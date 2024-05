Deux des agresseurs présumés du « gang de minibikes » d’Ian Ziering arrêtés des mois après une bagarre

La police de Los Angeles a arrêté deux membres du groupe de mini-vélos qui auraient a attaqué la star de « Beverly Hills, 90210 », Ian Ziering à Hollywood à la fin de l’année dernière.

La police a annoncé mardi que les détectives et les agents avaient identifié et arrêté deux suspects – un homme de 20 ans et une femme de 40 ans – en lien avec la bagarre publique. En janvier, le département de police de Los Angeles a confirmé au Times qu’un rapport de coups et blessures avait été rédigé concernant un incident près de Hollywood Boulevard et de Highland Avenue, Ziering étant répertorié comme victime.

L’altercation entre Ziering et un membre du « gang des mini-vélos » a éclaté la veille du Nouvel An au sujet d’éventuels dommages causés par les motards au véhicule de l’acteur, a indiqué la police dans un communiqué. déclaration. Vidéo de la confrontation, publiée par TMZ en janvier, montre davantage de motards se joignant à la mêlée, poursuivant et frappant Ziering alors qu’il traverse Hollywood Boulevard.

« Après l’agression, les conducteurs de minibike ont vandalisé le véhicule de l’automobiliste alors que son enfant de 10 ans restait sur le siège avant », ajoute le communiqué de mardi. « La victime et son enfant n’ont pas été gravement blessés. »

Un représentant de Ziering n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times mercredi.

Ziering, connu pour avoir joué Steve Sanders dans « Beverly Hills, 90210 » et Fin Shepard dans le quatuor de téléfilms « Sharknado », a évoqué l’incident sur Instagram un jour après que cela se soit produit. Il a déclaré que des membres du groupe de cyclistes se sont approchés de sa voiture de manière « agressive » et que lui et sa fille sont sortis « indemnes » de la situation. Il s’est également dit préoccupé par « l’audace croissante de ces groupes qui perturbent la sécurité et la paix publiques ».

Il a ajouté : « Cette situation met en évidence un problème plus large de hooliganisme dans nos rues et la nécessité de réponses efficaces des forces de l’ordre à un tel comportement. En tant que citoyen et parent, je trouve inacceptable que des groupes puissent librement se livrer à ce type de comportement, provoquant la peur et le chaos, alors que la réponse des autorités semble insuffisante. »

La police a arrêté les deux suspects mardi matin. L’homme a été incarcéré parce qu’il était soupçonné de vandalisme et sa caution s’élève à 50 000 $. La femme a été arrêtée parce qu’elle était soupçonnée d’agression avec une arme mortelle et sa caution s’élève à 30 000 $, a indiqué la police.

Nardine Saad, rédacteur du Times, a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été initialement publiée dans Los Angeles Times.