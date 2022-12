Deux corps retrouvés près de l’endroit où un bateau de pêche a coulé au large de Jersey

DEUX corps ont été retrouvés près de l’endroit où un bateau de pêche a coulé au large de Jersey.

L’Ecume II aurait coulé après une collision avec le cargo Commodore Goodwill vers 5h30 le 8 décembre.

Deux corps ont été retrouvés près de l’endroit où un bateau de pêche a coulé au large de Jersey Crédit : BBC/UNPIXS

La police de Jersey n’a pas confirmé publiquement l’identité des deux personnes retrouvées mortes.

Mais le skipper du bateau de pêche Michael Michieli et deux membres d’équipage, Jervis Ramirez Baligat et Larry Simyunn, seraient les trois seuls à bord.

Une opération massive de recherche et de sauvetage a été en cours sur le site au large de la côte ouest de Jersey au cours du week-end.

Le navire coulé avait également été localisé sous l’eau, mais il est à 40 mètres de profondeur, ce qui signifie que les plongeurs ne peuvent pas y accéder sans équipement spécialisé.

Les responsables de Jersey disent que les recherches “se poursuivront tant que le temps le permettra”.

La police des États de Jersey affirme que les familles des trois membres d’équipage sont soutenues par des agents spécialement formés.

Une déclaration de la force disait: “La police des États de Jersey peut confirmer que deux corps ont été localisés dans la zone de L’Ecume II.

“L’opération de recherche et de récupération est en cours et se poursuivra tant que le temps le permettra.

« Les membres de la famille continuent d’être soutenus par des agents de liaison avec les familles de la police spécialement formés.

“Une autre mise à jour suivra lorsqu’elle sera disponible.”

Un porte-parole du port de Jersey a déclaré la semaine dernière: “Jersey Coastguard continue de coordonner les activités de recherche et de sauvetage cet après-midi.

“Cependant, après une analyse minutieuse de leurs découvertes, la phase de recherche et de sauvetage de l’opération se terminera aujourd’hui au coucher du soleil.

“Toutes les activités de sauvetage possibles auront été épuisées dans le but de retrouver les trois pêcheurs disparus.

“Nous sommes conscients que c’est très difficile pour les amis et la famille des hommes, et nous adressons nos plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par cet incident tragique.

“Les ports de Jersey ont commandé un grand navire de soutien offshore avec un engin sous-marin télécommandé qui doit arriver sur l’île au début de la semaine prochaine, pour effectuer une étude plus détaillée du site de la collision. Cela informera la phase de récupération de l’opération. “