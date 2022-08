Deux braquages ​​d’art à 50 ans d’intervalle : un expert affirme que le Canada est une « cible facile »

On ne sait pas comment ils l’ont fait : était-ce une opération clandestine, menée sous le manteau de l’obscurité ? Une ruse élaborée, conçue pour tromper les spectateurs ? Ou autre chose?

Quoi qu’il en soit, il est clair que ceux qui ont volé un portrait de renommée mondiale de Sir Winston Churchill au Château Laurier ont planifié le braquage méticuleusement.

Il a fallu plus de huit mois à quiconque pour réaliser que la photo accrochée aux murs lambrissés du Reading Lounge était un faux.

« C’était très prémédité », a déclaré Bonnie Czegledi, une avocate ontarienne spécialisée dans le droit international de l’art et du patrimoine culturel.

Les cambriolages d’art ne surprennent pas Czegledi, mais elle a été surprise d’apprendre que ce portrait a été volé, “parce que le sujet est si spécifique”.

Même ceux qui ont consacré des décennies à étudier l’héritage de Churchill sont déconcertés.

L’historien Andrew Roberts, qui a écrit une biographie de l’ancien Premier ministre britannique, l’a qualifiée d'”histoire plutôt bizarre”.

«Ce n’est pas un Picasso», a déclaré Ron Cohen, président de la Société Sir Winston Churchill d’Ottawa.

«Cela dit… je crois que c’est probablement la photographie la plus célèbre de n’importe quel individu politique, jamais. Je pense que c’est une pièce extraordinaire.

Le portrait a un lien significatif avec le Château Laurier lui-même. Le photographe, Yousuf Karsh, a vécu dans l’hôtel pendant 18 ans. Il a abrité son atelier pendant 20 ans.

Lorsque Churchill a prononcé un discours de guerre devant le Parlement du Canada en 1941, le premier ministre de l’époque, William Lyon Mackenzie King, a demandé à Karsh de prendre son portrait.

L’image résultante de Churchill debout avec une main sur une chaise, une autre sur sa taille, renfrogné devant la caméra, a capturé l’ambiance des nations alliées. Il semble défiant et déterminé. Les chercheurs disent que la photo a renforcé la résolution des Alliés.

La succession Karsh affirme que l’ensemble du portefeuille de 350 000 tirages et négatifs du photographe a été remis à Bibliothèque et Archives Canada à sa mort en 1992, et qu’aucune autre copie ne devait être faite.

Pourtant, ce n’est pas la seule copie existante – ce n’est même pas le seul original.

Sotheby’s à Londres en avait un aux enchères en 2020, d’une valeur comprise entre 20 000 et 26 000 dollars. La maison de vente aux enchères a refusé de divulguer le prix final.

Le Rideau Club d’Ottawa en a un autre dans sa salle Churchill.

Une autre est accrochée dans la chambre du président de la Chambre des communes, près de l’endroit même où elle a été prise.

Richard Langworth, chercheur principal au Hillsdale College Churchill Project dans le New Hampshire, a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre ce qui était “si singulier” dans ce portrait particulier.

“Pourquoi s’embêter?” il a dit. “Et ensuite pour le remplacer par un faux ?”

Plusieurs experts pensent que les voleurs avaient un acheteur spécifique en tête.

“C’est le modèle commercial du crime organisé”, a déclaré Czegledi.

Les photos prises par les clients ont permis à la direction de l’hôtel de réduire le moment du vol à une période de 12 jours entre le jour de Noël et le 6 janvier.

Pas de surprise là-bas, a déclaré Czegledi.

“Les vacances comme Noël et le Nouvel An présentent un risque très élevé de crime d’art et de vol d’art parce que les gens sont préoccupés par d’autres choses.”

L’histoire a captivé l’imagination de nombreuses personnes à travers le monde. Ce n’est pas tous les jours qu’un braquage d’œuvres d’art se produit dans l’un des bâtiments les plus connus de la capitale nationale.

