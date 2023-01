Deux Britanniques sur quatre tués dans une collision d’hélicoptère australien près du parc à thème Sea World | Dernières nouvelles

Deux Britanniques ont été parmi les quatre tués après que deux hélicoptères sont entrés en collision en vol près d’un parc à thème marin dans l’État australien du Queensland.

Un porte-parole du FCDO a déclaré: “Nous soutenons la famille de deux ressortissants britanniques décédés en Australie et sommes en contact avec les autorités locales.”

La collision s’est produite sur la Gold Coast vers 14 heures, heure locale, lorsque le parc aurait été rempli de familles profitant des vacances scolaires d’été.

Les premières informations suggéraient que l’un des hélicoptères décollait et que l’autre atterrissait lorsqu’ils sont entrés en collision, a déclaré l’inspecteur par intérim de la police du Queensland, Gary Worrell.

Les membres du public ont été parmi les premiers sur les lieux, un banc de sable rendant difficile l’accès des secouristes au site de l’accident.

“Des membres du public et de la police ont tenté d’éloigner les personnes et ils ont commencé les premiers soins et ont essayé de mettre ces personnes en sécurité”, a déclaré l’inspecteur Worrell.

Janey Shearman, du Queensland Ambulance Service, a déclaré que 13 personnes se trouvaient à bord des deux hélicoptères.

Les trois personnes grièvement blessées souffraient de “traumatismes multisystémiques”, tandis que six personnes légèrement blessées – principalement dues à l’impact du verre – ont également été transportées à l’hôpital.

Sea World Helicopters, une société distincte du parc à thème, a exprimé ses condoléances, se disant “dévastée” par ce qui s’était passé et coopérait à une enquête ouverte par les autorités pour déterminer pourquoi l’accident s’était produit.

Une déclaration disait: “Nous et toute la communauté aérienne sommes dévastés par ce qui s’est passé et nos sincères condoléances vont à toutes les personnes impliquées et en particulier aux proches et à la famille du défunt.”