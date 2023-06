Deux développements créés dans un bras de fer dans les actions d’Amazon, alimentant le débat sur notre prochaine décision

La journée a été mouvementée pour le nom du club Amazon (AMZN), ce qui a conduit à une discussion interne sur l’opportunité de réaliser des bénéfices après la hausse de cette année. Alors qu’Amazon sortait de la porte plus fort sur une note de recherche positive de Wall Street, Jim Cramer a déclaré lors de la réunion du matin de mercredi qu’il avait envisagé de réserver des bénéfices. Mais, Jim a rapidement opté contre une telle décision alors qu’il digérait le procès de la Federal Trade Commission contre Amazon contre Prime et le stock a diminué. Dans un communiqué, la présidente de la FTC, Lina Khan, a déclaré : « Amazon a piégé et piégé les gens dans des abonnements récurrents sans leur consentement, non seulement frustrant les utilisateurs, mais leur coûtant également beaucoup d’argent ». Dans Homestretch de mercredi après-midi, Jim a déclaré qu’il s’était d’abord inquiété de l’action de la FTC jusqu’à ce qu’il examine de plus près la plainte du gouvernement. Il a dit qu’il pensait que cela ne ferait pas beaucoup de mal à Amazon, qualifiant Prime de « l’une des meilleures affaires de tous les temps, ce qui est la réponse d’Amazon, soit dit en passant ». À notre avis, il est très peu probable que le procès de la FTC entraîne des effets négatifs importants sur la thèse d’investissement d’Amazon. Les gens aiment Amazon Prime et la valeur du service n’a cessé d’augmenter au fil des ans. Nous ne voyons pas de procès pour faciliter l’annulation du service d’abonnement, entraînant bien plus qu’une amende gérable et peut-être une modification du processus d’annulation, ce qui, encore une fois, ne nous semble pas si risqué compte tenu de la valeur du service . Au lieu de cela, nous pensons que les investisseurs feraient mieux de réfléchir à certaines des tendances séculaires qui jouent en faveur de l’entreprise. Certains d’entre eux ont été décrits par Jefferies, qui a relevé son objectif de prix Amazon à 150 $ par action contre 135 $ et a réitéré sa note d’achat sur l’action. Dans une note aux clients, les analystes ont déclaré qu’il reste encore de la hausse, prédisant que l’EBITDA de l’exercice (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) s’avérera plus fort que prévu et que le sentiment positif autour de l’utilisation de l’intelligence artificielle par Amazon aidera les actions à se réévaluer. plus haut. AMZN YTD mountain Amazon YTD performance Notamment, les analystes de Jefferies sont arrivés à leur objectif de prix en utilisant une analyse de la somme des parties, ce qui signifie qu’ils ont évalué les principaux segments d’exploitation par eux-mêmes et les ont additionnés pour déterminer une évaluation totale de l’entreprise et PT . C’est un point positif si vous êtes préoccupé par la pression réglementaire, car une chose que les régulateurs (et les politiciens) réclament depuis longtemps est la dissolution des grandes entreprises technologiques qui, selon eux, ont trop de pouvoir, comme Amazon. Nous considérons les analystes du SOTP comme positifs non pas parce que nous appelons nous-mêmes à une rupture, mais parce que cela implique que si cela devait arriver, cela serait considéré comme haussier. Dans le même temps, cependant, nous devons au moins considérer la valeur du volant d’inertie d’Amazon (tous les services conçus pour maintenir les utilisateurs dans l’écosystème) et ce que cela pourrait signifier pour la croissance globale à plus long terme. Bien qu’elle ne mène pas la charge sur l’IA générative, la plate-forme cloud Amazon Web Services (AWS) de l’entreprise – le moteur de croissance et le centre de profit – est un bénéficiaire clair car l’adoption dans son ensemble signifie « une utilisation accrue pour former et exécuter des modèles d’IA », selon Jefferies. « L’opportunité de l’IA reste précoce, et nous nous attendons à ce que la riche histoire d’innovation d’AMZN les aide à combler l’écart de l’IA au fil du temps » avec ses rivaux à méga capitalisation, ont ajouté les analystes. Du côté des coûts, les analystes de Jefferies estiment que des progrès continuent d’être réalisés et devraient se traduire par « des révisions positives des estimations du résultat d’exploitation jusqu’en 2024 alors qu’AMZN grandit dans sa capacité logistique surdimensionnée » dans le commerce électronique. Ils s’attendent à ce que cela soit aggravé par une nouvelle accélération de la croissance des revenus d’AWS au quatrième trimestre, à mesure que les « contraintes du budget informatique des clients et les vents contraires de l’optimisation des coûts du cloud » diminuent. Nous sommes certes un peu prudents sur les méga-capitalisations compte tenu de leurs performances depuis le début de l’année, les actions Amazon ont gagné près de 50 % en 2023. Cependant, nous sommes trop proches d’une inflexion des bénéfices pour essayer d’être super agiles en réduisant ou en rétrogradant Amazon, puis en l’achetant et en le mettant à niveau lors d’un retrait. Au lieu de cela, nous maintenons notre note 1 , estimant que la patience et la volonté de supporter un peu de volatilité est le meilleur pari pour les investisseurs à long terme. En fin de compte, l’action réglementaire est un risque bien connu et bien compris à ce stade pour Big Tech. Plus une entreprise devient grande et influente, plus la cible sur son dos est grande pour les concurrents, les régulateurs et les politiciens. Ce dernier procès de la FTC n’est qu’un autre parmi une longue liste de procès sans incident pour l’entreprise. Bien qu’il ne puisse pas être rejeté d’emblée, la direction du prochain mouvement du stock dépendra beaucoup plus de la dynamique des ventes et des coûts discutée dans la note de Jefferies. C’est là que se trouve notre objectif. Avec un redressement de la rentabilité que l’on pense avoir lieu ici et maintenant, nous continuons d’aimer les actions aux niveaux actuels. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AMZN. Voir ici pour une liste complète des actions.) Un camion Amazon Prime est photographié alors qu’il traverse le pont George Washington à New York. Mike Ségar | Reuter