Curieusement, le moment de sa découverte la semaine dernière est de près de 50 ans après le plus grand braquage d’œuvres d’art de l’histoire canadienne à Montréal.

Connu sous le nom de Skylight Caper, l’histoire se lit comme un scénario de film.

Le 4 septembre 1972, un homme a escaladé un arbre près du Musée des beaux-arts au milieu de la nuit. Il a abaissé une échelle du toit à deux autres, qui se sont dirigés vers une lucarne en réparation.

Un système de sécurité désactivé leur a permis d’ouvrir la lucarne, de laisser tomber une corde de 15 mètres de long à l’intérieur et de descendre jusqu’au deuxième étage.

Ils ont ligoté et bâillonné trois gardes de sécurité, un voleur les tenant sous la menace d’une arme tandis que les autres traversaient le musée et rassemblaient 55 pièces. Parmi eux se trouvaient 17 tableaux, dont un Rembrandt.

“Un porte-parole du musée (à l’époque) avait dit qu’ils avaient des goûts très discriminants”, a déclaré Czegledi.

La suite est tout aussi théâtrale : une demande de rançon, dont une enveloppe pleine de photos envoyée comme preuve de possession au directeur du musée ; le retour d’un médaillon volé, laissé dans une cabine téléphonique ; le retour d’un tableau de Breughel l’Ancien, déposé dans un casier de gare ; et des plans pour un rendez-vous secret avec les voleurs.

Finalement, rien de plus n’a été récupéré et personne n’a été arrêté.

“Le problème est que la beauté de ces objets enlève la gravité du crime”, a déclaré Czegledi.

“Il y a cette idée préconçue que c’est juste duveteux, mais ce n’est pas le cas. C’est une affaire sérieuse.

Le ministère du Patrimoine canadien a déclaré dans un communiqué que le trafic d’œuvres d’art “est passé d’un problème culturel à un problème de crime organisé transnational et à une source de financement pour les groupes terroristes”.

“Cela peut être considéré comme une question de sécurité nationale”, a déclaré Czegledi. “Nous voyons des terroristes et le crime organisé diversifier leur portefeuille dans le monde de l’art.”

Le Canada ne tient pas de statistiques précises sur le vol d’œuvres d’art, mais le regroupe plutôt avec toutes les autres formes de vol de propriété.

Czegledi a déclaré que cela équivaut à une mauvaise compréhension à la fois de l’ampleur du problème et de la valeur intangible de l’art.

Aux États-Unis, le Federal Bureau of Investigation dispose d’une unité spécialement formée et dédiée au vol d’œuvres d’art. Le seul endroit au Canada avec quelque chose de similaire est le Québec, qui a créé sa propre unité en 2008.

Le Canada n’a pas de lois spécifiques contre le blanchiment d’argent pour l’art, contrairement au Royaume-Uni

Czegledi a déclaré qu’une enquête et des poursuites plus solides iraient loin, tout comme les directives de condamnation pour les juges qui pourraient ne pas comprendre le monde de l’art.

“En raison de l’atmosphère ici, nous sommes une cible facile.”

Le Canada a signé une convention des Nations Unies interdisant l’importation de biens culturels illégalement exportés d’un autre État partie à la convention.

Mais les États-Unis exigent des accords séparés avec des pays individuels réglementant le mouvement des biens culturels. Il a conclu des accords avec plus de deux douzaines de pays. L’accord avec le Canada a expiré il y a deux décennies.

“Une demande du Canada pour le renouvellement de l’accord à son expiration en 2002 n’a pas abouti”, a déclaré un porte-parole de Patrimoine canadien, ajoutant que les forces de l’ordre travaillent ensemble sur une base ad hoc.

Czegledi a déclaré qu’il était tragique que le vol d’œuvres d’art continue. « Combien de leçons devons-nous avoir, pour apprendre ? »

Sarah Ritchie, La Presse Canadienne

