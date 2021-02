Deux des Mid-Rangers les plus chauds comparés sur papier

Samsung a lancé hier son deuxième smartphone Galaxy de la série F, le Galaxy F62 en Inde. Au prix de Rs 23999 et plus, le Samsung Galaxy F62 avec des fonctionnalités telles qu’un chipset Exynos 9825, une batterie de 7000 mAh, etc. Étant donné que le Galaxy F62 est la dernière offre de milieu de gamme de Samsung, il entre en concurrence directe avec d’autres smartphones du marché comme le OnePlus Nord et la série Realme X7 récemment lancée. Compte tenu de son prix de départ de Rs 23 999, le Samsung Galaxy F62 est le concurrent le plus proche du OnePlus Nord, qui démarre au prix de Rs 27 999 en Inde.

Maintenant, le Samsung Galaxy F62 a de grandes chaussures à remplir, s’il se heurte au OnePlus Nord, qui serait le smartphone de milieu de gamme le plus vendu dans le pays. Alors que les ventes réelles seront décisives, une fois que le Samsung Galaxy F62 sera mis en vente le 22 février, nous examinerons comment le Samsung Galaxy F62 se compare au OnePlus Nord sur papier. À titre de comparaison, nous placerons la variante haut de gamme du Samsung Galaxy F62 contre la variante de base du OnePlus Nord, étant donné la gamme de prix similaire. La variante de base du OnePlus Nord est au prix de Rs 27 999 et la variante haut de gamme du Samsung Galaxy F62 a été au prix de Rs 25 999.

Spécifications OnePlus Nord vs Samsung Galaxy F62

Le OnePlus Nord est livré avec un chipset Qualcomm Snapdragon 765G, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le Samsung Galaxy F62, quant à lui, est livré avec le SoC Exynos 9825 de Samsung associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Le OnePlus Nord est livré avec un écran de 6,44 pouces (2400×1 080 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et le Samsung Galaxy F62 est livré avec un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD +. C’est en termes de capacité de la batterie que le Samsung Galaxy F62 l’emporte sur le OnePlus Nord avec son unité de 7000 mAh sur la batterie de 4 115 mAh du OnePlus Nord.

Caméra OnePlus Nord vs Samsung Galaxy F62

En termes d’optique, le OnePlus Nord et le Samsung Galaxy F62 sont livrés avec une configuration de caméra arrière quadruple. La configuration à quatre caméras du Samsung Galaxy F62 comprend un tireur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels. À l’avant, le Samsung Galaxy F62 reçoit un selfie de 32 mégapixels.

Le OnePlus Nord, quant à lui, comprend un capteur principal de 48 mégapixels, un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, le OnePlus Nord bénéficie d’une configuration à double caméra avec un capteur principal Sony IMX616 de 32 mégapixels et un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels.