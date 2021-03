Deux détaillants sur trois ont de la difficulté à importer des produits recherchés – des barbecues, des ampoules à ressort et des meubles de patio aux canapés et ordinateurs portables.

La réouverture de l’économie risque d’être entravée par le fait que de nombreux articles populaires sont répertoriés comme « en rupture de stock » – alors que les gens se démènent également pour obtenir du mobilier d’extérieur à temps pour que la « règle des six » revienne dans les jardins et les parcs le 29 mars. .

La congestion des ports et les formalités administratives liées au Brexit sont imputées aux pénuries de produits de bricolage, d’équipement informatique, d’articles de sport et de loisirs, de bijoux et de montres.

Certains produits alimentaires et boissons, comme la bière importée, et certains ingrédients ont également été pris dans les confitures de bûches.

Les problèmes ont été mis en évidence dans une enquête menée auprès de 10 000 détaillants par les experts du commerce électronique EKM, qui fournit l’infrastructure du site Web à 80 000 magasins en ligne.

Ces articles de mobilier d’extérieur ont également été répertoriés comme en rupture de stock sur le site Web de John Lewis.

Ces barbecues vendus par John Lewis font partie des articles actuellement non disponibles sur son site internet

Un certain nombre de meubles d’intérieur pour la maison sont en rupture de stock sur le site Web de John Lewis

Les radiateurs extérieurs sont également très demandés avant le retour de la « règle des six » pour l’extérieur

Les petits magasins indépendants sont durement touchés, mais les clients de grands noms comme IKEA, Dunelm, Currys PC World, John Lewis, Argos, B&Q, Homebase, Screwfix et Wickes signalent des lacunes.

Les pénuries comprennent des produits de haut niveau comme les consoles de jeux PS5 et Xbox Series X, tandis que Peloton, le fabricant de vélos d’exercice et de tapis de course, a subi de longs retards dans l’exécution des commandes britanniques.

Certains meubles importés, vélos, barbecues, radiateurs de terrasse, éviers, robinets, ampoules de Hollande et machines à coudre d’Allemagne sont difficiles à obtenir. Même l’approvisionnement en sachets de nourriture pour animaux de compagnie a été touché.

Les meubles de jardin, tels que les ensembles de patio en rotin, sont particulièrement rares. L’Association du mobilier de loisirs et d’extérieur, qui représente 70 fabricants et grossistes, a déclaré que tous ses membres avaient des problèmes d’importation.

Il s’est plaint que le coût d’expédition d’un seul conteneur depuis la Chine et l’Indonésie est passé d’environ 1 200 dollars l’année dernière à entre 7 000 et 10 000 dollars cette année.

Le mobilier d’extérieur est très demandé, John Lewis indiquant que certains produits sont en rupture de stock

De nombreux meubles d’intérieur sont également répertoriés comme en rupture de stock sur le site Web de John Lewis

Une série d’ordinateurs portables de différents fabricants sont également en rupture de stock sur John Lewis

Les détaillants font tout ce qu’ils peuvent, mais, par exemple, les personnes qui se plaignent à Dunelm obtiennent la réponse pro-forma: « Je suis vraiment désolé de vous informer que cet article est en rupture de stock et que nous n’avons actuellement pas de date de réapprovisionnement disponible. »

Les acheteurs mécontents se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leurs frustrations. Un acheteur a tweeté: «Des tas de produits de type ménager semblent être en rupture de stock sur les sites Web britanniques comme John Lewis, par exemple, ils avaient 16 radiateurs de terrasse différents et aucun en stock en ligne.

Un autre a écrit: « J’ai essayé d’acheter un Chromebook et pratiquement impossible d’en trouver (un) … Tant de choses en rupture de stock John Lewis, Curry’s et Argos. »

Des problèmes sont apparus pour la première fois à l’approche de Noël avec la congestion dans les principaux ports de ferry, tels que Felixstowe, frappant les importations en provenance de Chine.

Par la suite, les formalités administratives liées au Brexit font que de nombreux camions traversant la Manche dans les deux sens sont vides. Cela semble également avoir été exacerbé par Covid-19 et par l’obligation de tester les chauffeurs de camion.

