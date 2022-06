Deux circonscriptions offrent une feuille de route pour un retour libéral

Les deux nouveaux sièges libéraux aux élections de la semaine dernière sont distants de 250 kilomètres et touchent tous les deux la rive du lac Ontario.

Les similitudes ne s’arrêtent pas là pour les nouveaux députés Ted Hsu (Kingston et les Îles) et Mary-Margaret McMahon (Beaches-East York). Les deux candidats étaient l’un des rares à être approuvés par le GreenPAC en tant que champions de l’environnement, et tous deux avaient une expérience antérieure dans les fonctions électives – aux niveaux fédéral et municipal respectivement.

Les deux candidats libéraux ont fait face à des campagnes crédibles et actives du NPD. Beaches-East York a également subi des pressions de la part du Parti vert, donnant la priorité à la circonscription et aux vents arrière de la marque Ford Nation avec un sous-ensemble d’électeurs de Toronto. Alors, comment ces deux candidats ont-ils renversé le scénario et gagné contre les tendances provinciales ?

Il y a un argument selon lequel les deux circonscriptions n’étaient que des excroissances de la base urbaine aisée à laquelle les libéraux se sont accrochés en 2018 et à nouveau lors des élections de la semaine dernière. N’ajoutez aucun titulaire local et un peu de reconnaissance de nom et vous obtenez deux sièges supplémentaires.

Mais peut-être qu’il y a des noyaux d’apprentissage dans ces deux campagnes qui peuvent aider plus de candidats libéraux à réussir lors de la prochaine campagne. Il y a trois choses qui ont aidé McMahon et Hsu à gagner : un engagement précoce à courir ; un historique de changement ; et une approche inspirante et positive de la politique.

Premièrement, ils ont tous deux cherché à être nommés tôt, nommés à quelques jours d’intervalle en novembre 2020 – un an et demi avant les élections. Cela leur a donné le temps de parler à plus d’électeurs et de constituer leurs équipes. Il a également démontré un engagement envers la communauté. Les candidats non élus ne sont pas payés par les associations de circonscription et d’autres possibilités d’emploi peuvent être compliquées en étant un candidat nommé. Un engagement précoce à courir est une décision importante, et cela a sans aucun doute joué un rôle dans leur succès.

Deuxièmement, les deux ont des antécédents clairs en matière de changement dans leurs communautés. Les candidats qui peuvent montrer comment ils ont fait avancer les choses et comment ils feront les choses à l’avenir peuvent gagner plus de votes en renforçant la confiance avec leurs communautés.

McMahon a joué un rôle déterminant dans la modification des règles visant à augmenter la densité douce via les suites sur ruelle à Toronto et a défendu un certain nombre d’initiatives environnementales en tant que conseiller municipal. Hsu décrit ses efforts pour ramener le recensement comme un exemple de ses antécédents. Les électeurs veulent savoir que lorsque des problèmes doivent être résolus, au niveau local ou provincial, leur député provincial sera là pour les aider.

Enfin, et surtout, les deux candidats pratiquent un type de politique qui fait entrer les gens. Qu’est-ce que cela signifie ? Si votre campagne a des enfants qui fabriquent des macarons, des soirées cinéma et des sacs de graines symboliques pour soutenir l’Ukraine, vous êtes sur la bonne voie. Cela signifie également traiter chaque porte, chaque tweet et chaque remerciement à un bénévole comme une opportunité de montrer aux gens comment la politique peut faire une différence.

Vous ne verrez pas beaucoup de tirs partisans de Hsu et McMahon. Bien sûr, il y a des moments où les politiciens doivent tracer des lignes dans le sable sur les choix importants d’une campagne. Pourtant, ces deux libéraux ont réussi à offrir un choix peut-être moins tangible, mais plus ambitieux pour les électeurs : un choix d’espérer et de travailler vers un avenir meilleur.

Ce dernier point est essentiel. Dans une campagne qui portait trop sur les problèmes de demain, McMahon et Hsu n’ont pas perdu de vue l’avenir à plus long terme que les électeurs libéraux aspirent à améliorer. Qu’il s’agisse de climat, d’égalité, d’éducation ou de participation politique, les candidats peuvent apprendre de l’engagement, de l’expérience et de la politique positive face à l’avenir de McMahon et Hsu.

Beaucoup d’excellents candidats libéraux ont échoué de justesse dans cette campagne. 2026 semble bien loin. Pour accélérer la reconstruction et gagner plus de sièges aux prochaines élections, les candidats libéraux devraient suivre l’exemple de McMahon et Hsu : s’engager tôt, parler de la façon dont vous avez conduit le changement dans votre communauté et parler d’un avenir meilleur.

