Deux candidats au conseil du comté de McHenry dans le district 3 jurent de ne pas augmenter la taxe foncière – Shaw Local

Ceci est le deuxième d’une série d’articles décrivant les courses compétitives dans le comté de McHenry avant les élections générales du 8 novembre. Vérifier nwherald.com/election dans les semaines à venir pour une plus grande couverture électorale.

Le développement de l’économie du comté de McHenry pourrait à la fois réduire les impôts fonciers et aider à payer les services, a déclaré un candidat au conseil du comté de McHenry allant de Lakewood au sud à la frontière du comté de Kane.

Ses adversaires du district 3, quant à eux, ont qualifié les impôts et la santé budgétaire du comté de leurs principales priorités et ont juré de ne voter pour aucune augmentation des impôts, en particulier alors que l’inflation se profile et donne aux résidents des difficultés financières.

Bien que la titulaire Carolyn Campbell, D-Crystal Lake, n’ait pas fait ce vœu – quelque chose que le challenger républicain Eric Hendricks a poussé tous les candidats au County Board à faire – son objectif est de maintenir le prélèvement à plat.

“Je vais travailler dur et faire tout ce que je peux pour maintenir le prélèvement de l’impôt foncier à plat parce que les habitants du comté de McHenry sont surchargés”, a déclaré Campbell. “Nous payons certaines des taxes foncières les plus élevées de l’État, et personne ne veut augmenter les taxes foncières.”

Campbell et Hendricks sont rejoints par le membre sortant du conseil Bob Nowak, R-Algonquin, dans la course en novembre pour deux places représentant le district 3 au conseil du comté.

Le district 3 comprend des parties d’Algonquin, de Lake in the Hills, de Crystal Lake et de Lakewood, une région étroite qui s’étend de Ballard Road au nord jusqu’à la frontière du comté de Kane au sud. Les districts du conseil de comté ont été redessinés cette année dans le cadre du processus de redécoupage décennal, dont une partie comprenait la réduction de la taille du conseil de 24 membres à 18.

Le district 3 du conseil du comté de McHenry, récemment redessiné, comprend des parties d’Algonquin, de Crystal Lake, de Lakewood et de Lake in the Hills. (Fourni par le bureau du greffier du comté de McHenry)

Avec la hausse des coûts due à l’inflation et une charge fiscale foncière trop lourde, selon Hendricks, il a appelé ses adversaires et les autres candidats à une place au conseil du comté à jurer de ne pas augmenter les taxes foncières. Son objectif est de le maintenir au moins plat, avec l’espoir qu’il puisse être réduit.

“Les impôts semblent être un problème bipartisan dans le comté”, a déclaré Hendricks, un avocat qui a grandi dans la région.

Nowak, qui avant de rejoindre le conseil a travaillé pour le village de Cary pendant deux décennies, a déclaré que sa plus grande priorité a toujours été d’équilibrer le budget sans augmenter la taxe foncière du comté.

“J’ai été catégorique à ce sujet depuis que j’ai commencé”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas taxer les gens du comté de McHenry.”

Le comté représente environ 8% de la facture fiscale d’un résident, en moyenne, selon Rapport financier 2020 du comté de McHenry. Une part plus importante – près de 70 % – va aux districts scolaires.

Les trois candidats ont reconnu que la majeure partie de la facture d’impôt foncier des résidents provenait des districts scolaires, mais ont déclaré qu’il était important de conserver la part du comté.

Hendricks a suggéré d’utiliser le poste de membre du conseil de comté pour collaborer avec ces districts afin de voir si quelque chose peut être fait pour effectuer des changements.

Le groupe était d’accord sur le fait que l’état de santé budgétaire du comté était solide, les trois citant divers paramètres, notamment la dette du comté, sa notation obligataire et le niveau de ses réserves.

Cependant, chacun a également exprimé des préoccupations et des défis pour l’avenir.

Campbell, par exemple, a déclaré que puisque le budget est resté relativement stable, elle s’inquiète des salaires du personnel du comté et de ce que cela signifie pour retenir les travailleurs.

“Je pense qu’il y a des défis”, a-t-elle déclaré. “Mais je pense que nous avons bien fait.”

Hendricks a déclaré que le comté était responsable, mais a de nouveau souligné le fardeau fiscal local.

“Deux choses peuvent être possibles”, a-t-il déclaré. “Vous pouvez être responsable sur le plan fiscal tout en ayant des impôts trop élevés.”

Le développement de l’économie du comté est quelque chose dans lequel Campbell a déclaré avoir été impliquée au cours de sa carrière professionnelle et publique, et elle souhaite poursuivre ces efforts si elle est élue.

Les impôts fonciers étant une préoccupation majeure des résidents, elle souhaite trouver des moyens de réduire ce fardeau. Une communauté d’affaires plus dynamique est un moyen d’y parvenir, a-t-elle déclaré. Cela comprend la collaboration avec des partenaires communautaires tels que Naturally McHenry County, l’agence de tourisme du comté et la McHenry County Eeconomic Development Corp.

“Vous ne parlez pas seulement d’un climat des affaires”, a-t-elle déclaré. « Vous parlez d’un climat favorable aux travailleurs. Les formez-vous ? Soutenez-vous les familles ?

Hendricks a déclaré qu’il soutiendrait les initiatives qui réduisent la bureaucratie et créent un environnement plus favorable aux entreprises dans le comté.

“Vous voulez toujours augmenter l’économie locale”, a-t-il déclaré.

Mais il s’inquiète des mandats non financés rendus par la législature de l’État. Il a cité l’exemple d’une nouvelle loi de l’État qui oblige tous les services de police à acheter des caméras corporelles.

« Comment ne pas s’inquiéter des mandats non financés ? » dit Hendricks. “C’est difficile quand vous avez des gens au niveau de l’État qui vous obligent à réduire les dépenses que vous devez faire au niveau du comté sans fournir aucune source de revenus pour les financer.”

Nowak a déclaré qu’il n’aimait pas non plus les mandats d’État non financés, notant qu’il “ne se soucie pas du tout de ceux-ci”. Certains, cependant, sont meilleurs que d’autres. Il a également cité les caméras corporelles à titre d’exemple, car l’État a fourni des subventions pour aider à les financer.

“Essayer de financer cela est un peu difficile”, a-t-il déclaré, “mais je pense que c’est très important.”

Il a appelé ceux prononcés sans allégement un fardeau sur le budget. Pour faire face, Nowak a déclaré que les coupes étaient son idée principale. Emprunter de l’argent est quelque chose qu’il a dit être une option possible, mais il n’était pas sûr de sa viabilité.

“Je ne veux pas que les gens pensent que nous courons à la banque”, a-t-il déclaré.

Campbell partageait l’opinion de Nowak selon laquelle chaque mandat doit être examiné séparément. Pour aider à les payer, a-t-elle dit, il faut une série de méthodes, y compris le transfert de ressources et la demande de subventions.

« Je préfère examiner les mandats individuels », a-t-elle déclaré. « Certains créeront un fardeau excessif et un facteur de stress financier qui ne devrait pas exister. Mais certains sont importants.

L’état de l’économie – à savoir l’inflation – est quelque chose que Nowak dit l’inquiète. Il a dit qu’il prévoyait que le budget de cette année serait difficile et s’attend à une éventuelle poussée pour augmenter le prélèvement, auquel il a dit qu’il s’opposerait.

Des coupes devront peut-être être faites, a déclaré Nowak, bien qu’il se soit abstenu d’énumérer celles qu’il avait en tête.