Deux des personnes les plus âgées du monde étaient françaises : ce qu’elles font différemment

Jeanne Calment est considérée comme la personne la plus âgée du monde enregistrée, honorant la Terre depuis 122 ans. Et récemment, une religieuse française nommée sœur André était la personne la plus âgée du monde jusqu’au 17 janvier, date à laquelle elle est décédée à l’âge de 118 ans .

La plupart des gens ont la chance de vivre jusqu’à 100 ans, mais deux femmes ont vécu bien au-delà, rejoignant les rangs des personnes les plus âgées du monde – et elles sont toutes les deux françaises.

1. L’éducation est gratuite

“Les personnes les plus éduquées ont une espérance de vie plus longue”, précise Robine. “Ils apprécient plus la longévité [and] plus de bonne santé. Ils savent mieux quoi faire [and] quoi ne pas faire si vous voulez rester en bonne santé.”

Les personnes qui ont reçu plus d’éducation ont également une meilleure compréhension des aliments à manger pour la longévité et des exercices à inclure dans leur vie quotidienne pour augmenter leur santé, selon Robine.

2. L’accès aux soins est gratuit

Les pays où l’espérance de vie est la plus élevée, dont la France, le Japon et le Danemark, offrent tous des soins de santé gratuits.

“Et c’est une différence importante”, dit Robine, en comparant les espérances de vie de différents pays, “et ici nous perdons des pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et les États-Unis”.

3. De meilleurs choix alimentaires

Les habitants du Sud de la France, où sont nées Jeanne Calment et Sœur André, adhèrent à une Régime méditerranéen, dit Robine. Un régime méditerranéen donne la priorité aux fruits, aux légumes, aux grains entiers, aux fruits de mer et aux graisses saines, tout en limitant ou en supprimant la consommation de viande rouge, de produits laitiers et de sucreries.

Quand on compare le Nord de la France au Sud de la France, il y a une différence d’espérance de vie de deux ans, qui peut être partiellement attribué au régime alimentaire. La météo est également un facteur important, car les hivers et les étés dans le sud de la France sont moins rigoureux que dans le nord, ajoute-t-il.

En ce qui concerne l’alimentation dans d’autres pays, dit Robine, “les gens mangent trop [much] gras et sel. »

