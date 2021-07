Deux Californiens inculpés pour un complot découvert par le FBI visant à bombarder les bureaux des démocrates à Sacramento — RT USA News

Des accusations récemment dévoilées contre deux hommes californiens allèguent qu’ils ont comploté pour bombarder le siège du Parti démocrate à Sacramento après que Joe Biden a été déclaré vainqueur des élections présidentielles américaines de 2020.

Les arrestations et inculpations de Ian Rogers, 45 ans et Jarrod Copeland, 37 ans, ont été annoncées jeudi soir par le bureau extérieur du FBI à San Francisco.

« Le FBI et le bureau du shérif du comté de Napa ont travaillé main dans la main pour découvrir ce complot et éviter toute perte de vie », a déclaré Craig Fair, l’agent spécial en charge.

Les deux hommes font face à une accusation de complot en vue de détruire un bâtiment par le feu ou des explosifs. Rogers fait face à des accusations d’armes à feu et d’explosifs, après que les forces de l’ordre ont saisi cinq bombes artisanales, environ 50 armes à feu – « dont au moins trois armes entièrement automatiques » – et des munitions lors d’une perquisition à son domicile et son entreprise en janvier. Copeland, qui a été arrêté cette semaine, fait face à une accusation d’entrave à la justice pour avoir prétendument tenté de supprimer les messages entre lui et Rogers.

Les procureurs fédéraux allèguent que Rogers et Copeland étaient membres du groupe de milice Three Percenters. Pour preuve, ils pointent du doigt un autocollant de trois pour cent trouvé sur le véhicule de Rogers, un « carte privilège blanche » en sa possession, et des exemplaires de « The Anarchist Cookbook », du « US Army Improvised Munitions Handbook » et « Homemade C-4 A Recipe for Survival » trouvés dans son entreprise.

Les procureurs disent que Copeland a rejoint l’armée américaine en 2013, mais a été arrêté pour désertion à deux reprises et a donné un « autre qu’honorable » décharge en novembre 2016.

Les deux hommes étaient « stimulé par le résultat de l’élection présidentielle de 2020 » à planifier une attaque qui, selon eux, déclencherait un mouvement, ont affirmé les procureurs. Selon l’acte d’accusation fraîchement descellé, ils ont discuté d’attaquer les bureaux de Twitter ou de Facebook. Rogers a finalement suggéré le siège du Parti démocrate de Californie à Sacramento, ont déclaré les procureurs.

« Je veux faire exploser un immeuble démocrate mauvais », a-t-il déclaré à Copeland dans un SMS le 11 janvier, selon l’acte d’accusation. « Je pense à la première cible du bureau du sac » il a écrit plus tard.

« Planifier une attaque » répondit Copeland.

« Voyons ce qui se passe après le 20, nous partons en guerre », est le message avec lequel Rogers a terminé la conversation, faisant référence au jour de l’inauguration de Biden.

Dans un autre texte, Rogers a écrit, « J’espère que 45 ira à la guerre s’il ne le fait pas, je le ferai » les procureurs interprétant cela comme une référence au 45e président américain Donald Trump.

Commentant les actes d’accusation jeudi soir, le président du Parti démocrate de Californie, Rusty Hicks, a appelé le complot présumé « extrêmement dérangeant » et l’a dit « indique un problème plus large d’extrémisme violent qui est beaucoup trop courant dans le discours politique d’aujourd’hui ».

Un éminent militant démocrate a souligné les arrestations pour accuser les républicains en général d’être des terroristes nationaux. De nombreux démocrates ont accusé Trump et ses partisans de chercher à « renverser la démocratie » le 6 janvier « insurrection » au Capitole des États-Unis, une émeute qui a perturbé la session conjointe de la réunion du Congrès pour certifier les élections de 2020 au moment même où elle commençait à examiner les objections du GOP.

Le FBI a annoncé l’arrestation de Copeland et les inculpations contre lui et Rogers un jour après un rapport accablant de l’inspecteur général du ministère de la Justice révélant que l’agence avait couvert un scandale d’abus sexuels à USA Gymnastics pendant plus d’un an, permettant au docteur Larry Nassar de continuer à agresser des filles et des jeunes femmes. Le FBI a admis que le « la conduite et les faits dans le rapport sont épouvantables » et s’est engagé à mettre en œuvre des réformes pour que cela ne se reproduise plus.





