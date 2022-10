Deux députés conservateurs qui ont démissionné pour protester contre le gouvernement de Boris Johnson le soutiennent pour revenir en tant que Premier ministre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Deux députés conservateurs qui ont démissionné en signe de protestation du gouvernement de Boris Johnson en juillet l’ont maintenant soutenu pour revenir au poste de Premier ministre.

Les rapports suggèrent que l’ancien chef conservateur rentre chez lui après des vacances dans les Caraïbes et “sondage” sur une éventuelle candidature à la direction, pour laquelle il a besoin du soutien de 100 députés conservateurs.

On prétend qu’il a exhorté en privé les députés à le soutenir, affirmant qu’il est le seul candidat capable de les sauver de l’anéantissement électoral – et l’approbation de deux anciens abandons du gouvernement a le potentiel de catalyser la deuxième avancée de M. Johnson sur le n ° 10.

Le Dr Caroline Johnson, députée de Sleaford, et Jonathan Gullis, député de Stoke-on-Trent North, ont quitté leurs fonctions gouvernementales à deux jours d’intervalle dans le cadre d’une rébellion de masse qui a finalement vu M. Johnson mettre un terme amer à un poste de premier ministre. en proie à la polémique et au scandale.

Le Dr Johnson a démissionné de son poste de vice-président du parti conservateur le 7 juillet, le matin même où M. Johnson a présenté sa propre démission, car «l’effet cumulatif» des «erreurs de jugement et d’actions domestiques» du Premier ministre de l’époque avait «gaspillé la bonne volonté» du Parti conservateur.

À l’époque, elle avait déclaré que si M. Johnson restait au n ° 10, cela “ne ferait que nuire à notre parti et donc à notre pays”.

Mais dans un revirement surprenant vendredi, le Dr Johnson a déclaré Fois Radio elle soutient maintenant M. Johnson pour qu’il revienne en tant que Premier ministre après la démission de Liz Truss.

Elle rejoint les goûts de M. Gullis, qui a quitté son poste de secrétaire privé parlementaire (PPS) du secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord le 5 juillet de cette année, accusant le parti conservateur d’être “plus concentré sur la gestion de notre atteinte à la réputation plutôt que sur livrer pour les gens de ce pays.

Publiant sur Facebook vendredi, cependant, M. Gullis a déclaré qu’il “avait beaucoup de gens de Stoke-on-Trent North, Kidsgrove et Talke” lui disant de “ramener Boris”.

Jonathan Gullis a démissionné de son poste de PPS le 7 juillet de cette année (Getty Images)

Le temps passé au pouvoir par M. Johnson a montré que Stoke-on-Trent et Kidsgrove ne sont “plus oubliés”, a déclaré l’ancien PPS, ajoutant que l’ancien Premier ministre avait “réussi les gros appels sur Covid-19”.

Il a déclaré: “J’espère que Boris reviendra, et s’il gagne, les députés s’uniront derrière lui, mettant notre grand pays et son peuple au premier plan en ces temps mondiaux très difficiles.”

En juin, cependant, M. Gullis a déclaré qu’il démissionnait du gouvernement de M. Johnson “le cœur lourd”.

Dans une lettre à l’ancien Premier ministre de l’époque, il écrivait : « J’ai été membre du Parti conservateur toute ma vie d’adulte, un parti qui, je crois, représente une opportunité pour tous. J’ai l’impression que depuis trop longtemps, nous nous concentrons davantage sur le traitement de nos atteintes à la réputation plutôt que sur la satisfaction des citoyens de ce pays et sur la création d’opportunités pour tous, c’est pourquoi je suis entré en politique.

« C’est pour cette raison que je ne peux plus faire partie de votre gouvernement.

«Je continuerai à me concentrer sur la défense des habitants de Stoke-on-Trent North, Kidsgrove et Talke, la protection et la préservation de notre patrimoine, la création de nouveaux emplois hautement qualifiés et bien rémunérés localement et la garantie que les gens ont accès aux meilleurs soins de santé. et l’éducation que ce pays a à offrir.

Selon les règles établies par Sir Graham Brady – le président du comité d’arrière-ban de 1922 – et le président du parti Sir Jake Berry, les nominations pour la course à la direction se termineront à 14 heures lundi.

Le premier tour de scrutin des députés aura ensuite lieu entre 15h30 et 17h30 lundi – s’il y a trois candidats avec le nombre de candidatures requis, le perdant sera éliminé.

Une fois qu’il reste deux candidats, un vote indicatif aura lieu afin que les membres du parti sachent quelle est l’option préférée des députés.

Les membres pourront participer à un vote en ligne pour choisir leur prochain chef et le Premier ministre du pays, le concours devant se terminer le 28 octobre.