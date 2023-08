Deux convois de motos se dirigent vers Ottawa, et l’un craint d’être confondu avec l’autre

Alors que deux convois de motos descendent sur Ottawa, l’organisateur d’un rallye craint qu’il ne soit confondu avec l’autre.

Intermittente depuis sept ans, la randonnée à moto de cross-country Rolling Barrage est venue dans la région de la capitale nationale pour sensibiliser les anciens combattants au trouble de stress post-traumatique (SSPT).

Cette année, l’organisateur de la course, Scott Casey, a déclaré qu’il craignait qu’un autre convoi de motos ne détourne l’attention de sa campagne.

Le Rolling Barrage devrait arriver à Ottawa mercredi. Quand c’est le cas, Casey craint que ses coureurs ne soient confondus avec le convoi de motos Rolling Thunder, un groupe dont l’origine remonte au « Freedom Convoy » autoproclamé qui a occupé le centre-ville d’Ottawa à l’hiver 2022.

Le Rolling Thunder devrait arriver à Ottawa samedi, quelques jours avant Casey et son groupe.

« Honnêtement, je ne sais pas quelle est leur mission », a déclaré Casey. « Quoi qu’ils aient prévu… cela ne nous sert absolument à rien. »

Rolling Barrage soutient le traitement du SSPT

Casey, ancien membre des Forces armées canadiennes et vétéran de 10 ans, a participé à une mission de maintien de la paix dans l’ex-Yougoslavie il y a plus de deux décennies.

« Nous avons été les tout premiers Canadiens à entrer là-dedans », a déclaré Casey. « C’était publiquement considéré comme une mission de maintien de la paix, mais c’était tout sauf cela. Donc, beaucoup d’entre nous sont rentrés chez eux très foirés. »

À l’époque, a déclaré Casey, sa communauté avait peu ou pas de compréhension du SSPT. En conséquence, la condition a été rejetée sans recours.

Scott Casey a fondé la Rolling Barrage PTSD Foundation et organise le rallye moto cross-country annuel Rolling Barrage pour sensibiliser les vétérans militaires au SSPT. (Radio-Canada)

Au retour de cette tournée, l’un des proches collègues de Casey s’est suicidé. Cette tragédie est devenue le catalyseur du lancement de la Rolling Barrage PTSD Foundation en 2016.

Un an plus tard, Casey a lancé le trajet homonyme, « pour les anciens combattants et les premiers intervenants, [to] créer spécifiquement un soutien par les pairs dans tout le pays pour ces personnes et leurs familles. »

« Le SSPT et les blessures de stress opérationnel sont essentiellement des blessures morales. Ils peuvent être traités, et il s’agit de trouver la bonne pièce du puzzle qui fonctionne pour vous », a déclaré Casey. « C’est juste une blessure différente. Il était donc important pour moi de pouvoir sensibiliser [around] ce. »

Rolling Thunder lié aux protestations des convois

L’origine de l’autre groupe de motards, Rolling Thunder, remonte au convoi de camions qui occupait le centre-ville d’Ottawa il y a deux hivers.

En avril dernier, des centaines de motos ont parcouru le centre-ville de la ville dans le cadre d’un rassemblement d’une fin de semaine organisé et auquel ont participé plusieurs personnes qui ont participé à le soi-disant « convoi de la liberté » et ont continué à protester contre le gouvernement fédéral pour diverses raisons.

Neil Sheard était l’un des organisateurs du premier rallye Rolling Thunder et a déclaré l’année dernière que l’événement visait à « rendre dignité » aux vétérans.

Sheard a gagné en notoriété parmi les partisans du convoi en 2022 après être apparu sur un flux vidéo de médias sociaux appelant les motards à se rendre au Mémorial national de guerre d’Ottawa pour un événement organisé par Veterans 4 Freedom. Le site Web de ce groupe répertorie plusieurs autres organisations associées aux protestations du convoi comme ses partenaires.

Casey a déclaré qu’il était déçu – en particulier par leur choix de nom – lorsque la nouvelle de ce rassemblement lui est parvenue.

« Je n’ai jamais ressenti de perte de dignité », a-t-il déclaré. « Aux personnes à qui j’ai parlé sur le Rolling Barrage, aucun d’entre nous n’a ressenti la perte de sa dignité en tant qu’ancien combattant. Nous sommes toujours accueillis à bras ouverts. Je ne peux donc pas dire exactement quel est leur motif. »

Participants au centre-ville d’Ottawa le premier jour du rallye Rolling Thunder le 29 avril 2022. (Michael Charles Cole/CBC)

Sheard est maintenant en charge de l’itération de l’événement de cette année, qui est présentée sur des affiches comme « un hommage à ceux qui nous ont précédés ».

Il a refusé de commenter son objectif – qui reste flou, alors même que le convoi de motos est sur le point d’arriver à Ottawa.

Contrairement au Rolling Thunder Rally, qui doit faire le tour du National War Memorial, Casey a déclaré que certains vétérans du Rolling Barrage se rendront au Peacekeeping Monument le 9 août pour « une petite cérémonie tranquille ».

« Lorsque nous arriverons en ville avec le Rolling Barrage, j’espère que des gens de tous horizons viendront nous soutenir, car ils soutiennent essentiellement les troupes et les premiers intervenants qui ont défendu les Canadiens pendant des décennies », a-t-il déclaré.

Retards de circulation possibles

Lors d’une conférence de presse le mois dernier, le chef de la police d’Ottawa, Eric Stubbs, a qualifié cette itération du convoi Rolling Thunder de «protestation».

Il a ajouté que les forces de police avaient un « plan solide » pour gérer l’événement dans le but de s’assurer qu’il resterait « pacifique », « licite » et « sûr ».

Dans un communiqué de presse jeudi, la Ville d’Ottawa et la police d’Ottawa ont mis en garde les automobilistes contre d’éventuels retards sur l’autoroute 417 et dans le centre-ville lors de l’événement Rolling Thunder.

Ce rassemblement doit se rendre d’Arnprior, en Ontario, au Monument commémoratif de guerre du Canada vers midi.

Des policiers patrouillent la rue Wellington au centre-ville d’Ottawa le 1er mai 2022, le jour où le rassemblement Rolling Thunder devait se terminer. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Selon la ville, le trajet à moto se dirigera vers l’est sur la 417 et « impactera brièvement la circulation » dans le secteur de la rue Elgin et de l’avenue Laurier avant de quitter la ville sur la 417.

« Le Service de police d’Ottawa surveillera la sécurité publique et sera présent pour assurer le passage sécuritaire des motos dans le centre-ville », indique le communiqué de presse.

Il a noté que les agents des services municipaux patrouilleront dans les rues de la ville et que « tous les véhicules trouvés en violation des restrictions de stationnement recevront une contravention et/ou seront remorqués ».

Le communiqué de presse ajoute qu’OCTranspo maintiendra un service régulier pendant le rallye moto, et s’il y a des fermetures de routes prolongées, les services d’OCTranspo et de ParaTranspo seront maintenus avec des détours, au besoin, bien que certains retards soient possibles.