Deux candidats de Virginie au Congrès affirment que la démocratie est en jeu. C’est là que les campagnes se séparent

FREDERICKSBURG, Virginie — Les candidats pour représenter le 7e district du Congrès de Virginie affirment tous deux que la démocratie est en difficulté.

Le républicain Derrick Anderson et le démocrate Eugene Vindman font chacun valoir que le gouvernement a laissé tomber les électeurs du district et de tout le pays alors que les dirigeants adoptent une politique extrême. Selon eux, lors des élections de cette année, l’avenir du pays est en jeu.

Et c’est à peu près là que leurs messages divergent.

Anderson, un ancien béret vert de l’armée, se présente comme un candidat affable capable de rassembler les gens du district où il a grandi avec de simples compétences.

« En fin de compte, je pense que les gens sont simplement prêts à ce que quelqu’un gouverne, fasse avancer les choses à Washington, DC et arrête de cracher du feu », a-t-il déclaré dans une interview.

Yevgeny « Eugene » Vindman a acquis une notoriété nationale après avoir aidé son frère à dénoncer le président Donald Trump pour avoir fait pression sur les responsables ukrainiens pour qu’ils enquêtent sur la famille Biden. L’ancien colonel de l’armée voit une autre menace : Trump lui-même.

« Certaines personnes ont oublié cette question, d’autres non, et ce n’est qu’un mélange de choses dans le district », a déclaré Vindman à propos du scandale qui a conduit à la première destitution de Trump. « Mais je pense, dans le contexte, que ce n’est pas de l’histoire ancienne. Pourquoi? Parce que Donald Trump est désormais le principal candidat du parti.»

Depuis des mois, Vindman, 49 ans, et Anderson, 40 ans, sont coincés dans une crise vote par vote dans leur district en pleine croissance, où les anciens combattants constituent la majorité des vétérans. environ 12% de la population. Les deux vétérans de l’armée jamais élus à des fonctions publiques se disputent le siège de la Chambre après que la représentante Abigail Spanberger, une démocrate modérée, a refusé de se faire réélire afin de pouvoir se présenter au poste de gouverneur.

Dans une course compétitive, les deux ont pour l’essentiel suivi les règles de leur parti. Anderson a mis l’accent sur l’économie et l’immigration, tandis que Vindman met l’accent sur le droit à l’avortement et la lutte contre l’extrémisme.

Mais les perspectives de Vindman et Anderson reflètent également deux courants distincts d’anxiété des électeurs concernant Démocratie américaine. Et dans un nation profondément diviséeles choix des électeurs pourraient avoir un impact non seulement sur le 7e district mais aussi sur le contrôle du Congrès.

Les démocrates espèrent consolider leur emprise sur la circonscription, que les républicains ont représentée pendant près de 50 ans jusqu’à ce que Spanberger renverse le siège en 2018. Pour les conservateurs, la course est l’occasion de décrocher un siège lors d’un affrontement. sans titulaire.

Stephen Farnsworth, professeur de sciences politiques à l’Université de Mary Washington, a déclaré qu’il s’agissait de la course la plus compétitive de Virginie.

« Il y a beaucoup d’intérêt national dans la 7e circonscription de Virginie, et c’est le genre de district où les majorités au Congrès se gagnent et se perdent », a-t-il déclaré. « Si vous ne parvenez pas à gagner les comtés de banlieue des grandes villes américaines, alors vous n’aurez pas la majorité à la Chambre. »

La démocratie est au cœur de la course, en partie parce qu’elle constitue le fondement du profil national de Vindman.

Dans des vidéos de campagne et sur la piste, il a décrit l’épisode qui l’a amené à dénoncer Trump comme son appel à servir une démocratie « ininterrompue, mais pas sans tache ». Il a dit que cela l’avait inspiré à courir.

Alors qu’il était avocat en éthique à la Maison Blanche en 2019, le frère jumeau de Vindman, Alexander, lui a parlé d’un appel téléphonique au cours duquel Trump a fait pression sur le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour qu’il enquête sur l’actuel président Joe Biden et son fils Hunter. Les frères, officiers de carrière de l’armée, sont arrivés aux États-Unis alors qu’ils étaient tout petits après avoir émigré d’Ukraine, ont fait part de leurs inquiétudes avec les autres. L’alarme qu’ils ont tirée est rapidement devenue le cœur de la première enquête de destitution des démocrates contre Trump.

En 2020 ils ont été viréset le ministère de la Défense l’inspecteur général a déclaré plus tard qu’Eugene Vindman avait probablement fait l’objet de représailles. Il a été réaffecté dans l’armée jusqu’à sa retraite en 2022.

