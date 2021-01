Deux chiens de Californie ont reçu le record du monde Guinness lorsqu’ils ont exécuté le plus de figures en une minute. Deux border collies – Wish et Halo ont établi le record du monde à 28 tours le 22 décembre 2020. Basée à El Cajon, Emily Larlham avec ses chiens dressés a soumis leurs entrées à Guinness pour approbation. Larlham et ses amis à fourrure ont réussi à remporter le titre Guinness World Records grâce à une formation de renforcement positif.

Wish a exécuté avec succès le crawl de 5 mètres le plus rapide d’un chien réalisant l’exploit en 2,175 secondes en prime pour ajouter à sa collection croissante de distinctions. Elle utilise des mots-clés tels que «Bien» et «Oui», ainsi que de nombreuses friandises pour chiens et un clicker pour féliciter ses chiens de leur comportement tout au long de la tentative. Les cinq chiens de Larlham, à savoir Kiko, Splash, Tug, Wish et Halo, l’aident dans chacun de ses tutoriels d’entraînement. Les frères et sœurs à fourrure ont également gagné des records convoités en aidant leur mère humaine avec les tutoriels. Larlham a une chaîne YouTube dédiée à l’enseignement des chiens et aide également d’autres propriétaires d’animaux. Actuellement, il y a plus de 350 vidéos complètes de tutoriels sur la formation de chien disponibles sur son compte. Les vidéos qu’elle a produites via sa chaîne YouTube aident non seulement les propriétaires d’animaux à faire des exercices d’entraînement, mais les aident également à adopter des comportements complexes et à résoudre leurs habitudes.

Alors que les Border Collies de Larlham deviennent des records officiels, elle a commencé à ouvrir la voie pour devenir l’ultime dresseuse de chiens. Larlham s’est également fait un nom avec sa société, Dogmantics et en tant que conférencière dans le monde entier. Emily Larlham a pris la parole lors de conférences au PPG Summit, Clicker Expo Europe, Art and Science of Animal Training Conference et APDT Australia. Larlham, qui est connue dans les cercles de dressage de chiens, a consacré sa vie à renforcer les liens et les relations entre les propriétaires d’animaux et leurs chiens.

Il y a 15 ans, elle a commencé son parcours de dressage de chiens en tant que gardienne d’animaux de refuge. Elle a trouvé un mentor chez son collègue dresseur de chiens, Kyle Rayon. Les nombreuses années d’études de Rayon se sont avérées utiles pour Larlham pour commencer à développer sa propre stratégie de formation créative pour les problèmes de comportement. Elle a développé une méthode pour classer un type de style d’entraînement connu sous le nom de «Progressive Reinforcement Training». Elle commence par apprendre à ses amis à quatre pattes à percevoir un bon comportement. Ensuite, elle les entraîne avec des exercices et enfin, elle utilise des jouets comme un entraînement stimulant et amusant pour ses chiots. L’approche ne nécessite ni n’implique aucune sorte d’intimidation physique ou psychologique.

Elle a partagé ses techniques de formation de renforcement progressif en association avec de nombreux propriétaires et dresseurs de chiens via de nombreuses plateformes.Elle parcourt le monde en organisant des séminaires et crée également du contenu pour les propriétaires de chiens.