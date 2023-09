Deux « cadavres d’extraterrestres » datant d’il y a 1 000 ans contenant « de l’ADN et des œufs inconnus » présentés lors d’une audience sur les ovnis par le congrès mexicain

DEUX soi-disant cadavres d’extraterrestres ont été exposés au public à Mexico, excitant les théoriciens du complot du monde entier.

Les deux petits corps « non humains » ont été présentés mercredi dans des boîtes vitrées lors d’une audience au Congrès après avoir été retrouvés à Cusco, au Pérou.

L’un des corps vieux de 1 000 ans contenait apparemment des œufs à l’intérieur

Les deux corps ont été présentés devant le congrès mexicain et le public

On pense qu’ils ont plus de 1 000 ans.

Le passionné d’OVNIS, Jaime Maussan, a dirigé la révélation au Congrès, alors qu’il a témoigné sous serment, affirmant que les figures momifiées ne font pas partie de « notre évolution terrestre » et sont encore inconnues.

Lors de l’audience publique, Maussan a montré à des responsables américains et à des membres du gouvernement mexicain des vidéos d’ovnis présumés et d’autres phénomènes inexplicables avant de dévoiler les extraterrestres apparents.

Il a déclaré : « Ces spécimens ne font pas partie de notre évolution terrestre.

« Ce ne sont pas des êtres qui ont été retrouvés après l’épave d’un OVNI.

« Ils ont été trouvés dans des mines de diatomées (algues) et ont ensuite été fossilisés. »

Les corps ont été étudiés par des scientifiques de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) qui ont pu extraire des preuves ADN en utilisant la datation au radiocarbone.

Après des comparaisons avec d’autres échantillons d’ADN, il a été constaté que plus de 30 % de leur ADN était « inconnu ».

Des radiographies ont également été montrées lors de l’audience, les experts affirmant que l’un des corps contenait des œufs.

Tous deux possèdent également des implants fabriqués à partir de métaux très rares, comme l’Osmium.

Ryan Graves, directeur exécutif d’Americans for Safe Aerospace et ancien pilote de l’US Navy, a assisté à l’audience après avoir averti le Congrès américain et le public que des objets potentiels non identifiés pourraient constituer une menace majeure à la sécurité nationale des États-Unis au cours des dernières années.

Cela s’est produit après qu’il ait déclaré qu’en tant que pilote de la Marine, il avait vu des OVNIS « tous les jours pendant des années ».

Lors de cet événement sensationnel, le professeur Abraham Avi Loeb, directeur du département d’astronomie de Harvard et auteur de la théorie d’Ouymuamua, a exhorté le gouvernement mexicain à laisser les scientifiques nationaux étudier la possibilité d’une vie extraterrestre.

Jaime Maussan a déjà vu ses allégations de vie extraterrestre démystifiées après que cinq prétendues momies découvertes au Pérou en 2017 se soient révélées plus tard être des enfants humains.

Un gros plan des cadavres présumés d’extraterrestres