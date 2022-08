Deux des plus anciens clans mafieux de New York accusés de blanchiment d’argent

Pendant près d’une décennie, les familles ont visité un petit café de la banlieue de Long Island pour des pâtisseries et des glaces. Beaucoup n’étaient pas au courant de l’opération de longue date qui se déroulait à quelques pas d’eux : des membres de la mafia dirigeaient un tripot souterrain secret dans le magasin.

L’entreprise était l’une des nombreuses à travers l’île et dans le Queens qui servaient de façade à deux des plus anciennes familles criminelles de New York et à leurs stratagèmes illégaux pour gagner de l’argent, selon deux actes d’accusation fédéraux non scellés mardi. Lorsque d’autres clubs de jeu ont menacé leur fortune, un détective actif du comté de Nassau a proposé de mener des descentes de police contre eux, en échange de paiements, ont déclaré les procureurs.

Mardi, neuf membres et associés réputés des clans Genovese et Bonanno – dont le détective – ont été inculpés dans une affaire de racket intentée par le bureau du procureur américain à Brooklyn qui se concentre sur les salons illégaux et les stratagèmes de blanchiment d’argent et d’extorsion.