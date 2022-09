Deux confrontations SEC mettent en lumière les candidats au CFP – Shaw Local

Alors que la Géorgie, l’État de l’Ohio et l’Alabama semblaient être les trois premiers du pays, la semaine 3 nous a donné quelques indices sur qui pourrait défier ce triumvirat au sommet du monde du football universitaire.

Dans un changement par rapport aux saisons précédentes, la Conférence Pac-12 fournit quelques candidats : le n ° 7 USC, qui est passé à 3-0 avec une déroute nocturne de l’État de Fresno ; et n ° 18 Washington, également 3-0 après avoir battu alors-No. 11 État du Michigan à Seattle.

Il y a aussi plus de prétendants attendus: le n ° 4 du Michigan, le n ° 5 de Clemson et le n ° 6 de l’Oklahoma n’ont pas encore été défiés. Cette semaine, Clemson a le test le plus difficile avec un voyage au n ° 21 Wake Forest. Les Tigres sont favoris par 7 points à Césars Sportsbook.

Et dans la SEC, la Géorgie ou l’Alabama pourraient-elles succomber avant le week-end du championnat de conférence ? Le n ° 8 du Kentucky est certainement un candidat à se lever, et quatre autres s’affrontent cette semaine: n ° 10 Arkansas contre n ° 23 Texas A&M (-2½) à Arlington, Texas, et n ° 11 Tennessee (-8½) hébergeant le n ° 20 en Floride.

Voici un calendrier complet et une liste des écarts de points disponibles pour la semaine 4 et des totaux supérieurs / inférieurs à Césars Sportsbook:

(*pas encore de lignes disponibles pour les matchs impliquant des équipes FCS)

