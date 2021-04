DEUX personnes ont été blessées après avoir tiré sur le Crawley College cet après-midi.

Des flics armés se sont précipités sur les lieux et ont arrêté un homme alors que les agents lançaient un appel désespéré pour que les habitants «restent à l’écart» de la zone.

Un hélicoptère de la police a été vu tourner au-dessus alors que les étudiants étaient évacués du collège, qui se trouve au centre de la ville de West Sussex.

Au moins une douzaine de voitures de police et d’autres du service d’incendie et de sauvetage se trouvaient à l’extérieur du Crawley College – qui a déclaré plus tard qu’il était au courant d’un « incident ».

Les flics ont confirmé plus tard qu’un homme avait été détenu près de l’école qui accueille des élèves de sixième et des élèves adultes.

Un porte-parole de la police du Sussex a déclaré: «Nous avons répondu aux informations faisant état de coups de feu près du Crawley College.

«Un homme a été arrêté sur les lieux.

«Le personnel et les étudiants sont évacués du collège.

«Deux personnes ont subi des blessures, mais celles-ci ne sont pas considérées comme graves.

« S’il vous plaît, restez à l’écart de la région. »

Un porte-parole du Crawley College a déclaré: «Nous sommes au courant d’un incident au Crawley College cet après-midi.

« La police de Sussex est présente sur les lieux et un homme a été arrêté. Nous attendons de plus amples informations de la police.

« Nous n’avons connaissance d’aucune blessure grave. Notre priorité reste la sécurité des étudiants et du personnel. »

