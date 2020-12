Les plages du nord de Sydney sont entrées dans le verrouillage alors que le cluster de coronavirus dans la région passe à 41 cas.

De 17 heures le samedi jusqu’à minuit le mercredi, la zone du gouvernement local reviendra aux ordres de verrouillage émis dans tout l’État en mars.

Les gens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour cinq raisons fondamentales: chercher des soins médicaux, faire de l’exercice, faire l’épicerie, travailler ou pour des raisons de compassion.

Vingt-trois autres cas ont été enregistrés dans les 24 heures à 20 heures vendredi, dont 10 déjà annoncés.

Les gens font la queue pour faire leurs courses dans un supermarché Woolworths à Avalon (photo) samedi avant que les plages du nord ne soient fermées à 17 heures jusqu’à minuit mercredi

Deux femmes (photo) quittent un supermarché Coles à Avalon avant d’être obligées de suivre les directives de rester à la maison

La section de papier toilette des Woolworths à Avalon sur les plages du nord de Sydney (photo) a été effacée samedi après-midi

Les acheteurs d’Avalon Beach Woolworths (photo) se précipitent pour acheter des produits d’épicerie au milieu d’un éventuel blocage supplémentaire pendant les vacances de Noël

Toutes les barres deux des nouveaux cas ont déjà été directement liées au cluster Avalon.

Le premier ministre Gladys Berejiklian a déclaré que les restrictions sont essentielles si Sydney a le moindre espoir d’un Noël semi-normal.

« Nous espérons que cela nous donnera suffisamment de temps pour maîtriser le virus, afin que nous puissions ensuite nous détendre pour Noël et le nouvel an », a-t-elle déclaré.

« C’est pour nous donner à tous une chance de passer un meilleur Noël que ce qui se passerait autrement », a déclaré Berejiklian.

« Essentiellement, nous reviendrons aux restrictions qui étaient en place en mars, juste pour les plages du nord. »

Mme Berejiklian a également exhorté les résidents de Northern Beaches à ne pas se précipiter pour s’approvisionner en articles.

«Il n’y a rien de mal à sortir et à faire les courses essentielles, alors ne paniquez pas, achetez, s’il vous plaît.

Coles Mona Vale (photo) a été approvisionné en papier toilette en vrac samedi avant une précipitation attendue

Les acheteurs quittent Woolworths à Avalon avec leurs courses avant de passer quatre jours de verrouillage similaires aux règles en mars lorsque l’épidémie a commencé.

Les agents de sécurité de Covid (photo) à Coles Mona Vale portent des masques et des gants samedi

Une clinique de test de Covid pop-up à Avalon a été inondée de foule samedi malgré la pluie (photo)

Les lignes de l’installation d’essai (photo) s’étiraient le long de la rue, presque tout le monde portant des masques

Cependant, samedi, les résidents ont afflué dans les supermarchés pour s’approvisionner avant une éventuelle période de fermeture de Noël.

Une femme a publié sur Twitter une photo d’une allée de papier toilette vide dans son supermarché local Northern Beaches, affirmant qu’elle avait été nettoyée jeudi soir.

Elle a également déclaré que la file d’attente pour acheter des articles et quitter le magasin s’étendait des caisses à l’allée du congélateur à l’arrière.

Samedi, des foules d’acheteurs ont également été photographiées en train de charger des fournitures dans les magasins Coles et Woolworths – beaucoup portant des masques.

Une femme a posté que son supermarché local avait été débarrassé du papier toilette dès jeudi soir (photo)

Elle a également posté une photo montrant la file d’attente des caisses tendue vers les congélateurs à l’arrière du magasin (photo)

Les résidents du Grand Sydney sont également invités à abandonner toute activité non essentielle.

Le premier ministre a laissé entendre que des restrictions à l’échelle de la ville pourraient encore être imposées.

Les nouveaux cas surviennent alors que NSW Health demande à des centaines de sportifs sur les plages du nord de Sydney de se faire tester et de s’isoler immédiatement.

Les autorités ont émis une alerte de santé publique samedi matin, appelant plusieurs centaines de personnes qui fréquentaient un gymnase Avalon à prendre des mesures urgentes.

Un cas connu a assisté à Anytime Fitness sur Avalon Parade les 6, 7, 8, 11 et 12 décembre alors qu’il était contagieux.

Des enquêtes sont en cours et les autorités sont en train de retrouver des contacts étroits, mais demandent à tous ceux qui ont fréquenté le gymnase ces jours-là de se faire tester immédiatement et de s’isoler jusqu’à nouvel ordre.

Le gymnase s’ajoute à une longue liste de lieux visités par des cas confirmés publiés par les autorités vendredi après-midi.

Un cas connu de Covid a assisté à Anytime Fitness (photo) à Avalon Parade les 6, 7, 8, 11 et 12 décembre alors qu’il était contagieux

Un homme a été vu en train de stocker du papier toilette à Coles Mona Vale (photo) samedi

Les résidents portant des masques achètent des fournitures de Noël samedi après-midi à Woolworths Avalon Beach

Le père Noël Joe Harrison et Sara Biancardi à Pittwater Place, à Mona Vale, deux heures avant que le verrouillage ne les renvoie à la maison pour la semaine

D’autres États ont agi jeudi et vendredi pour empêcher les clusters de sauter les frontières, avec plus de barrières pour les résidents de NSW érigées par l’Australie occidentale, Victoria, Queensland, Tasmanie et le Territoire du Nord.

Quiconque entre dans WA depuis NSW sera contraint à 14 jours d’auto-isolement et les personnes qui ont été sur les plages du nord ne pourront pas entrer dans Victoria ou dans le Queensland sans mise en quarantaine.

Le séquençage génomique a connecté le cluster à une souche américaine du virus, qui pourrait être entrée en Nouvelle-Galles du Sud chez un voyageur de retour début décembre.

Ce voyageur n’a jamais quitté le système de quarantaine de l’hôtel, ce qui signifie que le lien entre cette affaire et les plages du nord reste flou.