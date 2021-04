Deux cosmonautes russes et un astronaute de la NASA ont atterri samedi dans la steppe du Kazakhstan à la suite d’une mission de six mois sur la Station spatiale internationale, ont montré des images diffusées par l’agence spatiale russe.

Les Russes Sergei Ryzhikov et Sergei Kud-Sverchkov ainsi que Kate Rubins de la NASA ont atterri sur une terre stérile à 0455 GMT, à environ 150 kilomètres au sud-est de la ville de Zhezkazgan.

Le module de descente Soyouz transportant le trio a atterri debout après être descendu dans un ciel sans nuages ​​par une belle journée de printemps dans le centre du Kazakhstan, a confirmé un commentateur de Roscosmos TV.

Le biologiste moléculaire Rubins, 42 ans, et l’ancien pilote militaire Ryzhikov, 46 ans, terminent leurs deuxièmes missions dans l’espace après avoir tous deux fait leurs débuts dans l’ISS après des lancements en juillet et octobre 2016 respectivement.

Kud’-Sverchkov, 39 ans, un autre ancien militaire, termine sa première mission.

Au cours de la dernière décennie, la population de la station spatiale a généralement varié entre trois et six, car les équipages qui ont décollé du cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan allaient et venaient.

L’année dernière, SpaceX de l’entrepreneur Elon Musk a brisé le monopole que la Russie et Baïkonour détenaient sur les lancements habités depuis la mise en attente du programme de navette américain en 2011, ouvrant un nouveau chapitre de vols spatiaux à partir du sol américain.

En conséquence, le nombre d’équipages à bord atteindra 11 la semaine prochaine avec l’arrivée de la mission SpaceX Crew-2 de la NASA.

Shane Kimbrough et Megan McArthur de la NASA, l’astronaute japonais Akihiko Hoshide et Thomas Pesquet de l’Agence spatiale européenne devraient accoster à l’ISS vendredi prochain, et l’équipage de quatre personnes qu’ils remplacent devrait revenir sur Terre le 28 avril.

Le record absolu de personnes à bord de l’ISS a été établi en 2009 lorsqu’un équipage à l’arrivée a porté la population du laboratoire orbital à 13 personnes.

C’est aussi le record conjoint de tous les temps pour le plus grand nombre de personnes dans l’espace à un moment donné après que sept astronautes étaient à bord de la navette spatiale Endeavour de la NASA et qu’un équipage de six hommes était à bord de la station spatiale Mir simultanément en mars 1995.

Occupée en permanence depuis plus de 20 ans, l’ISS devrait être retirée avant la fin de la décennie, ce qui soulève des questions sur la coopération future entre la Russie et l’Occident dans l’espace.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici