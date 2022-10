Deux détenus de la prison de Thomson condamnés pour voies de fait – Shaw Local

ROCKFORD – Deux détenus de la prison fédérale de Thomson ont plaidé coupables et ont été condamnés pour leurs agressions contre des détenus, a annoncé vendredi le procureur américain du district nord de l’Illinois dans un communiqué de presse.

George Richard Grant, 34 ans, est un voleur de banque qui a été condamné à 14 ans à purger consécutivement à sa peine actuelle.

Kelly Bryan Schneider, 29 ans, est un meurtrier et auteur d’un crime haineux qui a reçu 12 ans et demi à purger consécutivement à ses peines existantes.

Le juge de district américain Philip G. Reinhard a imposé les peines cette semaine après des audiences au tribunal fédéral de Rockford.

Le gouvernement était représenté dans les affaires par le procureur américain adjoint Vincenza L. Tomlinson. Les peines ont été prononcées par John R. Lausch, Jr., procureur des États-Unis pour le district nord de l’Illinois, et Ashley T. Johnson, agent spécial chargé du bureau extérieur du FBI à Chicago.

Selon le communiqué, Gaunt et Schneider ont admis dans des accords de plaidoyer que le 9 août 2019, ils avaient donné des coups de poing, des coups de pied et piétiné le corps et la tête d’un détenu à plusieurs reprises, causant des blessures graves et une perte de conscience.

Le communiqué indique que le couple a continué à frapper le détenu alors qu’il était sans défense et dans une posture protectrice. Schneider a admis qu’il avait tenté de mordre l’oreille du détenu et qu’il avait continué à le frapper jusqu’à ce que le personnel correctionnel intervienne.

Le communiqué indique que Gaunt et Schneider ont agressé un autre détenu le 23 août 2019. Lors de cette attaque, le couple a donné des coups de poing, des coups de pied et piétiné le corps et la tête du détenu à plusieurs reprises, causant des blessures graves et une perte de conscience. Gaunt et Schneider ont continué à frapper le détenu alors qu’il était sans défense.

Gaunt et Schneider ont admis dans leurs accords de plaidoyer qu’aucune des victimes n’avait provoqué les attaques de quelque manière que ce soit.

Grant a été condamné le 5 novembre 2014 pour avoir utilisé un pistolet BB noir pour cambrioler des banques en Virginie, en Iowa et au Minnesota. Il a été appréhendé par des agents fédéraux le 15 octobre 2013, avec le pistolet BB et un sac contenant 7 472 $ pris dans une banque à Eagle Lake, Minnesota. Sa peine initiale était de 150 mois.

Schneider a plaidé coupable le 7 février 2017 à l’agression violente ayant entraîné la mort de Steven Nelson, un homosexuel. L’État de l’Idaho a condamné Schneider à une peine de 28 ans. Le tribunal fédéral l’a condamné à 336 mois de prison.