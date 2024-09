Deux conducteurs de buggy blessés dans un accident près de Middlebury

6 septembre — Deux occupants d’un buggy ont été hospitalisés jeudi à la suite d’un accident entre un buggy et un tracteur près de Middlebury.

Les députés du comté d’Elkhart ont signalé qu’à 15h50, Wayne Miller, 67 ans, de Shipshewana, roulait vers l’est sur la CR 16 en s’approchant de la CR 43 dans un buggy lorsqu’il a perdu le contrôle de son cheval et a traversé la ligne médiane en heurtant un tracteur de 1998 tirant une remorque conduite par Timothy Miller, 28 ans, de Goshen.

La poussette s’est renversée sur le côté.

Wayne et son passager ont été hospitalisés en ambulance.

ACCIDENT DE RENVERSEMENT

Un homme d’Elkhart a été blessé dans un accident dans le comté de Cass jeudi.

Les agents du comté de Cass ont rapporté qu’à 19h57, Oscar Davis, III, 44 ans, d’Elkhart, roulait vers le nord sur Barron Lake Road lorsqu’il s’est penché pour ramasser un paquet de cigarettes. Davis a déclaré qu’il avait levé les yeux et réalisé qu’il était dans la mauvaise voie, alors il a essayé de se corriger et a trop corrigé, ce qui lui a fait faire plusieurs tonneaux avec son véhicule.

Davis a été transporté en ambulance à l’hôpital de South Bend pour les blessures subies dans cet accident.

DÉLIT DE FUITE

Phillip Blaisse, 65 ans, de Floride, a signalé à la police de Goshen à 10h35 jeudi que son véhicule avait été percuté par un autre véhicule dans le bloc 2400 d’Elkhart Road.

ARRESTATIONS

—Un homme de 34 ans et un homme de 36 ans ont été arrêtés mercredi à 13h35 par les adjoints du comté d’Elkhart après qu’un propriétaire du bloc 29000 du CR 16 à Elkhart a signalé que des personnes étaient entrées par effraction dans sa maison et avaient volé des objets et avaient également volé sa Mercedes E350.

—Un homme de 33 ans a été arrêté par la police de Goshen à 18h09 jeudi, accusé de conduite d’un véhicule en état d’ivresse dans le bloc 23000 de l’US 33 à Elkhart.

CAMBRIOLAGE

—Une femme de 21 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart qu’entre 21 heures le 3 septembre et 7 heures 30 du matin, quelqu’un s’est introduit par effraction dans son appartement dans le bloc 52000 de Brookstream à Elkhart, et l’a également battue et étranglée.

—Un homme de 61 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart qu’entre le 30 août et le 5 septembre, quelqu’un avait volé une grande quantité de fil de cuivre dans une propriété du bloc 50000 de l’Ind. 13.

—Un homme de 68 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart qu’entre 18 heures mercredi et 6 heures jeudi, quelqu’un avait volé des outils électriques dans le bloc 30000 de CR 10 à Elkhart.

IMPRUDENCE CRIMINELLE

Les députés du comté d’Elkhart ont répondu à un rapport selon lequel quelqu’un dans le bloc 24000 du CR 45 a tiré une arme de poing en l’air à 23h32 mardi.

VOLS

—Une femme de 53 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart qu’entre 22 heures mercredi et 9 h 30 jeudi, quelqu’un avait volé sa Hyundai 2014 dans son allée dans le bloc 54000 d’Ash Road.

—Un homme de 24 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart qu’entre 9 heures mardi et 10 heures mercredi, son arme de poing Ruger avait été volée dans son véhicule dans le bloc 24000 du CR 45 à Elkhart.

—Un homme de 83 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart que quelqu’un avait volé son Dodge Ram rouge 2006 dans le bloc 2000 de South Nappanee Street lundi.

—Un homme de 57 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart à 13h59 jeudi qu’une bague et 650 $ en monnaie avaient été volés à son domicile dans le bloc 30000 de Kevin Court.

FRAUDE

Une femme de 37 ans a signalé aux adjoints du comté d’Elkhart qu’entre le 6 août et mercredi, quelqu’un avait commis une fraude.

RAPPORT DE L’OFFICIER

—Les adjoints du comté d’Elkhart ont répondu à 8h16 jeudi qu’un chien s’était détaché de sa laisse et avait mordu une femme de 32 ans dans le bloc 20000 de Mississippi Avenue.