Deux conducteurs coincés dans des voitures après un accident frontal à Marengo – Shaw Local

Deux conducteurs ont été secourus après avoir été coincés dans leur véhicule lors d’une collision frontale mardi matin à Marengo, a déclaré un porte-parole des districts d’incendie et de secours de Marengo.

Les pompiers ont répondu à un appel à 5 ​​h 30 à l’intersection de Kishwaukee Valley Road et County Line Road et sont arrivés dans les 10 minutes pour trouver un SUV lourdement endommagé renversé avec une conductrice coincée à l’intérieur, a déclaré Alex Vucha, spécialiste de la communication des districts d’incendie et de sauvetage de Marengo. .

La conductrice a été désincarcérée et transportée à l’hôpital Javon Bea-Riverside à Rockford avec des blessures modérées, selon le communiqué de presse.

Un conducteur d’un autre SUV a également été extrait de son véhicule et transporté au centre médical Saint Anthony à Rockford avec des blessures mineures. Les deux conducteurs étaient les seuls occupants de leur véhicule, a déclaré Vucha.

L’accident fait l’objet d’une enquête de la part du bureau du shérif du comté de Boone.