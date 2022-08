Deux Chines ? Le sénateur Blackburn qualifie Taïwan de “nation indépendante” lors d’une visite sur l’île

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sénatrice Marsha Blackburn du Tennessee a contré des décennies de terminologie politique délicate vendredi lorsqu’elle a rencontré des responsables taïwanais et a qualifié l’île de “nation indépendante”, dans un geste qui ne manquera pas de bouleverser la Chine.

Blackburn, lors d’une réunion avec le président taïwanais Tsai Ing-wen et dans une série d’adresses en ligne et en personne, a qualifié Taiwan d’entité indépendante. La politique officielle du gouvernement américain considère Taïwan comme faisant partie du territoire chinois.

“Nous sommes impatients de continuer à aider et à soutenir Taïwan alors qu’ils progressent en tant que nation indépendante”, a déclaré Blackburn à Tsai lors d’une réunion télévisée.

Blackburn a fait une remarque similaire lorsqu’elle a déclaré: “J’attends avec impatience une merveilleuse visite. Et oui, en effet, je me souviens avec émotion de ma visite en 2008 et de l’occasion de voir une partie de votre pays de première main.”

La République populaire de Chine a longtemps revendiqué la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan. La Chine considère Taïwan comme faisant partie du territoire chinois, tandis que le gouvernement de l’île rejette ces affirmations et fonctionne comme une démocratie autonome – officiellement connue sous le nom de République de Chine – depuis 1949.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan – également connu sous le nom de République de Chine – et maintiennent une politique “Une Chine” qui reconnaît la République populaire de Chine comme la nation successeur légitime.

Pékin exige que les pays cherchant à établir des relations avec la Chine rompent tous les liens formels avec Taïwan, bien que les États-Unis aient maintenu des liens informels avec le gouvernement insulaire.

“Je viens d’atterrir à Taïwan pour envoyer un message à Pékin – nous ne serons pas intimidés”, a écrit le sénateur en ligne. “Les États-Unis restent déterminés à préserver la liberté dans le monde et ne toléreront pas les efforts visant à saper notre nation et nos alliés.”

“L’une des raisons pour lesquelles je suis venu à Taipei pour avoir ces conversations avec les dirigeants de Taiwan est que nous ne pouvons pas nous permettre de laisser le Parti communiste chinois écrire la politique étrangère du monde”, a déclaré Blackburn à son auditoire.