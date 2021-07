Deux citoyens américains arrêtés dans l’assassinat du président haïtien Moïse

Les autorités haïtiennes affirment que Moïse a été tué par un groupe de « mercenaires » à sa résidence mercredi.

La police haïtienne dit que la chasse à l’homme se poursuit ; ils ont tué quatre suspects et détenu d’autres.

Le premier ministre par intérim, Claude Joseph, a déclaré un « état de siège » assimilable à la loi martiale.

WASHINGTON – Deux hommes soupçonnés d’être des Américains d’origine haïtienne ont été arrêtés dans le cadre de l’assassinat effronté mercredi du président haïtien Jovenel Moïse, une attaque qui a secoué le pays des Caraïbes et alimenté un nouveau chaos politique.

Quinze ressortissants colombiens figuraient également parmi ces dizaines de détenus, a déclaré jeudi Léon Charles, chef de la police nationale d’Haïti, alors que les autorités poursuivaient la chasse à l’homme pour les personnes impliquées dans l’assassinat.

La police haïtienne a identifié James Solages, 35 ans, et Joseph Vincent, 55 ans, comme les deux citoyens américains impliqués dans l’attaque nocturne qui a également grièvement blessé la première dame d’Haïti, Martine Moïse. Solages, qui vivait le plus récemment dans le sud de la Floride, s’est identifié sur un site Web caritatif comme un ancien garde du corps à l’ambassade du Canada à Port-au-Prince.

Jeudi soir, le gouvernement colombien a déclaré que six des suspects en Haïti, dont deux des personnes tuées, étaient des membres à la retraite de l’armée colombienne, bien qu’il n’ait pas divulgué leur identité.

Moïse a été tué par un groupe de « mercenaires » à sa résidence privée tôt mercredi matin, selon les autorités haïtiennes.

Voici ce que nous savons de l’assassinat et de ses conséquences.

Qui a tué le président haïtien ?

La police haïtienne affirme que la chasse à l’homme pour les assassins de Moïse se poursuit, même après avoir tué quatre suspects et détenu d’autres.

Charles a déclaré que huit autres suspects étaient recherchés et que trois autres avaient été tués par la police.

« Nous allons les traduire en justice », a déclaré le chef de la police lors d’une conférence de presse jeudi, alors que 17 suspects menottés étaient assis par terre.

Solages prétend être un ingénieur et « agent diplomatique certifié » qui a déjà travaillé comme garde du corps en chef pour l’ambassade du Canada en Haïti, selon un site Web pour un organisme de bienfaisance qu’il a créé en Floride en 2019.

Le département canadien des relations étrangères a publié une déclaration qui ne faisait pas référence à Solages par son nom, mais indiquait que l’un des hommes détenus pour son rôle présumé dans le meurtre avait été « brièvement employé comme garde du corps de réserve » à son ambassade par un entrepreneur privé.

« Actuellement, M. Solages travaille en tant que dirigeant d’entreprise en tant que consultant dans différents endroits du sud de la Floride », indique la biographie de son site Web.

Le ministère de la Justice et le FBI n’ont pas répondu aux demandes de commentaires sur l’éventuelle implication de citoyens américains. Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré qu’il ne pouvait pas confirmer l’arrestation d’un citoyen américain, notant que l’enquête était menée par les autorités haïtiennes.

Des responsables colombiens ont déclaré qu’ils aidaient Haïti dans l’enquête.

L’ancien Premier ministre haïtien Laurent Lamothe a déclaré à USA TODAY que 28 mercenaires étaient impliqués dans l’opération.

La garde présidentielle n’a pas essayé d’arrêter les assaillants, a déclaré Lamothe à USA TODAY dans une interview à Miami jeudi. Il a déclaré que les assaillants avaient tiré 16 balles dans le corps du président et que sa femme avait reçu trois balles. Des responsables du gouvernement haïtien ont déclaré que les tueurs du président lui avaient tiré dessus à 12 reprises et l’avaient mutilé, lui enlevant son œil gauche, selon le journal Le Nouvelliste.

