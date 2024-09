Deux bébés tigres de l’Amour, une espèce rare, font leurs débuts au zoo du Minnesota, ce qui suscite de l’espoir pour cette espèce en voie de disparition

APPLE VALLEY, Minnesota — Une paire de rares bébés tigres de l’Amour font leurs débuts publics au zoo du Minnesota, suscitant l’espoir de préserver une espèce en voie de disparition originaire de l’extrême est de la Russie et du nord de la Chine.

Andrei et Amaliya ont pu s’aventurer dehors et sentir l’herbe de leur nouvelle maison sous leurs pattes mercredi pour la première fois depuis que leur mère de 12 ans, Dari, a accouché le 23 mai.

« Ils se portent plutôt bien depuis », a déclaré la zoologiste Trista Fischer. « Nous les avons surveillés de très près. Dari a été fantastique. Elle a prodigué des soins maternels exceptionnels. Aujourd’hui, nous avons atteint le stade où ils sont entièrement vaccinés et ils pèsent maintenant entre 18 et 20 kilos. »

Les scientifiques estiment que la population de tigres de l’Amour à l’état sauvage ne compte que 400 à 500 individus. Ils étaient au bord de l’extinction dans les années 1930 et 1940, mais ils se sont quelque peu rétablis depuis. Il est difficile de les reproduire et environ un tigre de l’Amour sur quatre n’atteint pas l’âge adulte, que ce soit dans la nature ou en captivité, a-t-elle déclaré. Les braconniers constituent une autre menace majeure.

Mais le zoo du Minnesota, situé dans la banlieue de Minneapolis, à Apple Valley, a une longue tradition de conservation des tigres. Ses tigres de l’Amour ont donné naissance à 57 petits, dont 46 ont survécu au moins 30 jours. Sur ces 46, 21 ont donné naissance à leurs propres portées, soit 86 autres petits. Les naissances d’Andrei et d’Amaliya ont porté la population du zoo à sept tigres de l’Amour, y compris leur père, Luka.

Fischer est le principal coordinateur de la Plan de survie des espèces de tigres, un programme d’élevage aux États-Unis avec des installations dans d’autres pays qui œuvre à l’échelle mondiale pour préserver les grands félins. Le plan gère trois groupes de tigres : le tigre de Sumatra, le tigre de Malaisie et le tigre de l’Amour.

« Cette portée est très précieuse pour la population actuelle », a-t-elle expliqué, affirmant que la diversité génétique des tigres en bonne santé pris en charge par les humains pourrait un jour être utilisée pour aider à soutenir les populations dans la nature.

Le porte-parole du zoo, Zach Nugent, a déclaré que les oursons resteront hébergés avec leur mère pendant environ 18 mois, avant qu’Andrei, le mâle, ne soit déplacé dans un logement séparé, à peu près au même moment où un ourson mâle dans la nature commence à s’aventurer seul. Amaliya, la femelle, pourra passer un peu plus de temps avec Dari, jusqu’à 24 mois. Fischer déterminera ensuite si l’un ou l’autre des oursons doit être reproduit et éventuellement transféré pour cela dans un autre zoo accrédité, ce qui se produit généralement après que les oursons aient atteint l’âge de 2 ans.

« Oh, j’adore quand ils ont leurs petites oreilles de Yoda », a déclaré Fischer en faisant référence aux oreilles pointues du personnage de Star Wars alors qu’elle regardait Amaliya et Andrei explorer le nouveau terrain de leur enclos. Elle a déclaré que c’était un moment émouvant, excitant et fier pour elle et son équipe.

« Notre travail n’est pas terminé, mais tout ce que nous avons fait jusqu’à présent porte ses fruits, car ces petits tigres s’acclimatent très bien à leur nouvel environnement, presque immédiatement », a-t-elle déclaré alors que les petits tigres se promenaient dehors avec leur mère. « Ils font preuve d’une grande résilience, ce pour quoi nous travaillons dur dans le domaine des soins aux animaux. Nous voulons que ces animaux aient beaucoup de confiance en eux et soient capables de s’adapter à de nouveaux environnements, comme ils le font aujourd’hui. »

___

Le journaliste de l’AP, Steve Karnowski, a fait son reportage depuis Minneapolis.