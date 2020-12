Boris Johnson s’entretient avec Ursula von der Leyen à propos du Brexit – Pippa Fowles / No10 Downing Street

Aidez-moi à surmonter les obstacles au Brexit, le Premier ministre exhorte von der Leyen

Boris Johnson a exhorté Ursula von der Leyen à l’aider à surmonter les deux derniers obstacles à un accord commercial sur le Brexit dans l’espoir qu’un accord pourrait venir ce week-end. Le Premier ministre a déclaré au président de la Commission européenne qu’un accord peut être conclu si Bruxelles cède du terrain sur le poisson et les subventions de l’État, les députés ayant fixé une nouvelle date limite ce dimanche. Pourtant, Michael Gove, le ministre du Cabinet Office, a affirmé que les chances d’un accord étaient «inférieures à 50%». Lisez ce que Mme von der Leyen et Michel Barnier ont dit, comme Jonathan Saxty estime que Bruxelles peut sentir le désespoir paniqué de la Grande-Bretagne de conclure un accord. En attendant, de grandes nouvelles pour les campanologues. Les autorités de la Chambre des communes ont déclaré que Big Ben bong alors que la période de transition du Brexit se terminera à 23 heures le 31 décembre.

Troisième lock-out national imminent après Noël

Un troisième verrouillage national sera envisagé si les infections à coronavirus continuent d’augmenter après Noël, a suggéré Downing Street. Plus de 38 millions de personnes en Angleterre – 68% de la population – seront au rang 3 à partir de samedi après que de grandes parties du Sud-Est aient été plongées dans le niveau de restrictions le plus sévère des ministres. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, monta sur la chaire des Communes comme un prédicateur méthodiste sérieux pour faire sa déclaration sur les restrictions régionales, selon ce croquis de Madeline Grant. Cela survient alors que le chaos de Noël se profile pour les voyageurs ferroviaires alors qu’un deuxième opérateur ferroviaire a annoncé une série d’annulations, accusant les pénuries de personnel liées à Covid. Mat fait la satire du désespoir ressenti par de nombreux grands-parents à l’approche des fêtes.

Pendant ce temps, les médecins généralistes ont reçu de nouvelles directives leur permettant d’utiliser des doses de vaccin Covid-19 qui étaient auparavant gaspillées, le Télégraphe a appris. Chaque flacon du vaccin Pfizer / BioNTech devait inclure cinq doses, permettant à cinq personnes de recevoir leur première injection du vaccin alors que le déploiement de masse commence à travers le pays. Cependant, les médecins généralistes ont constaté qu’il était en fait possible de préparer six doses à partir des flacons. Jusqu’à jeudi, on leur a conseillé de se débarrasser de la dose supplémentaire – ce qui signifie que de grands volumes devaient être jetés. Lisez comment fonctionne le jab.

L’histoire continue

Les planètes s’alignent pour « l’étoile de Bethléem » ce Noël

C’est l’un des éléments centraux et les plus durables de l’histoire de Noël – l’observation d’une étoile brillante dans le ciel guidant les mages à Bethléem et annonçant la naissance de Jésus-Christ. Le Vatican pense maintenant qu’une explication de l’étoile de Bethléem pourrait avoir été ce que l’on appelle une « grande conjonction » de planètes, dans ce cas, rapprochant Vénus et Jupiter et créant une lumière inhabituellement brillante dans le ciel au-dessus de la Terre Sainte. Et le phénomène cosmique est sur le point de se reproduire – quatre jours seulement avant Noël. Lisez comment le regarder.

En un coup d’œil: plus de titres sur les coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

‘Droit d’offenser’ | Deux juges ont porté un coup aux ennemis de la liberté d’expression après que les dirigeants devraient avoir le droit de s’offenser et même de se maltraiter sans faire face à une enquête policière. Présidant une affaire devant la Cour d’appel concernant le mépris d’une femme trans sur Twitter, Lord Justice Bean et M. Justice Warby ont déclaré: « La liberté de parler de manière inoffensive ne vaut pas la peine. » Camilla Tominey a plus.

Autour du monde: un robot copilote nommé d’après R2-D2

L’algorithme d’IA, connu sous le nom d’Artuμ, a volé aux côtés d’un pilote humain sur un avion espion U-2 Dragon Lady

Un avion militaire américain a volé pour la première fois avec un robot à intelligence artificielle en tant que copilote, une technologie qui pourrait un jour donner à l’Amérique un énorme avantage sur ses adversaires dans le ciel. L’algorithme d’IA, connu sous le nom d’Artuμ, a volé cette semaine aux côtés d’un pilote humain sur un avion espion U-2 Dragon Lady affecté à la 9e escadre de reconnaissance de la base aérienne de Beale en Californie. En savoir plus et voir plus d’images du monde.

Commentaire et analyse

Choix de l’éditeur: fonctionnalités et arts

De la dinde grillée aux chaussettes moelleuses | Comment avoir un joyeux Noël à l’envers Troisième fois chanceux | « Nous ne laissons pas Covid arrêter à nouveau notre mariage – même au niveau 3 » Trésor perdu | Un détective a-t-il découvert une partie de la couronne d’épiphanie perdue de Charles Ier?

Briefing sur les affaires et l’argent

Rapport accablant | Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, s’est excusé pour son rôle dans la disparition de London Capital & Finance, la société d’investissement qui s’est effondrée avec près de 240 millions de livres sterling.

Briefing sportif

‘Big Six’ est parti furieux | Les plus grands clubs de la Premier League sont en guerre avec le reste de la division après que les propositions de réintroduction de la règle des cinq substituts aient été rejetées pour la troisième fois. Lisez la suite pour plus de détails.

Le dîner de ce soir

Pappardelle en un pot aux oignons fondus et au citron | Installez-vous confortablement avec cette pappardelle crémeuse et trapue. Eleanor Steafel a cette recette et en savoir plus dans la newsletter Cookbook.

Et enfin … pour les temps morts de ce matin

Le secret le plus sombre de l’aviation italienne | Qu’est-il arrivé au vol 870 de l’avoir arraché si brutalement du ciel il y a 40 ans? Chris Leadbeater raconte l’incroyable histoire de l’avion qui s’est brisé dans les airs, ne laissant aucun survivant dans une catastrophe encore, officiellement, non résolue.