EKM a déclaré: « Près des deux tiers – 64% – des détaillants subissent de longs retards dans le réapprovisionnement de certains articles en raison de perturbations d’approvisionnement causées par le Brexit et la congestion des transports maritimes mondiaux. »

Il a indiqué que 22% d’entre eux signalaient des retards d’au moins trois mois et que 28% supplémentaires étaient dus à des retards d’un à deux mois sur certains articles.

Quelque 58 pour cent des 10 000 répondants étaient des détaillants en ligne uniquement, tandis que les autres exploitaient à la fois une boutique et en ligne.

EKM affirme que près d’un cinquième – 18 pour cent – des détaillants ont été contraints de se tourner vers des fournisseurs non européens pour minimiser les retards et les coûts plus élevés associés aux échanges.

Le directeur général de la société, Antony Chesworth, a déclaré: « Les retards d’obtention d’articles auprès des fournisseurs de l’UE et la congestion dans les ports persistent depuis plusieurs mois et devraient se poursuivre dans un avenir prévisible.

«Près des deux tiers des détaillants signalent des retards et, dans de nombreux cas, ces retards durent plusieurs mois ou plus. L’impact de ces retards a diminué de manière disproportionnée sur les petits détaillants indépendants disposant d’un espace de stockage limité pour stocker les articles en demande.

« De nombreux grands détaillants ont été en mesure de prendre des mesures pour augmenter les niveaux de stocks avant le Brexit, mais les petits détaillants dépendent généralement d’un traitement juste à temps, ce qui signifie que le commerçant ne passe commande auprès du fournisseur que lorsqu’un client passe une commande auprès du marchande. Cela aide les petits détaillants à minimiser le montant d’argent immobilisé en stock, mais les laisse à la merci des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement.

Il a ajouté: « Ces retards coûtent aux détaillants des pertes de revenus considérables. Plutôt que d’attendre potentiellement des mois pour un produit, la plupart des clients regardent ailleurs, ce qui signifie que les plus gros détaillants sécurisent souvent les ventes aux dépens des détaillants les plus touchés par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Le directeur de l’alimentation et du développement durable au British Retail Consortium, qui parle au nom des grandes chaînes, Andrew Opie, a déclaré: « La congestion dans les ports et les défis permanents liés aux nouvelles relations commerciales du Royaume-Uni ont entraîné des retards pour certaines marchandises.

«Les détaillants travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs pour atténuer ces problèmes, et même si les problèmes d’expédition en cours peuvent ne pas être résolus immédiatement, la situation s’améliore.

Certains détaillants ont confirmé que les pénuries étaient le résultat de problèmes d’importation, d’autres ont déclaré que cela était dû à une forte demande liée aux rénovations de maisons.

IKEA a déclaré: « La vie à la maison n’a jamais été aussi importante et, tout au long de la pandémie, nous avons constaté une demande sans précédent de produits qui aident les gens à vivre, travailler et jouer plus confortablement depuis chez eux.

« Dans le même temps, notre chaîne d’approvisionnement mondiale – y compris les ports et les terminaux de marchandises où nos produits sont reçus – a été affectée par les effets cumulatifs de Covid-19 et par les modifications de la réglementation à la suite de l’accord sur le Brexit; mettre une pression supplémentaire sur la disponibilité.

«Nous travaillons d’arrache-pied pour résoudre ces problèmes, notamment avec notre chaîne d’approvisionnement pour augmenter la disponibilité de nos produits, notamment en augmentant la capacité de production et le nombre de fournisseurs qui envoient des marchandises au Royaume-Uni et en Irlande. Nous apprécions la patience de nos clients et les remercions pour leur soutien continu.

John Lewis a déclaré: « Il y a certains articles pour lesquels nous travaillons avec des fournisseurs pour améliorer la disponibilité afin de répondre à la demande des clients. »

Des sources chez le détaillant ont suggéré les problèmes liés spécifiquement à la difficulté des importations de porte-conteneurs en provenance de Chine, plutôt qu’au Brexit.