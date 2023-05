Deux citoyens américains morts après avoir attrapé une méningite dans un hôpital mexicain

Deux citoyens américains sont décédés après avoir contracté une méningite alors qu’ils se faisaient soigner dans un hôpital de la ville frontalière de Matamoros, dans le nord du Mexique, ont annoncé jeudi les autorités, alors qu’elles enquêtaient sur quelque 400 cas suspects.

« Une contamination a causé ces décès », a déclaré le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador lors d’une conférence de presse régulière, interrogé sur les informations faisant état de 10 décès et de 300 à 400 personnes potentiellement touchées par une contamination dans les hôpitaux de Matamoros, une ville située de l’autre côté de la frontière avec Brownsville. , Texas.

Les médicaments utilisés pour l’anesthésie dans les chirurgies plastiques ont été contaminés et ont été utilisés dans deux hôpitaux privés, a déclaré Lopez Obrador, qui a reconnu que des décès étaient survenus sans préciser combien.

Un porte-parole de l’ambassade des États-Unis au Mexique a confirmé que deux citoyens américains sont morts à Matamoros, sans préciser quand ni où.

Le ministre de la Santé de l’État de Tamaulipas, Vicente Joel Hernandez, a déclaré plus tard dans une interview qu’il y avait cinq cas confirmés de méningite à Matamoros et a noté que le champignon le transmettant avait en quelque sorte contaminé l’anesthésie utilisée dans les hôpitaux.

Hernandez a déclaré plus tôt en mai que son administration avait enquêté sur 400 cas possibles.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont publié le 17 mai un avis de voyage pour raisons de santé après que certains résidents américains revenant de Matamoros ont été diagnostiqués avec des infections suspectes de méningite fongique, qui ont entraîné des maladies graves et la mort, selon un communiqué publié sur le la page web de l’ambassade.