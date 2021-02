Deux pom-pom girls de la série Netflix Cheer ont été arrêtées dans des affaires pénales distinctes liées à des allégations d’inconduite sexuelle impliquant des mineurs, des mois après que l’une des stars de l’émission a été accusée de pornographie juvénile.

Robert Joseph Scianna Jr., un entraîneur et chorégraphe de 25 ans, a été arrêté mercredi en Virginie et accusé de crimes pour avoir pris des libertés indécentes avec un enfant et utilisé un appareil de communication électronique pour solliciter des relations sexuelles.

Le département de police du comté de Chesterfield a déclaré qu’il s’était arrangé pour rencontrer un garçon de 14 ans qu’il avait rencontré via une plateforme de médias sociaux pour le sexe. Il a été arrêté avant la tenue de cette réunion.

Pendant ce temps, Mitchell Ryan, membre de l’équipe d’encouragement du Navarro College qui figurait également dans Cheer, a été arrêté le même jour au Texas. Ryan, 23 ans, a été accusé d’agression sexuelle grave sur un enfant en relation avec un incident qui aurait eu lieu en juillet selon USA Today, citant les archives du département du shérif du comté de Dallas.

Scianna est une coach et chorégraphe de 25 ans avec une large base de fans internationaux

« Cela a été un cauchemar pour Mitch et sa famille », a déclaré l’avocat de Ryan, Jeremy Rosenthal.

« Nous attendons avec impatience que le comté de Dallas entende la vérité et que cette affaire soit terminée. » Rosenthal a refusé de commenter d’autres commentaires.

Netflix a refusé de commenter les arrestations, mais s’est plutôt référé à une déclaration antérieure faite après l’arrestation de la star Jerry Harris pour pornographie juvénile et d’autres accusations: « Comme tout le monde, nous sommes choqués par cette nouvelle. Tout abus sur des mineurs est un crime terrible et nous respectons la procédure légale.

En décembre, son compatriote star de Cheer, Jerry Harris, a plaidé non coupable de nombreuses accusations de crime, trois mois après avoir été arrêté et accusé de production de pornographie juvénile.

En décembre, Harris, qui faisait déjà face à des accusations fédérales de pornographie juvénile, a été inculpé de nouvelles accusations selon lesquelles il aurait sollicité des relations sexuelles avec des mineurs lors de concours de cheerleading et convaincu des adolescents de lui envoyer des photos et des vidéos obscènes d’eux-mêmes.

Le nouvel acte d’accusation de sept chefs d’accusation rendu public en décembre n’était pas inattendu.

Dans la plainte initiale déposée en septembre, non seulement les procureurs ont affirmé que Harris avait admis aux agents du FBI avoir demandé à un adolescent de lui envoyer des photos obscènes de lui-même, mais qu’il avait également demandé sur Snapchat de la pornographie juvénile d’au moins 10 à 15 autres personnes qu’il connaissait. être mineurs.

Harris, 21 ans, de Naperville, Illinois, est détenu dans un centre de détention fédéral sans caution depuis son arrestation en septembre, et un juge a par la suite suggéré que Harris constituerait un danger public s’il était libéré.

Les allégations sont qu’il a convaincu des adolescents de lui envoyer des photos et des vidéos sexuellement explicites d’eux-mêmes.

Les avocats de deux des victimes présumées de Harris, des frères adolescents qui ont poursuivi Harris au Texas, ont salué la volonté des autorités de continuer à «localiser les victimes et à prendre des mesures».

« Cela a été rendu possible parce que la mère de nos clients a d’abord eu le courage de signaler Harris au FBI et a fourni des preuves de la manipulation, du harcèlement sexuel, des abus et de l’exploitation dont ses fils avaient souffert », déclare les avocats Morgan Stewart et Sarah. Klein a lu.

Harris, qui est né dans la banlieue de Chicago de Hinsdale et a grandi à Bolingbrook, était la vedette de la série documentaire primée aux Emmy qui suit l’équipe de cheerleading du Navarro College de Corsicana, au Texas.

Cheer a été un succès instantané lors de sa sortie en janvier 2020.

Harris a attiré les fans pour son attitude optimiste et son discours encourageant.