Deux communautés de Tom French sont presque toutes vendues ; des maisons prêtes à emménager sont disponibles

La construction est presque terminée et il ne reste que quelques opportunités d’acheter ou de construire dans deux communautés populaires de Tom French Olathe.

La nouvelle communauté de maisons unifamiliales Covington Creek et la communauté de villas jumelles Covington Court sont idéalement situées à Olathe, près de la 115e rue et de Lone Elm Road, dans une zone arborée, isolée et peu fréquentée. Dans le district scolaire d’Olathe Northwest, les élèves sont à distance de marche de l’école élémentaire Millbrooke, de la Summit Trail Middle School, de la Goddard School et du campus de l’école St. Paul. De nombreux magasins de détail, restaurants, cabinets médicaux et garderies se trouvent juste en bas de la route.

« Plusieurs maisons sont prêtes à être occupées immédiatement ou dans les 30 jours pour ceux qui souhaitent déménager prochainement. Il s’agit de communautés spéciales, situées dans un endroit recherché, avec des parcs, des sentiers et des zones de loisirs à proximité pour profiter du plein air », a déclaré Susan Hoskinson, agente marketing de ReeceNichols Real Estate.

Ruisseau Covington

Développée par Tom French, la phase finale de cette communauté de maisons unifamiliales offre un certain nombre de magnifiques terrains résidentiels avec accès direct à des espaces verts. Il ne reste que quelques-uns de ces magnifiques terrains résidentiels, avec des maisons disponibles en cours de construction par les constructeurs phares French Homes, Symphony Homes et Tim French Homes.

Le Madison Reverse, qui est aussi le modèle/bureau, est un nouveau plan de French Homes. Il offre un niveau de vie principal avec une cuisine ouverte avec cellier, salle à manger et grande salle, plus la chambre principale/salle de bain et la deuxième chambre/salle de bain et la buanderie sont toutes au niveau principal. Cette maison est le rêve d’un artiste. La maison modèle au 22018 W. 114th Court est à vendre, et ce plan est également disponible sur deux autres sites résidentiels, tous avec des niveaux inférieurs walkout.

Symphony Homes propose désormais le plan d’étage et demi Landon II avec suite du propriétaire au rez-de-chaussée, conception réfléchie et rangements abondants ; l’Aria, un plan de deux étages avec cinq chambres, quatre salles de bains et un extérieur méditerranéen ; deux plans d’étage et demi inversés Alexander avec porches avant couverts, fondations améliorées de dix pieds et niveaux inférieurs qui mènent aux terrasses avec marches pour accéder au niveau. La cuisine design avec des appareils électroménagers noir mat au 11450 S. Montclaire Drive est à voir absolument !

Les amateurs de design moderne ne voudront pas manquer la Meyer de Tim French Homes située au 11474 S. Montclaire Drive. La chambre principale/salle de bain et la deuxième chambre/salle de bain, ainsi que la buanderie et le vestiaire sont toutes au rez-de-chaussée. La salle de bain principale présente une incroyable salle d’eau avec baignoire et douche indépendantes. Cette maison a tellement d’extras… le plancher de garage suspendu offre un espace de rangement ou de vie supplémentaire au niveau inférieur, les solives du plancher du niveau principal sont du système Engineered TJI, les murs du garage sont isolés, et bien plus encore !

Cour de Covington

L’un des quartiers les plus populaires de Tom, le quartier propose plusieurs villas jumelles prêtes à être occupées par French Homes, avec des prix à partir de 500 000 $. Deux plans d’étage sont disponibles, tous deux axés sur la vie au niveau principal et de grands espaces de divertissement ouverts.

Le plan inversé d’un étage et demi d’Alderwood II, avec trois chambres et deux salles de bain complètes et une demi-salle de bain, est populaire en raison de son agencement pratique. Une maison est prête immédiatement et les deux dernières opportunités seront bientôt en construction.

Le plan Ensley II comprend deux chambres au niveau principal, ainsi qu’un niveau inférieur fini composé d’une chambre, d’une salle de bains et d’une salle de loisirs. Quatre d’entre elles sont prêtes à être occupées, dont deux disposent d’un garage plus grand avec entrée latérale. Il ne reste que quelques opportunités de posséder une nouvelle villa jumelle à Covington Court !

« Covington Court est une opportunité de « dimensionner » correctement votre prochain achat de maison, avec tous les nouveaux produits écoénergétiques utilisés aujourd’hui dans les maisons nouvellement construites », a déclaré Hoskinson, « ainsi que la qualité et le savoir-faire pour lesquels les maisons Tom French sont connues. »

Le style de vie « verrouillage et départ » des villas jumelles de Covington Court est attrayant pour de nombreuses personnes, quel que soit leur âge ou leur stade de vie. L’entretien de la pelouse, le déneigement, la réparation/remplacement du toit et des gouttières, la peinture extérieure et l’assurance du bâtiment sont tous pris en charge par l’association des propriétaires.

Les communautés sœurs Covington Creek et Covington Court offrent des équipements de quartier partagés, notamment une piscine et une aire de jeux.

Contactez Susan Hoskinson au 913-484-2839 ou visitez TomFrenchHomes.com pour plus d’informations et pour connaître les offres spéciales des constructeurs qui pourraient être disponibles.

Maisons de Tom French

Site web: TomFrenchHomes.com

Cour de Covington Emplacement :Juste à l’est de Kansas 7, à l’angle de la 115e rue et de Lone Elm Road à Olathe. Visitez le modèle Ensley II au 11415 S. Millridge Street.

Tarifs : À partir du milieu des années 500 000 $.

Horaires d’ouverture : Samedi et dimanche de midi à 17h00

Ruisseau Covington Emplacement : Juste à l’est de Kansas 7, à l’angle de la 115e rue et de Lone Elm Road à Olathe. Visitez le modèle Madison Reverse au 22018 W. 114 Court.

Tarifs : Prix ​​à partir de 700 000 $.

Horaires d’ouverture : Samedi et dimanche de midi à 17h00