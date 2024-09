Deux décès en Géorgie liés aux restrictions sur l’avortement. Les experts affirment que les pilules abortives qu’ils ont prises sont sans danger

vice-président Kamala Harris devrait parler à propos de l’avortement vendredi en Géorgie, où la mort de deux femmes a été liée à une loi de l’État qui interdit en grande partie la procédure après environ six semaines.

Amber Thurman est décédée après avoir attendu 20 heures qu’un hôpital traite des complications survenues après avoir pris des pilules abortives. Rapporté par ProPublica plus tôt cette semaine, ce cas est le premier cas rapporté publiquement d’une femme mourant à cause d’un retard dans les soins liés à une loi d’État sur l’avortement.

L’organisme de presse a également fait état de la Décès de Candi Millerune femme atteinte de lupus, de diabète et d’hypertension qui a pris des pilules abortives qu’elle avait commandées en ligne. Une autopsie a révélé des tissus fœtaux qui n’avaient pas été expulsés et une combinaison mortelle d’analgésiques, a rapporté ProPublica. Le comité d’examen de la mortalité maternelle de l’État n’a pas cru que les médicaments abortifs avaient causé sa mort.

Le fait que les deux femmes aient utilisé les pilules — mifépristone et misoprostol — peut néanmoins soulever des questions quant à leur innocuité. Voici quelques faits.

La Food and Drug Administration américaine a approuvé la mifépristone en 2000 comme un moyen sûr et efficace de mettre fin aux grossesses précocesLe médicament, qui bloque l’hormone progestérone, prépare également l’utérus à répondre à l’effet provoquant des contractions d’un autre médicament généralement utilisé avec lui, le misoprostol. Les pilules sont utilisées dans plus de six sur dix avortements à l’échelle nationale.

Il existe de rares cas où la mifépristone peut provoquer des saignements excessifs nécessitant des soins d’urgence.

C’est pourquoi la FDA a initialement imposé des limites de sécurité strictes quant à ceux qui pouvaient prescrire et distribuer le médicament : seuls des médecins spécialement certifiés et uniquement dans le cadre de trois rendez-vous obligatoires en personne avec la patiente recevant le médicament. Les médecins devaient également être capables de pratiquer une intervention chirurgicale d’urgence pour arrêter un saignement excessif et une procédure d’avortement si le médicament ne mettait pas fin à la grossesse.

Au fil des ans, la FDA a réaffirmé la sécurité de la mifépristone et assoupli à plusieurs reprises les restrictions, aboutissant à une décision en 2021 supprimant toute exigence de présence en personne et autorisant l’envoi de la pilule par courrier.

En 2022, une coalition de groupes anti-avortement a déposé une plainte fédérale contre la FDA, contestant l’approbation de longue date de la mifépristone par l’agence. Les juges ont statué en juin, les opposants à l’avortement n’avaient pas le droit légal de poursuivre et conservaient l’accès au médicament.

Les opposants à l’avortement affirment que les restrictions plus laxistes ont entraîné beaucoup plus de « complications d’urgence ». Mais cet argument regroupe les femmes qui rencontrent toute une série de problèmes avec la mifépristone, depuis le médicament qui ne fonctionne pas jusqu’aux personnes qui peuvent simplement avoir des questions ou des inquiétudes mais qui n’ont pas besoin de soins médicaux.

Les gynécologues-obstétriciens affirment qu’une infime fraction de patients souffrent d’événements indésirables « majeurs » ou « graves » après avoir pris de la mifépristone.

Un rapport juridique rédigé par un groupe d’organisations médicales, dont l’American College of Obstetricians and Gynecologists, indique : « Lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre d’un avortement médicamenteux, des événements indésirables majeurs (infection importante, perte de sang excessive ou hospitalisation) surviennent chez moins de 0,32 % des patientes, selon une étude très réputée menée auprès de plus de 50 000 patientes. »

La définition que les scientifiques utilisent généralement pour les événements indésirables graves inclut les transfusions sanguines, les interventions chirurgicales majeures, les admissions à l’hôpital et les décès, a déclaré Ushma Upadhyay, l’un des auteurs de cette étude. Étude 2015.

