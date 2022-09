“Deux décennies, c’est un peu d’attente” – Sunil Chhetri exprime sa joie après la victoire de la Maiden Durand Cup

Le capitaine de football indien Sunil Chhetri a ajouté une autre plume à sa casquette alors que son équipe, le Bengaluru FC (BFC), a remporté la première Coupe Durand, dimanche 18 septembre. Après avoir soulevé le trophée, Chhetri s’est rendu sur Instagram pour exprimer son bonheur et a déclaré que cela aurait pu être une longue attente de deux décennies, mais cela valait la peine de le faire sous le maillot de Bangalore.

A LIRE AUSSI | Le Bengaluru FC bat le Mumbai City FC 2-1 pour remporter le titre de la Maiden Durand Cup

“Deux décennies, c’est un peu long, mais si cela signifiait le faire dans le bleu de Bengaluru, cela valait la peine d’essayer chaque saison. Durand Cup Champions – aurait été dommage qu’un enfant de l’armée jouant au football professionnellement n’ait jamais eu la chance de dire cela. Allez, BFC ! écrit Chhetri.

Le BFC dirigé par Chhetri a remporté le match grâce aux buts de Siva Sakthi et du Brésilien Alan Costa. Apuia a marqué le seul but du Mumbai City FC (MCFC) et est ainsi passé aux premiers détenteurs du titre.

Chhetri lui-même a eu quelques occasions en or de marquer lors de la finale de Durand, une fois à la 69e minute, lorsque sa frappe du pied gauche a raté la cible, puis à nouveau à la 87e lorsqu’il était en tête-à-tête avec le gardien de but, mais les deux les fois où il l’a raté de très près.

Chhetri est sans aucun doute l’un des joueurs les plus titrés du football indien et avec le trophée de la Coupe Durand dans son cabinet, il a maintenant fait un pas en avant dans ses réalisations. Il a représenté l’Inde dans 129 matchs.

Son record de buts sous le maillot indien est l’un des plus élevés au monde et se classe actuellement au troisième rang de la liste des footballeurs actifs avec 84 buts internationaux à son actif. Il n’est que derrière les légendaires Cristiano Ronaldo et Lionel Messi qui ont respectivement 117 et 86 buts.

Le capitaine indien est également quatre fois vainqueur de la I-League, une fois avec Dempo, Churchill Brothers et deux fois avec son club actuel Bengaluru FC. Le joueur a également remporté la Super League indienne, la Super Coupe une fois dans sa carrière.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici