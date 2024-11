Deux bénéficiaires du SSI en novembre en raison d’un problème de calendrier

Certains bénéficiaires de la Sécurité sociale devraient bientôt recevoir le premier de trois chèques – oui, trois – au mois de novembre.

Ce n’est pas une erreur, juste une bizarrerie du calendrier. Ceux qui bénéficient également d’un revenu supplémentaire de sécurité (SSI) recevront trois chèques au mois de novembre.

Voici la vérité : les bénéficiaires du SSI devraient recevoir leur paiement de novembre le 1er novembre. Ensuite, les bénéficiaires du SSI recevront leurs prestations de retraite habituelles de la sécurité sociale un mercredi de novembre, sur la base du Horaires habituels de la Sécurité Sociale.

Plus tard dans le mois, les bénéficiaires du SSI recevront également leur chèque SSI de décembre. La raison ? Ces chèques sont généralement émis le premier jour ouvrable de chaque mois. Le 1er décembre étant un dimanche, les paiements SSI de décembre seront distribués le vendredi 29 novembre, selon le calendrier SSA.

Achats des Fêtes :Les magasins commercialisent les vacances plus tôt. Les experts disent que cela nous stresse.

Pourquoi les bénéficiaires du SSI recevraient-ils deux chèques en novembre ?

Plus que 7,4 millions d’Américains bénéficient du SSIqui offre des paiements aux personnes ayant des revenus limités, au-delà des prestations traditionnelles de sécurité sociale. En raison de la façon dont les jours du mois se déroulent en décembre, les bénéficiaires du SSI recevront leur paiement de novembre le 1er novembre et leur paiement mensuel de décembre un peu plus tôt, le vendredi 29 novembre, selon le calendrier SSA.

Les bizarreries du calendrier SSI se poursuivent jusqu’au début de 2025

Les bizarreries du calendrier ne s’arrêtent pas là. Étant donné que le premier jour ouvrable de janvier 2025 est le jour de l’An, un jour férié fédéral, les bénéficiaires du SSI recevront également leur paiement de janvier plus tôt. Il sera publié le 31 décembre 2024.

Ensuite, selon le Calendrier ASS 2025les bénéficiaires du SSI recevront leur paiement de février 2025 le 31 janvier 2025 et leur paiement de mars 2025 le 28 février 2025. Cela signifie que les bénéficiaires du SSI ne recevront pas de paiement pendant le mois civil de mars.

Les bénéficiaires du SSI recevront également deux chèques en mai, le paiement mensuel du SSI étant émis le 1er mai et le paiement du SSI de juin le 30 mai, selon le calendrier SSA. En conséquence, les bénéficiaires du SSI ne recevront aucun paiement au cours du mois civil de juin.

Cela se produit à nouveau au mois d’août : les bénéficiaires du SSI recevront deux chèques – le paiement de septembre doit être émis le 29 août – mais aucun paiement au cours du mois civil de septembre.

Échéancier de paiement SSI

Les chèques SSI seront émis aux dates suivantes jusqu’en 2025. Voir le Calendrier 2024 et calendrier 2025 pour plus de détails.

Vendredi 1er novembre 2024 (chèque de novembre 2024)

Vendredi 29 novembre 2024 (chèque décembre 2024)

Mardi 31 décembre 2024 (chèque janvier 2025)

Vendredi 31 janvier 2025 (chèque de février 2025)

Vendredi 28 février 2025 (chèque mars 2025)

Mardi 1er avril 2025 (chèque d’avril 2025)

Jeudi 1er mai 2025 (chèque mai 2025)

Vendredi 30 mai 2025 (chèque juin 2025)

Mardi 1er juillet 2025 (chèque juillet 2025)

Vendredi 1er août 2025 (chèque août 2025)

Vendredi 30 août 2025 (chèque de septembre 2025)

Mercredi 1er octobre 2025 (chèque octobre 2025)

Vendredi 31 octobre 2025 (chèque novembre 2025)

Lundi 1er décembre 2025 (chèque décembre 2025)

Mercredi 31 décembre 2025 (chèque janvier 2026)

Qu’est-ce que le Revenu Supplémentaire de Sécurité ou SSI ?

SSI verse des paiements mensuels aux personnes ayant un revenu limité et qui ont 65 ans ou plus, aux aveugles ou à celles qui ont un handicap admissible – cela inclut également les enfants ayant un handicap admissible – selon le site de l’ASS. Pour les adultes, le SSI s’adresse généralement à ceux qui ne gagnent pas plus de 1 971 $ grâce à leur travail chaque mois. Si vous pensez que vous pourriez être éligible au SSIvous pouvez commencer le processus de candidature sur le Site de la Sécurité Sociale.

Suivez Mike Snider sur X et Threads : @mikesnider & mikegsnider.

De quoi tout le monde parle ? Inscrivez-vous à notre newsletter tendances pour recevoir les dernières nouvelles du jour