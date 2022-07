Deux décennies de stratégie de réponse des tireurs ignorées à Uvalde

Au total, 376 agents ont convergé vers la Robb Elementary School, soit plus que l’ensemble des forces de police d’une ville américaine de taille moyenne comme Fort Lauderdale, en Floride, ou Tempe, en Arizona. Mais pendant plus de 70 minutes, personne n’a arrêté le tireur.

Au milieu des bruits de tirs continus émanant de l’école primaire, ils ont attendu. Au moment où ils sont entrés et ont tué Salvador Ramos, 18 ans, 19 enfants et deux enseignants étaient morts ou mortellement blessés.

La réponse contrecarre l’entraînement des tireurs actifs qui met l’accent sur la confrontation avec le tireur, une norme établie il y a plus de deux décennies après que la fusillade de masse à Columbine High School a montré que l’attente coûtait des vies.

« Cela va faire reculer les forces de l’ordre de 20 ans. Ce sera vraiment le cas », a déclaré Greg Shaffer, un agent du FBI à la retraite qui est maintenant consultant en sécurité basé à Dallas. “C’était une calamité d’erreurs.”

On ne sait pas combien de personnes supplémentaires à Robb Elementary ont été abattues pendant que la police attendait, mais le retard signifiait également plus de temps avant que les blessés puissent recevoir des soins potentiellement vitaux, a-t-il déclaré à la suite de la publication dimanche d’un rapport accablant d’un comité d’enquête du Chambre des représentants du Texas qui a détaillé la réponse chaotique.

“Vous devez supposer qu’il y a des gens qui ont un besoin critique de soins médicaux”, a-t-il déclaré. “La terminologie que nous utilisons lorsque nous nous entraînons est : ‘Vous devez arrêter de tuer avant de pouvoir arrêter de mourir.'”

C’était une leçon tragique de la fusillade de masse de 2016 à la discothèque Pulse à Orlando, où plus de la moitié des personnes tuées ont saigné à mort avant de pouvoir obtenir des soins d’urgence, a-t-il déclaré.

Dès le début, les tactiques des officiers à Uvalde ne correspondaient pas à la plupart des procédures opérationnelles standard, a déclaré Shaffer. Plutôt que d’avancer ensemble, l’un des trois premiers officiers a pris du retard sur les autres et un autre s’est arrêté. Et parmi ces premiers intervenants, deux avaient des armes d’épaule et un troisième une arme de poing, ce qui aurait pu être une puissance de feu suffisante pour affronter rapidement le tireur. «Ce sont de grandes chances. Je vais prendre ces cotes n’importe quel jour de la semaine », a déclaré Shaffer.

Au fur et à mesure que de plus en plus d’officiers arrivaient sur les lieux, plutôt que d’agir comme une force écrasante pour abattre le tireur, ils semblaient avoir peu de cohésion ou de leadership, a déclaré Maria Haberfeld, professeur au John Jay College of Criminal Justice à New York. C’est en grande partie parce qu’ils appartenaient à plusieurs agences qui se chevauchaient et qui ne communiquaient pas efficacement entre elles, ce qui, selon elle, pourrait se reproduire.

«Vous avez un certain nombre de départements qui ne travaillent pas ensemble de manière régulière pour répondre à une situation de crise. C’est chaotique, ce n’est pas professionnel, c’est dysfonctionnel », a-t-elle déclaré. “C’est juste la meilleure illustration du scénario du pire que je prédis depuis des années maintenant, que cette multiplication d’agences va conduire à la catastrophe.”

Des accusations criminelles contre des officiers pourraient être possibles, mais la responsabilité civile est plus probable, a déclaré Shaffer. Une poignée d’officiers locaux ont été mis en congé, y compris le chef de la police par intérim d’Uvalde et le chef de la police du district scolaire, mais l’écrasante majorité des officiers qui ont répondu étaient des forces de l’ordre fédérales et étatiques. Cela comprenait près de 150 agents de la US Border Patrol et 91 agents de la police d’État.

“Je pense que beaucoup de gens doivent perdre leur emploi”, a déclaré Shaffer.

Au total, le reportage de dimanche et plus de trois heures de nouvelles images de la caméra corporelle de la tragédie du 24 mai ont constitué le récit le plus complet à ce jour de l’une des pires fusillades dans les écoles de l’histoire des États-Unis. Certaines familles ont qualifié la police de lâches et ont exigé des démissions.

Frank Straub, directeur du Centre pour la prévention ciblée de la violence du National Policing Institute, a déclaré que le chaos entourant qui était le commandant de l’incident sur les lieux est une chose que les départements qui travaillent ensemble pratiquent normalement. Bien que la situation ait créé de la confusion, le point fondamental qui a été manqué était toujours d’atteindre le tireur le plus rapidement possible.

« L’obligation est de neutraliser le tireur. Arrêtez le tir, arrêtez le saignement. C’est la séquence », a déclaré Straub, un ancien chef de la police. « Au fur et à mesure que les équipements de protection sont arrivés sur les lieux, gilets balistiques, casques balistiques, selon le protocole, ils auraient dû continuer. C’était leur obligation d’arrêter les tirs.

Même pendant les accalmies de la fusillade, “il fallait se rendre compte qu’il y avait des élèves et des enseignants dans ces salles de classe et que s’ils devaient survivre”, ils avaient besoin de soins médicaux immédiats, a-t-il déclaré.

Le rédacteur en chef d’Associated Press, Gary Fields, a contribué à ce rapport.

Lindsay Whitehurst, Associated Press