Les 25 meilleurs jeux

Kent State au n ° 1 Géorgie (-44, o / u 59), 11 h samedi, ESPN +

Maryland au n ° 4 Michigan (-17, dont 62), 11 h samedi, Fox

No. 5 Clemson (-7, o/u 57) au No. 21 Wake Forest, 11 h samedi, ABC

Central Michigan au n ° 14 Penn State (-26,5, o / u 60,5), 11 h samedi, BTN

N ° 17 Baylor (choisissez-les, o / u 45) à Iowa State, 11 h samedi, ESPN2

* Rhode Island au n ° 24 Pitt, 11 h samedi, ACCN

No. 20 Floride à No. 11 Tennessee (-8,5, o/u 62), 14h30 samedi, CBS

No. 22 Texas (-4,5, o/u 59,5) à Texas Tech, 14h30 samedi, ESPN

Middle Tennessee au n ° 25 Miami (-25,5, o / u 53,5), 14h30 samedi, ACCN

N ° 15 Oregon (-6, o / u 53,5) à l’État de Washington, 15 h samedi, Fox

Tulsa au n ° 16 Ole Miss (-20,5, o / u 62), 15 h samedi, réseau SEC

Nord de l’Illinois au n ° 8 Kentucky (-24,5, o / u 53), 18 h samedi, ESPN2

N ° 10 Arkansas contre n ° 23 Texas A&M (-2,5, o / u 48), 18 h samedi, ESPN

Vanderbilt au n ° 2 Alabama (-38, o / u 59,5), 18h30 samedi, réseau SEC

Wisconsin at No. 3 Ohio State (-17, o/u 56), 18h30 samedi, ABC

UConn au n ° 12 NC State (-38, o / u 50), 18h30 samedi

Kansas State au n ° 6 Oklahoma (-13, o / u 53,5), 19 h samedi, Fox

No. 7 USC (-6.5, o/u 68) à Oregon State, 20h30 samedi, réseau Pac-12

Wyoming au n ° 19 BYU (-21,5, o / u 52), 21h15 samedi, ESPN2

N ° 13 Utah (-14, o / u 52) à Arizona State, 21h30 samedi, ESPN

Stanford au n ° 18 Washington (-13,5, o/u 60), 21h30 samedi, FS1

D’autres jeux

JEUDI, SEPT. 22

Virginie-Occidentale (-1,5, dont 53) à Virginia Tech, 18h30, ESPN

Coastal Carolina (choisissez-les, o / u 63,5) à Georgia State, 18h30, ESPNU

*UT-Chattanooga à Illinois, 19h30, BTN

VENDREDI, SEPT. 23

Virginie à Syracuse (-7,5, o/u 53), 18 h, ESPN

Nevada à Air Force (-24, o/u 49.5), 19 h, FS1

Boise State (-16, o/u 46.5) à UTEP, 20 h, CBSSN

SAMEDI, SEPT. 24

Missouri à Auburn (-6,5, dont 51,5), 11 h, ESPN

Bowling Green à Mississippi State (-29,5, o/u 57), 11 h, SEC Network

TCU (choisissez-les, o / u 69) à SMU, 11 h, ESPNU

Duke au Kansas (-8, dont 64,5), 11h, FS1

Floride du Sud à Louisville (-14, dont 63,5), 11 h

Buffalo à l’est du Michigan (-3,5, o/u 60,5), 11 h, CBSSN

UCLA (-21, o/u 58) à Colorado, 13 h, réseau Pac-12

UMass au Temple (-9,5, o/u 44,5), 13h, ESPN+

* Fordham à Ohio, 13 h, ESPN +

Notre Dame (-1, o/u 60) à Caroline du Nord, 14h30, ABC

Minnesota à Michigan State (-1,5, dont 51,5), 14h30, BTN

Indiana à Cincinnati (-14, ou 54), 14h30, ESPN2

James Madison à Appalachian State (-8,5, o/u 57), 14h30, ESPN+

Toledo (-1, o/u 46.5) à San Diego State, 14h30, FS1

Florida International at Western Kentucky (-27,5, o/u 66,5), 14 h 30, CBSSN

Nord du Texas à Memphis (-13, o/u 68), 14h30, ESPN+

*Texas Southern à UTSA, 14h30

Georgia Tech au centre de la Floride (-18, dont 57,5), 15 h, ESPNU

* État de Sacramento à l’État du Colorado, 15 h

Arizona à Cal (-4, o/u 48), 16h30, réseau Pac-12

Akron à Liberty (-27, o / u 57,5), 17 h, ESPN +

Marine à East Carolina (-17,5, o / u 49)), 17 h, ESPN +

Ball State à Georgia Southern (-8,5, dont 61,5), 17 h, ESPN +

État de l’Arkansas à Old Dominion (-3,5, o / u 57,5), 17 h, ESPN +

Rice à Houston (-17, dont 58), 17 h, ESPN +

Iowa (-7, dont 35,5) à Rutgers, 18 h, FS1

Miss du Sud à Tulane (-12, o/u 50), 18h, ESPN+

UNLV (-2,5, o/u 62) à l’État de l’Utah, 18 h, CBSSN

*Houston Baptist à Texas State, 18 h

Marshall (-4, o/u 52,5) à Troy, 18 h, NFL Network

Louisiana Tech à South Alabama (-12,5, dont 60,5), 18 h, ESPN +

Nouveau-Mexique à LSU (-31, o / u 47), 18h30, réseau ESPN + / SEC

Charlotte en Caroline du Sud (-23, o/u 64), 18h30, ESPNU

Miami (Ohio) à Northwestern (-6,5, o/u 50), 18h30, BTN régional

Florida Atlantic à Purdue (-19, o/u 60.5), 18h30, BTN régional

Hawaï à l’État du Nouveau-Mexique (-2,5), 19 h

Boston College à Florida State (-16,5, o/u 48,5), 19 h, ACCN

UL (-12) à UL-Monroe, 19 h, ESPN+

Ouest du Michigan à l’État de San Jose (-3,5), 21h30, CBSSN