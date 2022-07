Deux candidats expulsés de la course à la direction des conservateurs – RT World News

Le chancelier Nadhim Zahawi et l’ancien ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt n’ont pas reçu suffisamment de voix pour avancer dans la course à la direction du Parti conservateur. Six candidats restent en lice, avec Rishi Sunak en tête du peloton.

Les députés conservateurs ont tenu leur premier tour de scrutin pour élire un nouveau chef mercredi, Sir Graham Brady du Comité conservateur de 1922 annonçant les résultats dans l’après-midi.

Zahawi et Hunt n’ont obtenu respectivement que 25 et 18 voix, les plaçant aux deux dernières places parmi les huit candidats, mettant ainsi fin à leurs espoirs de devenir Premier ministre.

Actuellement chancelier de l’Échiquier depuis un remaniement ministériel au début du mois, Zahawi avait promis de réduire les impôts et les factures d’énergie s’il était nommé Premier ministre. Hunt, qui s’est présenté à la direction du parti en 2019 mais a terminé deuxième derrière Boris Johnson, avait été ministre des Affaires étrangères entre 2018 et 2019. Il avait promis des réductions d’impôts similaires, tandis que les deux hommes avaient également promis d’augmenter les dépenses militaires.















Sunak est arrivé en tête lors du premier tour de scrutin, obtenant le soutien de 88 députés. Sunak s’est présenté comme la voix de la prudence budgétaire et le mieux équipé pour diriger l’économie britannique à travers les vents contraires auxquels elle est actuellement confrontée. Comme Zahawi et Hunt, cependant, il est partisan d’une augmentation des dépenses militaires.

Alors que Sunak a démissionné du cabinet de Johnson au début du mois – cédant ses fonctions de chancelier à Zahawi – il a été impliqué dans certains des mêmes scandales que son ancien patron et a été condamné à une amende par la police métropolitaine de Londres en avril pour avoir enfreint le propre Covid- 19 lois de confinement.

En deuxième et troisième place, respectivement, se trouvent la ministre junior du Commerce Penny Mordaunt avec 67 voix et la secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss avec 50. Mordaunt et Truss sont tous deux d’éminents partisans du Brexit, tandis que Truss est l’une des voix anti-russes les plus virulentes en Europe depuis le le conflit en Ukraine a commencé en février, promettant dans un éditorial récent d’infliger “une vraie douleur pour Poutine et le Kremlin” si élu.

Les six candidats encore en course seront désormais confrontés à des tours de scrutin successifs avec un candidat éliminé après chaque tour. Lorsqu’il n’en restera plus que deux, un chef sera choisi par un vote par correspondance impliquant tous les membres du Parti conservateur. Malgré sa démission en tant que chef du parti la semaine dernière, Johnson restera Premier ministre jusqu’à ce que son successeur soit nommé.