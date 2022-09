Les nominations sont terminées pour ceux qui souhaitent travailler au Lake Country Council.

Les candidats pour Oyama et Carr’s Landing ont déjà été plébiscités.

Comme personne ne se présente contre eux, la titulaire Cara Reed continuera avec le titre de conseillère de Carr’s Landing et le titulaire Todd McKenzie assumera à nouveau le rôle de conseiller d’Oyama.

En lice pour Okanagan Centre, Tricia Brett et Riley Hastings, tous deux à la recherche d’un premier mandat.

À Winfield, les résidents choisiront entre le titulaire Jerremy Kozub et Heather Irvine.

Et deux des trois noms en lice pour le poste de conseiller général seront votés le 15 octobre, la décision entre Michael Lewis, Bib Patel et le titulaire Bill Scarrow.

James Baker met fin à sa course à la mairie et les habitants de Lake Country devront choisir entre l’ancien conseiller du centre d’Okanagan, Blair Ireland, ou Barry Rhodes, qui s’est présenté pour le poste dans le passé, à la mairie.

Amy Geistlinger a été acclamée au poste de conseillère scolaire.

