Deux chiens, deux présidents et une histoire d’attaques politiques à Séoul

Mais après l’entrée en fonction de M. Yoon, les deux agences ont annulé leurs conclusions, affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour considérer M. Lee comme un transfuge.

Les procureurs ont déclaré que les anciens assistants de M. Moon avaient falsifié des documents et supprimé des rapports de renseignement, pour aider à dépeindre M. Lee comme un transfuge afin d’atténuer le contrecoup de sa mort et de minimiser son impact sur les relations entre les deux. Corées. (L’apaisement des tensions avec la Corée du Nord était l’un des objectifs de la politique de signature de M. Moon, tandis que M. Yoon a adopté une position plus conflictuelle envers le Nord.) Les anciens assistants de M. Moon ont tous nié les accusations et ont soutenu leur conclusions sur M. Lee.

“À l’époque, il était impossible pour nos agences de sécurité de définir clairement les faits, et elles ont essayé de comprendre ce qui s’était passé du mieux que nous pouvions à partir de toutes les informations disponibles et des circonstances”, a déclaré M. Moon a déclaré dans un communiqué ce mois-ci. “Mais après le changement de gouvernement, les agences sont revenues sur leur décision, bien que les informations et les circonstances soient restées les mêmes”.

Le sort des deux chiens nord-coréens est également devenu un problème après la victoire de M. Yoon aux élections. Selon la loi, les cadeaux au président appartiennent à l’État. Mais les Archives présidentielles, censées posséder les chiens, n’avaient pas de chenil. Lorsqu’il était président élu, M. Yoon a indiqué son soutien à l’idée que M. Moon devrait continuer à s’occuper des chiens dans le meilleur intérêt du bien-être des animaux.

Lors du dernier jour de mandat de M. Moon, les Archives présidentielles lui ont confié les chiens de manière informelle. Mais il n’y a eu aucun effort ultérieur pour rendre le transfert juridiquement contraignant ou pour obtenir un soutien financier et autre pour les chiens. M. Moon a blâmé le bureau de M. Yoon pour le retard.