Deux courses au hasard en Californie poussent les électeurs latinos en première ligne de la bataille pour le contrôle de la Chambre

Deux candidats à la Chambre très différents, dans des courses distinctes, personnifient l’intensification des divisions idéologiques qui se produisent au sein de la circonscription autrefois fortement démocrate des électeurs latinos, dont le nombre est en augmentation.

S’il gagnait sa course, le démocrate Rudy Salas serait le premier Latino élu au Congrès dans un district de la Central Valley de Californie. Le représentant Mike Garcia espère un autre mandat pour représenter un district de la banlieue nord de Los Angeles.

Leurs élections très compétitives, ainsi que quelques autres élections au Congrès californien, ont poussé les électeurs latino-américains en première ligne du conflit amer. lutte pour le contrôle de la Chambre.

Les Républicains détiennent la majorité à la Chambre et les Démocrates ont besoin d’un gain net de quatre sièges pour prendre le contrôle. ce qui est possible peu importe qui remportera la Maison Blanche.

Cinq courses California House ont été évalué comme un lancer par le Cook Political Report, ce qui signifie que c’est là que les démocrates ont les meilleures chances de renverser leurs sièges. Il s’agit notamment du district 22, où Salas, un ancien membre de l’Assemblée de l’État, défie le représentant du Parti républicain David Valadao, et du district 27, où Garcia tente de repousser un défi lancé par le démocrate George Whitesides, un homme d’affaires, dirigeant d’une organisation à but non lucratif et ancien chef de la NASA. du personnel.

Un électeur sur quatre en Californie, cette élection, soit plus de 4,8 millions, sera latino-américaine, selon la National Association of Latino Elected and Appointed Officials. Ce serait légèrement plus élevé qu’en 2020 et une augmentation de 22,4 % de la part des électeurs par rapport à 2016, a estimé le groupe non partisan et à but non lucratif.

« Cette élection va être une indication importante du vote latino-américain à l’échelle nationale, ainsi qu’ici en Californie », a déclaré Arturo Vargas, PDG de NALEO.

District 22 dans la vallée centrale de Californie

Dans sa course, Salas rappelle à de nombreux électeurs de la Vallée Centrale ses racines dans le travail agricole – « J’ai réussi à me réveiller avant le coq » – en tant que membre de l’équipage de son père, pour lequel il était payé en fonction de la quantité qu’il cueillait ou de la boîte qu’il emballait. , parce qu’il n’était pas officiellement inscrit sur les listes de paie en tant que travailleur mineur.

« Cela revient lorsque je fais du porte-à-porte », a-t-il déclaré. « Les gens disent : ‘vous comprenez ce que nous traversons’. » Il a déclaré que beaucoup étaient confus, au début, à l’idée qu’il serait le premier Latino élu, car ils croient à tort que Valadao, qui est d’origine portugaise, est Latino.

Mais ensuite, ils deviennent « super excités », a déclaré Salas.

Salas a déclaré qu’il leur rappelle que la course vise à rendre le rêve américain réalisable, à rendre les coûts du logement et de la santé abordables, à lutter contre l’immigration et à stimuler l’éducation. Il a déclaré qu’il disait également aux électeurs que le district est le plus latino de l’État, mais que les Latinos ont l’habitude de ne pas se présenter et doivent changer cela cette année.

Salas est considéré comme un modéré qui a rompu avec son parti suite à une augmentation de la taxe sur l’essence par l’État. ce qui lui a coûté la présidence du comité.

« Le soutien est là. Il s’agit simplement d’inciter les gens à aller voter », a déclaré Salas. « Je fais tout mon possible pour aller toucher les gens, en espagnol ou en anglais, pour leur faire comprendre que ce sont là les enjeux du contrôle de la Chambre des représentants. »

Les parents de Valadao ont immigré des Açores ; Les Américains d’origine portugaise ne sont pas inclus dans le définition du gouvernement fédéral d’Hispanique. Les parents de Valadao se sont lancés dans l’élevage laitier et il a occupé des postes de direction dans l’industrie laitière ; il vante l’importance qu’il accorde aux problèmes d’eau qui touchent la région.

Valadao est l’un des rares républicains à avoir voté pour destituer l’ancien président Donald Trump après l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Valadao a déclaré qu’il ne soutenait pas les propositions d’expulsion massive de Trump, bien qu’il soutienne le renforcement des lois sur l’asile et le contrôle des frontières.

«Je n’ai évidemment pas soutenu [mass deportation]mais cela étant dit, existe-t-il un endroit où, potentiellement, des millions de personnes viennent dans ce pays et dont nous ne savons rien ? Nous devons savoir qui sont certaines de ces personnes, et celles qui sont là pour nous faire du mal, nous devons les exporter… et cela doit être fait rapidement », a-t-il déclaré.

David Valadao à Hansford, Californie, en 2022.

Valadao a été élu pour la première fois au Congrès en 2013, mais a perdu en 2018 lorsque les démocrates ont reconquis un grand nombre de sièges détenus par les républicains dans l’État.

