chef de l’opposition sanctionné Medvedchuk

La contrebande de cigarettes est monnaie courante dans certaines régions frontalières ukrainiennes, où les prix du tabac sont plus bas que dans les pays de l’UE, comme la Pologne.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!