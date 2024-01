Deux cinéastes malaisiens sont accusés d’avoir offensé les sentiments religieux d’autrui dans un film interdit

Le réalisateur et le producteur d’un film malaisien interdit qui explore l’au-delà ont été accusés mercredi d’avoir offensé les sentiments religieux d’autrui dans le cadre d’une rare poursuite pénale contre des cinéastes, qualifiée par les critiques d’attaque contre la liberté d’expression.

Mohamad Khairianwar Jailani, réalisateur et co-scénariste de « Mentega Terbang », et le producteur Tan Meng Kheng ont plaidé non coupables d’avoir eu « l’intention délibérée de blesser les sentiments religieux d’autrui » à travers ce film indépendant à petit budget. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à un an de prison, une amende ou les deux.

L’avocat de la défense, N. Surendran, a déclaré que les deux hommes estiment que l’accusation est « déraisonnable et inconstitutionnelle » car elle viole leur droit à la liberté d’expression. “En ce qui nous concerne, ce sont des accusations sans fondement et nous les contesterons devant les tribunaux”, a-t-il déclaré.

Le film, qui a fait ses débuts lors d’un festival de cinéma régional en 2021, tourne autour d’une jeune fille musulmane qui explore d’autres religions pour savoir où irait sa mère malade à sa mort. Parmi les scènes qui ont irrité les musulmans, citons celles montrant la jeune fille désirant manger du porc, ce qui est interdit dans l’Islam, et faisant semblant de boire de l’eau bénite, et son père soutenant son souhait de quitter l’Islam. Cela a également déclenché des menaces de mort contre Khairianwar.

Le film a été brièvement diffusé sur une plateforme de streaming de Hong Kong l’année dernière avant d’être retiré. Le ministère de l’Intérieur a interdit le film en septembre dernier sans donner de raison. Les deux cinéastes ont porté plainte contre la décision du gouvernement avant d’être inculpés.

La race et la religion sont des questions sensibles en Malaisie. Les Malais de souche représentent les deux tiers des 33 millions d’habitants du pays et doivent être musulmans, l’apostasie étant considérée comme un péché. Il existe d’importantes minorités ethniques chinoises et indiennes bouddhistes, hindoues et chrétiennes.

Les critiques affirment que le conservatisme religieux est en hausse en Malaisie, après qu’une influente alliance malais-islam ait remporté de solides gains lors des élections générales de novembre 2022.

Human Rights Watch a accusé le gouvernement du Premier ministre Anwar Ibrahim d’avoir poursuivi les deux cinéastes pour gagner le soutien politique des Malais.

« Ce genre de complaisance politique grossière au détriment des droits de l’homme est précisément le genre de chose qu’Anwar accusait les gouvernements précédents de faire lorsqu’il était dans l’opposition. Mais maintenant, il a hypocritement changé de ton après avoir pris le pouvoir et a utilisé la même censure. et la persécution », a déclaré le directeur adjoint du groupe pour l’Asie, Phil Robertson.

« Le gouvernement devrait faire marche arrière, respecter les principes des droits de l’homme, ordonner immédiatement aux procureurs d’abandonner ces accusations ridicules et de violations des droits et lever l’interdiction du film « Mentega Terbang », a-t-il déclaré.

Le tribunal a également interdit mercredi aux deux cinéastes de faire des déclarations sur l’affaire tout au long du procès et leur a ordonné de se présenter mensuellement à la police.

Khairianwar a déclaré que c’était probablement la première fois qu’un cinéaste était inculpé au pénal dans le pays.

“Je suis déçu si c’est une façon de faire taire les conteurs et je crains que cela incite beaucoup plus de conteurs à cesser de raconter leurs histoires par crainte de poursuites”, a déclaré Khairianwar au portail d’information en ligne Free Malaysia Today un jour avant son inculpation.