Malgré le scandale, Vindman a déclaré qu’il n’avait pas de vendetta.

« Cela montre en fait qu’un candidat d’un grand parti – le président potentiel des États-Unis – a fait ces choses », a-t-il déclaré.

Son passé très médiatisé distingue Vindman dans une primaire bondéeoù il était un nouveau venu dans un groupe de politiciens de carrière. La destitution l’a également aidé à récolter des fonds pour sa campagne – il avait presque 3 millions de dollars en banque à la fin septembre, contre 1 million de dollars pour Anderson. Plus de la moitié des 9 millions de dollars dépensés par les démocrates en publicité pour les élections générales proviennent directement du compte de campagne de Vindman, tandis qu’Anderson dépend fortement de groupes extérieurs républicains.

Pourtant, dans une circonscription diversifiée avec une poignée d’électeurs indépendants s’étendant des banlieues de Washington jusqu’aux contreforts des Blue Ridge Mountains, la course est serrée. Les liens de Vindman avec la destitution de Trump pourraient avoir un impact sur sa capacité à influencer les électeurs modérés.

Anderson, quant à lui, tente de gagner ces voix en décrivant Vindman comme un démocrate partisan. Parallèlement à ses critiques du projet de Vindman grade et dossier militaireAnderson a déclaré que l’histoire unique du candidat libéral avec l’ancien président devrait lui coûter cher.

« Il prospère grâce aux divisions parce qu’il se concentre sur son passé – sa vengeance envers le président Trump – alors que nous nous concentrons sur l’avenir », a déclaré Anderson.

Vindman pense que les électeurs respecteront ses actions.

« Le courage moral est quelque chose de rare et le trait le plus précieux », a déclaré Vindman. « C’est là qu’il y a la plus grande différence entre moi et M. Anderson. »

La course a connu son lot de troubles, notamment une photo de campagne envoyée par Anderson dans laquelle il pose avec une femme et ses trois filles. Pour certains, cela ressemblait peut-être à une photo de famille, sauf que les personnes qui l’accompagnaient n’étaient pas sa famille.

Vindman a déclaré qu’Anderson « essayait de tromper les électeurs du district à propos de sa fausse famille » après que la photo ait fait surface dans Le New York Times. Anderson a fustigé Vindman pour avoir traîné la famille locale dans la boue, insistant sur le fait qu’il avait utilisé la photo non pas pour tromper qui que ce soit mais pour célébrer les liens communautaires.

Un défi encore plus redoutable pour Anderson pourrait être de trouver un ticket avec Trump au sommet.

Dans un quartier qui abrite environ 60 000 travailleurs fédérauxAnderson repousse les questions sur le discours de Trump déplacer 100 000 employés du gouvernement de la région de Washington. Son équipe s’est dite opposée à cette idée.

Trump a sous-performé dans le district par rapport à ses compatriotes républicains. Dans le cadre de ses limites redessinées, les électeurs ont soutenu Biden de sept points en 2020, selon les données, tandis que le gouverneur républicain Glenn Youngkin a gagné par environ cinq points.

« Trump n’est pas populaire en Virginie du Nord », a déclaré Bob Holsworth, un analyste politique basé à Richmond. « Le défi de tout candidat républicain à No-Va est que Trump est une personne qui est arrivée et a dit qu’elle voulait assécher le marais. »

Dépensant plus de deux fois plus que les républicains en publicité, les démocrates ont souligné les liens d’Anderson avec Trump. Vindman lui-même a critiqué Anderson à plusieurs reprises pour mener une campagne «financé par les extrémistes de MAGA», le liant à la plateforme «Make America Great Again» de Trump. Mais Anderson, que Trump a approuvés’est engagé à être une voix indépendante au Congrès.

«Quand j’étais militaire à l’étranger, peu importe que vous soyez républicain ou démocrate – votre race, votre couleur, votre religion», a déclaré Anderson. « Nous étions tous dans la même équipe et nous avions tous une mission. »

Néanmoins, Vindman a déclaré que Trump et ceux qui l’ont soutenu avaient approfondi les fissures en Amérique au lieu de les réparer.

« Si nous sommes démocrates », commença à dire Vindman.

Il fit une pause, réfléchissant à ses paroles.

« Si la démocratie remporte les prochaines élections, nous aurons alors beaucoup de reconstruction à faire. »

L’écrivain d’Associated Press, Gary Fields, de Quantico, en Virginie, a contribué à ce rapport.

Olivia Diaz est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative.