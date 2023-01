Deux cyclistes sur neige du nord de l’Okanagan secourus après une panne mécanique

Vernon Search and Rescue a aidé une paire de motards sur neige qui se sont retrouvés coincés sur Park Mountain après une panne mécanique le vendredi 13 janvier 2023. (Photo VSAR) Les motards des neiges étaient suffisamment préparés pour pouvoir faire un feu et rester au chaud en attendant l’arrivée des équipages. (Photo VSAR)

Vernon Search and Rescue (VSAR) a aidé à sauver une paire de motards sur neige à l’est d’Enderby vendredi soir.

Dans une publication sur Facebook, VSAR a déclaré que les motards des neiges avaient eu une panne mécanique à Park Mountain et n’avaient pas pu remorquer la machine cassée ou rouler en double en raison de la neige mouillée très lourde et des “conditions terribles”.

« Heureusement, ces coureurs étaient bien préparés et ont fait tout ce qu’il fallait. Ils ont activé leur appareil satellite Zoleo et sont restés sur place, ils avaient une radio VHF et avaient des fournitures pour faire un très bon feu et rester en sécurité », a déclaré VSAR.

VSAR a été aidé par des membres de la Lumby Mabel Lake Snowmobile Association et a eu un contact radio avec le dameur qui travaillait sur la montagne, leur donnant un soutien supplémentaire sur la montagne pendant la recherche.

«Les conditions changent en haut; roulez en toute sécurité et faites de bons choix autour du terrain d’avalanche », a déclaré VSAR.

Brendan Shykora

Recherche et sauvetageNeige