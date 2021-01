Une mission de recherche désespérée a été lancée après la disparition de deux campeurs de leur groupe, craignant qu’ils se soient noyés près d’un canyon dans les Blue Mountains.

Le couple avait fait du canyoning avec six autres personnes sur la rivière Wollangambe près du mont Wilson quand on pense qu’ils ont été aspirés dans un tourbillon, a rapporté Seven News.

Les campeurs ont été vus pour la dernière fois vendredi vers 12h30 alors que leurs amis essayaient désespérément de baisser une corde pour les sauver.

L’un des campeurs aurait été forcé de grimper sur une crête afin d’obtenir la réception et de téléphoner au triple zéro.

Les services d’urgence se précipitent maintenant pour trouver le couple, mais les mauvaises conditions météorologiques ont empêché un hélicoptère de sauvetage d’atteindre les lieux.

Plus à venir.