Valadao est revenu au Congrès lorsqu’il a remporté la course de mi-mandat contre Salas en 2022 par 51,5 % contre 48,5 % lors d’une élection dans laquelle la participation latino-américaine était « anémiquement faible », a déclaré Luis Alvarado, un stratège républicain californien.

Démocrates enregistrés bien plus nombreux que les Républicains dans le district, de 129 793 à 86 112 au 6 septembre. Mais le district a enregistré le troisième plus faible taux de participation du pays aux élections de mi-mandat de 2022, selon le Centre de politique à l’Université de Virginie.

« C’est la préoccupation des démocrates », a déclaré Alvarado, soulignant l’importance de la participation cette année.

District 27 au nord de Los Angeles

Dans le district 27 de Californie, Garcia, diplômé de l’Académie navale et ancien pilote de chasse de la Marine dont la mère et le grand-père ont immigré du Mexique, a déclaré qu’il abordait les Latinos comme tout le monde. « Je ne les traite pas différemment. En fin de compte, nous sommes tous des Américains. Quand j’entends mes électeurs, j’entends qu’ils sont fiers d’être des Américains avant tout. »

Garcia a déclaré qu’il faisait campagne sur le contrôle des dépenses et sur la sûreté et la sécurité, y compris la sécurité des frontières et des quartiers. Il a vanté saisies de drogue contre des producteurs de marijuanaqui, selon lui, étaient dirigés par son bureau, dans les communautés noires et latino-américaines où, selon lui, des cartels s’installaient.

Garcia a un bilan conservateur au Congrès et est soutenu par Trump. Son district a soutenu Joe Biden en 2020, l’année où il a remporté une élection spéciale puis l’élection générale au Congrès.

Whitesides, ingénieur de la NASA et ancien PDG de Virgin Galactic qui dirige une organisation à but non lucratif axée sur la modernisation de la réponse aux incendies de forêt, a adopté une approche différente dans sa sensibilisation latino-américaine alors qu’il fait campagne pour renverser Garcia.

« Nous nous sommes concentrés sur les électeurs latinos dans notre campagne », a déclaré Whitesides, dont l’épouse est d’origine cubaine et salvadorienne. « Nous frappons chaque week-end avec des bénévoles bilingues. Notre littérature et nos publicités sont toutes bilingues ou en espagnol.

Whitesides a déclaré que les questions sur lesquelles il se concentre sont celles qui touchent toutes les populations, telles que des soins de santé abordables, des rues sûres, l’accession à la propriété et le soutien aux petites entreprises. Il a critiqué le vote de Garcia contre la loi sur la réduction de l’inflation, qui étendait les subventions à la couverture des soins de santé et a permis à Medicare de négocier des prix plus bas pour les médicaments.

George Whitesides près d’Upham, Nouveau-Mexique, en 2019.

À l’échelle nationale, l’avantage des démocrates parmi les Latinos diminue. Les sondages montrent que la vice-présidente Kamala Harris a rallumé les Latinos pour son parti après une mauvaise performance de Biden avant qu’il ne quitte la course. Dans un sondage NBC News de septembre, Harris a tenu une 14 points d’avance sur Trump parmi les électeurs latinos, mais son avance de 54 à 40 % était plus serrée que celle des précédents candidats démocrates à la présidentielle.

Du 3 au 10 octobre sondage de la Latino Community Foundationun groupe philanthropique à but non lucratif dirigé par l’ancien candidat démocrate à la présidentielle Julián Castro, 51 % des électeurs latinos du district 22 ont déclaré qu’ils voteraient pour Salas et 21 % pour Valadao. Ces totaux incluent certains qui se disent indécis mais penchent en faveur de l’un des candidats. 28 % se disent « complètement indécis ».

Dans le même sondage, 52 % des électeurs latinos du district 27 ont déclaré soutenir Whitesides, contre 24 % pour Garcia et 24 % complètement indécis. Le sondage réalisé par BSP Research, une société démocrate, a interrogé 200 électeurs dans chaque circonscription et présentait une marge d’erreur pour chacune de plus ou moins 6,9 %.

Dans la dernière élection présidentiellele taux de participation des Latinos était très élevé, et maintenant il « se rapproche en fait du taux de participation des non-Latinos », a déclaré Vargas.

Alors que le taux de participation à mi-mandat de 2022 a été très faible dans les deux districts de Californie, la question est de savoir si la course au coude à coude entre Trump et Harris – ainsi que l’attention portée à ces élections au Congrès – déclenche des démocrates qui n’étaient pas sûrs de leur décision. voter ou n’avaient pas l’intention de participer du tout.

La Californie permet aux électeurs de choisir « aucune préférence de parti » lors de leur inscription, et près d’un cinquième des électeurs des districts 22 et 27 appartiennent à cette catégorie. La manière dont ils votent – ​​et s’ils votent – ​​sera une autre variable étroitement surveillée dans ces courses au Congrès.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com