Les informations de prescription incluses dans l’emballage des comprimés de mifépristone énumèrent des statistiques légèrement différentes pour ce qu’elles appellent les « effets indésirables graves ». Elles citent des fourchettes pour la fréquence de survenue de diverses complications : 0,03 % à 0,5 % pour les transfusions, 0,2 % pour la septicémie et 0,04 % à 0,6 % pour les hospitalisations liées aux avortements médicamenteux. Ces fourchettes reflètent les résultats de diverses études pertinentes, ont déclaré les experts.

L’étiquetage de la mifépristone mentionne également une complication que la plupart des groupes médicaux ne considèrent pas comme un événement indésirable grave ou majeur : les visites aux urgences, dont le taux varie de 2,9 % à 4,6 %. L’étiquette actuelle de la FDA mentionne le recours aux urgences comme une option si les patients présentent des saignements abondants prolongés, des douleurs abdominales sévères ou une fièvre persistante.

Mais les visites aux urgences ne reflètent pas toujours de gros problèmes, ont déclaré les médecins à l’Associated Press.

Certaines femmes peuvent s’y rendre après un avortement médicamenteux parce qu’elles veulent être examinées ou parce qu’elles ont des questions mais n’ont pas de médecin, a déclaré Upadhyay, professeur à l’Université de Californie à San Francisco. D’autres, a-t-elle ajouté, « ne veulent pas consulter leur médecin traitant au sujet de leur avortement » en raison de la stigmatisation.

UN étude dont elle est co-auteur En 2018, une étude a révélé qu’un peu plus de la moitié des patientes qui se rendaient aux urgences en raison d’un avortement n’avaient reçu que des soins d’observation. Certaines, selon Upadhyay, « ne recevaient aucun traitement ».

La mifépristone entraîne un avortement complet dans 97,4 % des cas, selon des études américaines citées dans l’étiquette de la FDA.

Mais dans 2,6% des cas, une intervention chirurgicale est nécessaire. Et dans 0,7% des cas, la grossesse se poursuit.

C’est comparable à un avortement procédural dans une clinique, où le risque que la procédure ne parvienne pas à mettre fin à une grossesse « est extrêmement, extrêmement faible », probablement moins de 0,1 %, a déclaré le Dr Pratima Gupta, membre du conseil d’administration du collège des gynécologues-obstétriciens.

« Chaque fois qu’un avortement procédural est pratiqué, les cliniciens s’assurent qu’il s’agit d’un avortement complet » en examinant les tissus retirés ou en effectuant une échographie pendant ou après l’intervention, a-t-elle déclaré.

Gupta, qui pratique des avortements depuis plus de 20 ans, a déclaré qu’il y avait « très peu de complications liées à l’avortement – quel que soit le type d’avortement, médicamenteux ou procédural ». étude récente suggère que cela est tout aussi vrai pour les avortements médicamenteux qui ont lieu dans une clinique, dans un cabinet médical ou à domicile avec l’aide de la télésanté.

La FDA prend des décisions d’approbation de médicaments au cas par cas, en évaluant l’efficacité, la sécurité et d’autres facteurs.

Aucun médicament n’est efficace à 100 %, et de nombreux médicaments courants ne fonctionnent pas pour une part importante des patients.

Les antidépresseurs aident généralement entre 40 et 60 % des personnes souffrant de dépression. Les nouveaux antibiotiques approuvés par la FDA résolvent souvent environ 70 % des infections.

Depuis 2000, environ 6 millions de patients ont pris de la mifépristone, selon la FDA. Une étude réalisée en 2021 sur les dossiers de l’agence à la recherche de décès probablement liés au médicament a permis d’identifier 13 patients, soit 0,00027 %.

Les organisations médicales qui soutiennent la disponibilité de la mifépristone affirment que la sécurité du médicament – ​​compte tenu du taux de décès – est comparable à celle de « l’ibuprofène, que plus de 30 millions d’Américains prennent chaque jour ».

Le département Santé et Sciences de l’Associated Press bénéficie du soutien du groupe Science and Educational Media du Howard Hughes Medical Institute. L’AP est seule responsable de l’ensemble du contenu.