Mumbai et ses environs sont parsemés de plusieurs vestiges grands et petits comme des murs de forteresse avec des bastions, des canons, des fusils, le labyrinthe de tunnels souterrains comme ceux de Raj Bhavan ou le bureau de poste général, de vieilles pierres de mile, des fontaines pittoresques, quelques souterrains réservoirs d’eau douce et autres merveilles datant du Raj britannique, certains découverts et beaucoup probablement inconnus.

Les deux canons mesurent 3,10 mètres de long avec une circonférence intérieure et extérieure de 0,64 et 1,17 mètres respectivement, sont en acier et portent l’inscription « NCPC » et « 1856 » en écriture romaine