Lors d’un briefing avec des journalistes mercredi, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, Bocchit Edmond, a déclaré que les assassins ont prétendu à tort être des agents américains de la Drug Enforcement Agency. Il les a décrits comme des « mercenaires » et a déclaré qu’ils étaient des « tueurs professionnels bien entraînés ».

Qui est en charge maintenant ?

Le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, a décrété un « état de siège » assimilable à la loi martiale et s’est dit à la tête du pays, alors même que ses prétentions au pouvoir étaient remises en question. Il a déclaré un « état de siège » de 15 jours à la suite de l’assassinat de mercredi.

« Tout est sous contrôle », a-t-il déclaré à l’Associated Press.

Mais Moïse avait nommé un nouveau Premier ministre, Ariel Henry, juste un jour avant son assassinat.

« Je suis Premier ministre », a déclaré Henry au journal Nouvelliste mercredi. Henry a déclaré qu’il ne voulait pas alimenter davantage la confusion et a salué la gestion de la crise par Joseph, mais a déclaré qu’il revendiquerait le poste de Premier ministre et inclurait Joseph dans son cabinet.

« Les prochains jours sont critiques pour Haïti », a déclaré mercredi soir le représentant Gregory Meeks, DN.Y., président de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Il a appelé au calme et a exhorté le gouvernement haïtien « à tout faire. il peut assurer une transition pacifique du pouvoir. »

Price, le porte-parole du département d’État, a noté que Joseph était le Premier ministre en exercice lorsque l’assassinat a eu lieu, « et nous continuons à travailler avec Claude Joseph en tant que tel ». Mais Price a déclaré que les responsables du Département d’État ont également été en contact avec Henry et d’autres « responsables et parties prenantes » en Haïti.

« La situation sur le terrain évolue rapidement », a déclaré Price. Il a réitéré la position de l’administration Biden selon laquelle Haïti devrait procéder à des « élections libres et équitables » prévues plus tard cette année.

La légitimité de la présidence de Moïse était remise en question depuis des mois. Les défenseurs américains des droits de l’homme ont déclaré que sa présidence aurait dû prendre fin en février. Mais l’homme politique de 53 ans avait refusé de démissionner et, en utilisant une lecture alternative de la Constitution d’Haïti, Moïse a fait valoir qu’il pourrait rester au pouvoir pendant une autre année.

Que font les États-Unis ?

Le représentant Andy Levin, démocrate du Michigan et coprésident du House Haiti Caucus, a déclaré que le meurtre de Moïse est un « exemple choquant de la mesure dans laquelle la situation sécuritaire en Haïti s’est dégradée » et a déclaré que la communauté internationale était au moins en partie responsable.

Les États-Unis et d’autres pays ont ignoré l’escalade de la violence en Haïti et les appels de son peuple en faveur d’une transition démocratique, a déclaré Levin. Lui et d’autres pressent l’administration Biden de recalibrer la politique américano-haïtienne et de travailler pour consolider la fragile démocratie du pays.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont déclaré que l’assassinat de Moïse devrait servir de « réveil » pour que les États-Unis et d’autres puissances mondiales se recentrent sur l’instabilité politique et sociétale d’Haïti.

À court terme, Edmond, l’ambassadeur d’Haïti aux États-Unis, a déclaré que les dirigeants haïtiens sollicitaient l’aide des États-Unis dans l’enquête, ainsi que l’aide américaine pour renforcer la police haïtienne et ses forces armées.

Un porte-parole du FBI a refusé de commenter jeudi lorsqu’on lui a demandé si l’agence aidait les autorités haïtiennes dans une enquête sur l’assassinat de Moïse.

Price a déclaré que la police haïtienne avait fait une demande officielle d’aide à l’enquête et que « les États-Unis répondent », mais il n’a pas pu fournir de détails supplémentaires. Il a déclaré que les responsables américains et haïtiens étaient en contact régulier depuis l’assassinat.

Contribution : The Associated Press, Daphné Duret