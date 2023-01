Deux Britanniques font face à 20 ANS après avoir été transportés hors du vol de Cancun pour “combat ivre avec un passager et abus raciste de l’équipage”

DEUX Britanniques risquent jusqu’à 20 ans dans une prison fédérale après qu’une prétendue bagarre ivre ait forcé leur avion de vacances à se dérouter vers les États-Unis.

Anthony Kirby et Damien Murphy, tous deux âgés de 36 ans, sont accusés d’avoir ramé avec d’autres passagers et d’avoir injurié le personnel de cabine sur le vol Tui Airways de Cancun à Manchester.

Mayhem a éclaté à bord d’un jet de Tui Airways de Cancun à Manchester Crédit : Getty

Anthony Kirby, 36 ans, aurait frappé un autre passager Crédit: Bureau du shérif du comté de Piscataquis

Damien Murphy a été emmené par des agents du FBI et arrêté Crédit: Bureau du shérif du comté de Piscataquis

Murphy est également accusé d’avoir poussé un agent de bord qui a tenté de le calmer.

Et Kirby aurait heurté un passager assis trois rangées devant lui après l’atterrissage de l’avion.

Un affidavit du FBI allègue qu’ils faisaient partie des trois hommes qui ont semé le chaos à bord du jet de vacances lundi soir.

Des ennuis ont éclaté quelques heures après son décollage de la station balnéaire de Mexico.

Kirby, Murphy et un troisième homme auraient mis la main dans un sac hors taxes pour continuer à boire après que le personnel de cabine ait refusé de leur servir plus de boissons.

Ils ont également fait des remarques racistes à propos de l’équipage de conduite et des passagers lors du tournage sur leurs téléphones, selon des documents judiciaires.

Le chaos s’est intensifié dans l’espace aérien américain avec un certain nombre de passagers hors de leur siège et se criant dessus, a déclaré le FBI.

Le capitaine a donné aux hommes plusieurs avertissements pour qu’ils se comportent avant de finalement se dérouter vers l’aéroport de Bangor dans le Maine vers 22 heures, heure locale.

Murphy et Kirby ont été escortés hors du jet avec un troisième homme, qui n’a été accusé d’aucune infraction.

Une vidéo partagée en ligne montrait Kirby en train de rire alors qu’il était emmené tenant son sac hors taxes.

Murphy avait l’air moins joyeux alors qu’il semblait passer devant deux policiers pour sortir du jet.

La vacanciere Caroline Farbridge, 56 ans, a déclaré à Mailonline: “Les passagers ont applaudi et applaudi lorsque la police américaine est montée à bord parce que nous étions si désespérés de faire sortir ces hommes.

“Ils se sont comportés d’une manière vraiment méprisable.

“Ils étaient ivres avant même de monter dans l’avion – l’un d’eux était tellement paralytique qu’il pouvait à peine marcher.”

Elle a ajouté: “Le capitaine leur a donné de nombreux avertissements, ils n’ont donc qu’à s’en prendre à eux-mêmes.”

Un autre passager à bord a déclaré: “C’était un pandémonium total dans l’avion peu de temps après son décollage.

“Il était évident que ces gars étaient ivres jusqu’à la tête.

“Ils juraient devant de jeunes familles et étaient une honte totale.

“Lorsque l’avion a atterri dans le Maine, l’un d’eux a frappé un autre passager au visage et a crié “Espèce de gros connard”.

“Cela a gâché ce qui avait été de belles vacances pour beaucoup de gens, mais nous avons été ravis lorsque la police américaine les a expulsés de l’avion.”

Les deux hommes ont comparu devant le tribunal mardi pour des accusations fédérales d’agression et d’interférence avec un équipage de conduite.

Le bureau du procureur américain du Maine a demandé que les accusés soient détenus jusqu’à ce que leur cas soit résolu car ils vivent en dehors des États-Unis.

Ils auraient accepté de ne pas demander de libération sous caution.

S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans de prison et des amendes pouvant atteindre 210 000 £ chacun.

Un rapport du FBI déposé au tribunal allègue : « Pendant le vol, les hommes sont devenus bruyants et perturbateurs.

“Alors que l’avion survolait la Floride, Kirby, Murphy et le troisième homme ont fait des commentaires racistes à l’équipage et aux passagers tout en filmant leurs interactions avec l’équipage et les autres passagers avec leurs caméras.

“Le comportement a amené l’équipage de conduite à changer de siège.”

Au total, 328 passagers et dix membres d’équipage étaient à bord du Boeing 787 Dreamliner exploité par Tui.

L’avion a décollé plus tard pour continuer le voyage, atterrissant à Manchester mardi matin avec environ quatre heures de retard.

L’avion a été détourné vers le Maine, aux États-Unis, cinq heures après avoir quitté Cancun à destination de Manchester Crédit : Flightradar24