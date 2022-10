Deux des assassins de Daphne Caruana Galizia emprisonnés pendant 40 ans

Deux hommes ont été condamnés à 40 ans de prison chacun vendredi pour le meurtre à la voiture piégée en 2017 de la journaliste anti-corruption maltaise Daphne Caruana Galizia, un meurtre brutal qui a secoué l’Europe et attiré l’attention internationale sur la pègre criminelle de ce petit pays méditerranéen. Les frères George Degiorgio, 59 ans, et Alfred Degiorgio, 57 ans, qui avaient auparavant clamé leur innocence, ont plaidé coupables de l’assassinat de Caruana Galizia, un muckraker qui avait enquêté sur la drogue, les trafiquants d’armes, les politiciens et les juges dans un pays largement connu comme une destination touristique pittoresque. Ils avaient été condamnés à la réclusion à perpétuité.

Les procureurs ont allégué que les frères avaient été embauchés pour tuer Caruana Galizia par l’une des personnes les plus riches de Malte, Yorgen Fenech, selon l’Associated Press. Fenech attend son procès. Il y avait aussi des questions sur le rôle, le cas échéant, joué par les politiciens dans sa mort. Caruana Galizia avait lié des associés du Premier ministre de l’époque, Joseph Muscat, avec transactions financières suspectes décrites dans les Panama Papers, qui détaillent l’infrastructure cachée des paradis fiscaux offshore. (Une enquête a par la suite innocenté Muscat et ses associés d’actes répréhensibles liés à ce scandale.)

Dans un article de blog publié le jour de son meurtre, Caruana Galizia a accusé un haut collaborateur de Mascate de corruption. L’assistant – qui a ensuite été sanctionné par les États-Unis – nie tout acte répréhensible. La première ministre a été chassée de ses fonctions en 2020 par des manifestants furieux de la façon dont l’enquête sur son meurtre a été menée ; une enquête indépendante a conclu l’année dernière que l’État maltais était responsable de sa mort en raison de sa «culture de l’impunité» et de son incapacité à reconnaître le risque pour sa vie.

“Cela a été une demi-décennie d’agonie pour la famille de Daphné et pour le pays”, a écrit la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, qui est maltaise, dans un message sur Facebook. « Daphné ne peut toujours pas écrire son blog, profiter de ses enfants et petits-enfants, potier dans son jardin ou être avec ses proches. Aujourd’hui, ce n’est pas justice, c’est un petit pas.

“Les assassins de Daphné n’auraient jamais dû être autorisés à faire ce qu’ils ont fait en premier lieu et les défaillances systémiques qui ont permis son assassinat doivent être efficacement traitées”, a déclaré Corinne Vella, une sœur de Caruana Galizia, dans un e-mail samedi au Washington Post. .

Caruana Galizia a travaillé comme journaliste à Malte pendant plus de 30 ans, selon une fondation créée en sa mémoire. Elle dirigeait un magazine de style de vie et un blog axé sur la corruption intitulé “Running Commentary”. Ses reportages agressifs sur les personnalités du gouvernement et de l’opposition ont conduit à quelque 43 poursuites en diffamation au moment de sa mort – dont beaucoup sa famille se bat toujours.

Le reporter néerlandais Peter R. de Vries décède après avoir reçu une balle dans la tête

Caruana Galizia a également reçu de nombreuses menaces de violence avant son assassinat. En 1995, sa porte d’entrée a été aspergée de carburant et incendiée, et son chien – l’un des trois tués de son vivant – a été laissé devant sa maison avec la gorge tranchée. En 2006, elle a publié un article sur les groupes néonazis à Malte, amenant quelqu’un à disposer une pile de pneus derrière sa maison et à y mettre le feu.

« Elle a été insultée et mise sous pression au quotidien. Elle était détestée », a déclaré Pauline Adès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières (RSF), qui a témoigné lors de l’enquête sur le meurtre de Caruana Galizia et qui avait cherché à soutenir le reporter. “Malheureusement, elle était déjà ciblée, et nous n’avons pas eu le temps de mettre en place une protection ou un cadre juridique pour elle.”

Caruana Galizia avait 53 ans lorsqu’elle a été tuée près de chez elle dans une ville isolée du nord de Malte où elle vivait avec sa famille pour des raisons de sécurité. La nature brutale de son meurtre a choqué l’Union européenne, où les coups portés aux journalistes sont rares. Cela a également suscité des appels à la réforme à Malte, où les journalistes doivent faire face à un climat de plus en plus hostile.

Malte se classe 78e sur 180 pays au Classement mondial de la liberté de la presse 2022 de RSF, 31 places de moins qu’au moment de la mort de Caruana Galizia.

En septembre, la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe a écrit une lettre au Premier ministre maltais, Robert Abela, faisant part de ses préoccupations concernant la liberté de la presse.

“La liberté d’expression, y compris la liberté des médias et la sécurité des journalistes, est une condition préalable à toute société démocratique”, a écrit le commissaire, ajoutant qu’il est “nécessaire de se conformer aux normes internationales”.