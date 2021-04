Des milliers de personnes reçoivent l’ordre de fuir leurs maisons alors que DEUX cyclones monstres foncent vers l’Australie occidentale, menaçant de quitter les villes aplaties dans leur sillage.

Ceux qui vivent sur la côte du golfe d’Exmouth et sur certaines parties de la côte de Gascoyne sont avertis de « prendre des mesures et de rester en sécurité » avant que le cyclone Seroja ne touche terre plus tard ce week-end.

Les travailleurs d’urgence disent que les personnes dans les zones touchées devraient rester à l’écart des fenêtres, des arbres, des lignes électriques et des égouts pluviaux au milieu des avertissements de crues éclair extrêmes.

On s’attend également à ce que le cyclone Odette apporte des vents «forts à force coup de vent», ont averti les prévisionnistes alors qu’ils disaient aux gens de débrancher les appareils électriques et de fabriquer leurs propres sacs de sable.

« C’est une situation très grave. Le potentiel de dévastation généralisée est élevé », a déclaré le ministre des services d’urgence, Fran Logan, à l’Australian Broadcasting Corporation (ABC).

«Nous espérons pouvoir traverser ces prochains jours sans perte de vie et sans dommages matériels graves.

«Nous devons travailler sur la base du pire des scénarios», a-t-elle déclaré, ajoutant que les vents cycloniques n’avaient pas été observés dans la région depuis des décennies.

La ministre des services d’urgence de la région, Reece Whitby, a également qualifié la situation de «très grave».

«Nous avons donc une communauté qui n’est pas habituée aux cyclones, comme nos communautés du nord-ouest le sont», a-t-il déclaré.

«Nous avons des propriétés qui ne sont pas conçues pour résister aux cyclones.»

Le Bureau australien de météorologie prévoit des « vents destructeurs » avec des rafales atteignant 93 mph et de fortes pluies qui pourraient causer des « dommages importants » aux communautés côtières.

Le cyclone Seroja devrait toucher terre demain entre Carnarvon et Jurien Bay, entraînant des précipitations choquantes, des inondations et des marées extrêmement hautes.

Les autorités préviennent que les conditions météorologiques changeront rapidement le long de la côte ouest dimanche tard ou tôt lundi avec des vents soutenus bien supérieurs à 90 mph maintenant attendus.

« La zone la plus susceptible de subir des rafales de vent destructrices est sur la côte entre Geraldton et Denham », a déclaré une alerte d’urgence WA.

Les rivières jugées les plus susceptibles d’être inondées comprennent les rivières Wooramel, Murchison, Greenough et Avon et le district des lacs Yarra Yarra.

Le commissaire par intérim du DFES, Craig Waters, a révélé que de nombreux vacanciers dans les «zones d’impact» n’étaient peut-être pas conscients du danger qui s’y dirigeait.

« Si vous êtes dans une tente ou une caravane, vous n’êtes tout simplement pas protégé contre les vents destructeurs qui pourraient frapper la région », a-t-il déclaré vendredi.

Les prévisionnistes disent qu’Odette et Seroja devraient tourner l’une autour de l’autre pour créer l’effet Fujiwhara extrêmement rare.

Le spécialiste des conditions météorologiques extrêmes Craig Earl-Spurr a déclaré que le phénomène météorologique donnerait l’impression que le couple puissant «dansait» l’un avec l’autre.

« Parce que les deux essaient de se jeter autour de leurs propres champs de vent, à mesure que chacun se déplace, le champ de vent se déplace avec lui », a-t-il déclaré. Actualités ABC.

« En fonction de la façon dont cela pousse alors l’autre [system] autour, de petits changements peuvent devenir de grands changements très rapidement. «

Il a ajouté que les tempêtes seront difficiles à suivre car elles seront enfermées dans un « tir à la corde » une fois que l’effet Fujiwhara commencera à se produire.

« Ils peuvent prendre un virage à 90 degrés lorsqu’ils commencent à interagir les uns avec les autres », a-t-il déclaré.