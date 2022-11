Deux blocs rivaux se disputent la formation du prochain gouvernement malaisien

KUALA LUMPUR, Malaisie (AP) – Les deux plus grands vainqueurs des élections générales de Malaisie s’affrontent dimanche pour forger des alliances pour former un gouvernement après que des élections générales très disputées n’aient pas produit de vainqueur clair, le roi du pays étant l’arbitre final.

Le Parlement suspendu sans précédent après les scrutins de samedi a vu la montée des nationalistes malais et a plongé le pays dans une nouvelle crise, stupéfiant de nombreux Malaisiens qui espèrent la stabilité et l’unité après les troubles politiques qui ont vu trois Premiers ministres depuis les élections de 2018.

Le Perikatan Nasional, ou Alliance nationale, centré sur la Malaisie, dirigé par l’ancien Premier ministre Muhyiddin Yassin, était un outsider qui a bénéficié d’un regain de soutien inattendu avec 73 des 222 sièges parlementaires.

Son allié pur et dur, le Parti islamique panmalaisien, a été le plus grand gagnant avec 49 sièges au Parlement, soit plus du double de ce qu’il a remporté en 2018. Le PAS, qui vante la charia et gouverne trois États, est désormais le plus grand parti et ses La hausse a attisé les craintes d’une plus grande islamisation dans le pays.

L’alliance réformiste du chef de l’opposition Anwar Ibrahim est arrivée en tête de la course avec 82 sièges fédéraux, mais est loin des 112 nécessaires pour une majorité.

L’alliance dirigée par l’Organisation nationale malaise unie, qui a gouverné la Malaisie depuis l’indépendance de la Grande-Bretagne jusqu’en 2018, a été la plus grande perdante. Il n’a remporté que 30 sièges dans sa pire performance de tous les temps, car de nombreux Malais ont opté pour le bloc de Muhyiddin, qui s’est présenté comme une alternative « bienveillante, propre et stable ».

« Cette élection avait renforcé la politique identitaire. Étant donné qu’aucun parti n’a la majorité absolue, le gouvernement de coalition nouvellement formé devra unir la nation », a déclaré Amir Fareed Rahim, directeur de la stratégie des affaires publiques du cabinet de conseil en risques politiques KRA Group.

De nombreux Malais ruraux, qui forment les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie – qui comprend de grandes minorités de Chinois et d’Indiens ethniques – craignent de perdre leurs droits avec un plus grand pluralisme sous l’alliance d’Anwar. Ceci, ajouté à la corruption au sein de l’UMNO, a profité au bloc de Muhyiddin.

Parmi les autres grands perdants des élections, il y avait l’ancien Premier ministre Mahathir Mohamad, qui à 97 ans dirige un mouvement malais distinct. Il a subi une défaite choquante face au bloc de l’Alliance nationale.

Anwar et Muhyiddin ont affirmé avoir suffisamment de soutien pour obtenir une majorité, mais n’ont pas fourni de détails.

Anwar a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse qu’il avait obtenu le soutien écrit des législateurs pour obtenir une majorité simple. Il a déclaré que cela devra être soumis au roi Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, qui aura le dernier mot. Le rôle du roi est en grande partie cérémoniel en Malaisie, mais il nomme la personne qui, selon lui, bénéficie du soutien de la majorité au Parlement au poste de Premier ministre.

« Nous avons obtenu la majorité… la majorité signifie plus que 111 », a déclaré Anwar.

Muhyiddin, quant à lui, a déclaré avoir reçu une lettre du palais indiquant que son bloc avait peut-être été préféré pour former un gouvernement sur Anwar. Il a rencontré le chef du bloc de Bornéo plus tôt dimanche et a déclaré que des négociations étaient également en cours avec d’autres groupes.

“Si Dieu le veut, le gouvernement fédéral pourra être formé dans un proche avenir”, a-t-il écrit.

Muhyiddin a pris le pouvoir en mars 2020, faisant défection de l’alliance d’Anwar et rejoignant l’alliance dirigée par l’UMNO dans un mouvement qui a déclenché l’effondrement du gouvernement. Le partenariat a été assailli par des luttes intestines et il a démissionné après 17 mois.

Les deux États de l’île de Bornéo ont remporté 32 sièges fédéraux combinés, et leur soutien est crucial. L’UMNO sera également importante, et le dirigeant Ahmad Zahid Hamidi a déclaré dans un communiqué que son alliance du Front national était disposée à mettre de côté les divergences pour s’assurer qu’un gouvernement stable puisse être formé, mais n’a donné aucun détail.

Zahid, qui se bat contre des dizaines d’accusations de corruption, fait face à des pressions pour démissionner après la deuxième raclée de l’UMNO aux urnes.

Le Premier ministre de l’époque, Ismail Sabri Yaakob, a appelé à des sondages instantanés en octobre après avoir cédé sous la pression de l’UMNO. Il s’attendait à un retour en force au milieu d’une opposition fragmentée, mais la stratégie s’est retournée contre lui. Les dirigeants de l’UMNO doivent se réunir plus tard dimanche pour décider qui soutenir.

Eileen Ng, Associated Press