Deux chercheurs de Samsung ont été élus présidents du groupe de travail du 3GPP, la plus grande organisation mondiale de développement de normes de communication mobile

Younsun Kim et Andrew Bennett de Samsung Research ont été nommés présidents

Samsung Electronics a annoncé que deux chercheurs ont été élus présidents de deux groupes de travail du projet de partenariat de troisième génération (3GPP), la plus grande organisation de développement de normes de télécommunications au monde.

Créé en 1998, 3GPP se consacre au développement de la norme mondiale unifiée pour les communications mobiles. 3GPP est composé d’entreprises et d’organisations du monde entier — y compris Samsung, Qualcomm, Apple, Ericsson, Nokia, Huawei et plus encore.

Younsun Kim et Andrew Bennett de Samsung Research, le centre de R&D avancé de Samsung, ont été nommés respectivement présidents du groupe de travail 1 sur le réseau d’accès radio (RAN WG1) et du groupe de travail 2 sur les aspects des services et du système (SA WG2) du 3GPP.

Younsun Kim a été nommé pour la première fois président du RAN WG1 en mai 2021 et s’est vu confier à nouveau ce rôle après avoir terminé son mandat de deux ans. Andrew Bennett a été élu président du SA WG2 après avoir été vice-président du groupe pendant quatre ans.

Étant donné que le RAN WG1 et le SA WG2 sont fondamentaux pour le 3GPP, les deux présidents devraient jouer un rôle important dans l’élaboration de normes pour la 5G-Advanced, la prochaine version de la 5G et la préparation de la prochaine génération de communications mobiles (c’est-à-dire la 6G). Le RAN WG1 est responsable du développement des spécifications techniques pour la couche physique du réseau d’accès radio. SA WG2 est responsable des normes d’architecture du système 5G.

« La nomination des deux chercheurs à la présidence des principaux groupes de travail 3GPP reflète le leadership mondial perceptible de Samsung dans le développement de normes de communication mobile », a déclaré Paul (Kyungwhoon) Cheun, CTO, Samsung Electronics. « À l’avenir, Samsung contribuera de manière proactive au développement standard de la 5G-Advanced, la prochaine évolution de la technologie 5G et de la 6G. »

« 3GPP développe la norme pour 5G-Advanced afin d’améliorer encore la technologie 5G. Nous ferons un effort pour nous assurer que la norme 5G-Advanced intègre des innovations qui peuvent avoir des impacts cruciaux sur les expériences des consommateurs », a déclaré Kim.

« Nous travaillerons avec les entreprises membres du 3GPP non seulement pour la norme 5G-Advanced en cours de développement, mais aussi pour la préparation de la 6G. Nous prévoyons que la discussion sur la 6G commencera vers le milieu des années 2020 pour fournir des réseaux et des appareils 6G répondant aux exigences de notre société vers 2030 », a déclaré Bennett.