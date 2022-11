Deux Canadiennes sur cinq connaissent quelqu’un qui s’est fait avorter : sondage

Environ deux Canadiennes sur cinq déclarent connaître un ami proche ou un membre de la famille qui a subi un avortement, et une femme sur six déclare avoir subi un avortement, selon un nouveau sondage.

L’enquête a également révélé que la majorité des femmes qui ont eu un avortement et des femmes qui ont mené une grossesse non désirée à terme estiment avoir pris la bonne décision et s’en tiennent à leur choix – bien que le taux de regret soit légèrement inférieur chez celles qui se sont fait avorter. .

Les données proviennent de la première partie d’une nouvelle série de l’Institut Angus Reid, une fondation de recherche à but non lucratif.

Environ 1 800 Canadiens, dont 921 femmes, ont été interrogés en août pour l’ensemble de la série, qui vise à créer un aperçu de la façon dont les Canadiens vivent et gèrent l’avortement et les grossesses non désirées.

Dans l’ensemble, 16 % des femmes ont déclaré avoir elles-mêmes avorté, tandis que 15 % ont déclaré avoir mené à terme une grossesse non désirée et 4 % ont déclaré avoir vécu les deux scénarios.

L’enquête ne portait que sur les avortements chirurgicaux ou procéduraux, à l’exclusion des avortements médicamenteux qui peuvent survenir via un médicament oral prescrit au cours des premières semaines de grossesse.

Depuis que la Cour suprême des États-Unis a renversé Roe vs. Wade plus tôt cette année, supprimant le droit à l’avortement dans une décision qui a fait les manchettes dans le monde entier, le statut du droit à l’avortement au Canada a été une source renouvelée de préoccupation pour ceux qui craignaient que nous ne voyions des choses similaires. droits dépouillés. L’avortement est légal au Canada, mais il n’est pas protégé au niveau fédéral.

Seize pour cent des femmes qui ont déclaré avoir eu un avortement ont déclaré qu’il était difficile ou presque impossible d’y avoir accès.

Un autre quart a déclaré que ce n’était “pas si difficile” avec plus de la moitié déclarant qu’ils n’avaient eu aucun problème pour accéder aux services d’avortement.

Des inquiétudes ont déjà été soulevées au sujet de l’accès disparate à l’avortement au Canada. Un rapport de 2016 des commissaires aux droits de l’homme des Nations Unies a souligné qu’il y avait un manque d’accès préoccupant, et d’autres enquêtes ont révélé qu’un manque de fournisseurs d’avortement signifie que pour les femmes des zones rurales en particulier, l’obtention d’un avortement peut être une épreuve sérieuse.

L’enquête a révélé que l’avortement est un problème qui touche près de la moitié des Canadiennes, 41 % d’entre elles déclarant connaître quelqu’un qui s’est fait avorter.

Les femmes âgées de 55 à 64 ans étaient les plus susceptibles de connaître quelqu’un qui avait avorté, à 44 %, tandis que les femmes âgées de 45 à 54 ans étaient les moins susceptibles de connaître quelqu’un qui avait avorté (37 %), mais les plus susceptibles d’avoir ont eu un avortement eux-mêmes, à 23 pour cent.

L’enquête indique que cela correspond aux niveaux d’avortement au Canada, qui étaient plus élevés entre 1996 et 2011.

Bien que l’avortement soit souvent traité comme un sujet hautement politisé, les femmes de tous les horizons politiques ont déclaré que l’avortement affectait leur vie, soit par elles-mêmes, soit par un ami proche ou une famille.

Les femmes qui ont voté pour les conservateurs étaient les plus susceptibles d’avoir subi un avortement, à 18 %, contre 14 % des femmes qui ont voté pour les libéraux et 16 % des femmes qui ont voté pour le NPD. Cependant, ils étaient les moins susceptibles de dire qu’ils connaissaient un ami proche ou un membre de la famille qui s’était fait avorter, avec seulement 37 % contre 40 % des électeurs libéraux et 54 % des électeurs néo-démocrates.

L’avortement peut être une décision médicale complexe qui évoque une gamme d’émotions chez la personne qui fait ce choix.

Pour la grande majorité des femmes interrogées qui ont déclaré avoir avorté, elles ont estimé que c’était la bonne décision, 65 % déclarant qu’elles n’avaient aucun regret et 28 % déclarant que même si elles avaient des regrets, elles continuaient de croire que c’était le bon choix. . Deux pour cent n’étaient pas sûrs et six pour cent auraient souhaité prendre une décision différente.

Parmi les femmes canadiennes qui ont mené à terme une grossesse non désirée au lieu de se faire avorter, le niveau de confiance dans leur décision était tout aussi élevé, 54 % d’entre elles déclarant n’avoir aucun regret, tandis que 25 % ont déclaré avoir quelques regrets. mais toujours soutenu la décision.

L’incertitude était beaucoup plus élevée et le regret était légèrement plus élevé dans ce groupe, 11 % déclarant qu’ils n’étaient pas sûrs de ce qu’ils pensaient de la décision lorsqu’ils regardaient en arrière, et 10 % disant qu’ils pensaient maintenant que c’était la mauvaise décision.

Les grossesses non planifiées menées à terme ont été pour la plupart gardées par la mère en question, 57% de ce groupe déclarant avoir choisi d’élever le bébé. Environ 22% ont placé le bébé en adoption, tandis que 21% ont déclaré avoir pris d’autres dispositions.

Bien que des pourcentages similaires de femmes ont déclaré avoir eu un avortement que celles qui ont déclaré avoir vécu une grossesse non planifiée, le taux de répondants qui connaissaient quelqu’un avec une grossesse non planifiée était beaucoup plus faible que ceux qui connaissaient quelqu’un qui avait subi un avortement.

Environ 21 % des femmes interrogées ont déclaré connaître un ami proche ou un membre de la famille qui avait vécu une grossesse non planifiée.

Le pourcentage le plus élevé de femmes ayant elles-mêmes vécu une grossesse non désirée était celui des femmes de plus de 65 ans, à 19 %, bien que le deuxième pourcentage le plus élevé appartienne aux femmes âgées de 35 à 44 ans, à 18 %. .